Monreal piden a Alfaro prudencia ante crisis por asesinato de Giovanni

México.- Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, pidió a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, actuar con serenidad, responsabilidad y prudencia, no profundizar las diferencias que tiene con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje Monreal exigió al gobernador de Jalisco No hacer señalamientos que no pueda demostrar con pruebas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) externó su preocupación por las manifestaciones violentas en Jalisco, derivadas de la muerte de Giovanni López.

Dijo que a Alfaro le tiene respeto, siempre ha sido un hombre que actúa con reflexión y un representante popular, que por la voluntad mayoritaria de las y los jaliscienses, asumió la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.

Confió que las relaciones interinstitucionales se reconduzcan hacia un verdadero ejercicio de colaboración entre la Federación y Jalisco.

“El servidor público que ocupa posiciones de alto nivel, tiene que actuar con tres características: con serenidad, con responsabilidad y, con prudencia. Por esa razón le recomendaría que no se profundicen las diferencias, que no se genere mayor confrontación, que no se alimente mayor polarización, porque esto puede conducir y provocar mayor encono y división ciudadana”, apuntó Monreal.

El coordinador de Morena, pidió al mandatario jalisciense no profundizar más las diferencias que mantiene con el Ejecutivo Federal.

“No es aconsejable profundizar las diferencias ni acudir a señalamientos que no estén basados en pruebas. Que se investigue, sí, lo que ocurrió el día de ayer para que se deslinden responsabilidad, lo que fue un problema local, de abuso de autoridad y, que debió procurarse justicia a tiempo, hoy puede extenderse. Tampoco, la coercitividad, ni el inicio de carpetas de investigación contra los ciudadanos resolverá la indignación social, ese tipo de manifestaciones como la de ayer, siempre serán se manera inesperada, surge de la irritación social, de la indignación. Pero, si él tiene pruebas de que no ocurrió así, entonces debe presentarse”.

Le insistió que debe buscar caminos de entendimiento racional, inteligentes, de colaboración, de apoyo recíproco, alejarse de callejones sin salida y, no hacer caso a las voces que aconsejan un camino sin retorno.