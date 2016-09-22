Los Avengers unen fuerzas contra Trump

México

Estados Unidos está a pocas semanas de tener sus elecciones, y de tener su primer debate presidencial entre Clinton y Trump.

Muchas han sido las reacciones que se han dado durante este proceso. Y sin duda, una de las que más ha sonado, es la realizada por el director Joss Whedon.

El director grabó un video protagonizado por los actores que dieron vida a los Avengers, los cuales tratan de incentivar a todos los ciudadanos estadounidenses para que vayan a casillas de votación el próximo 8 de noviembre.

Y aunque en ningún momento se menciona Clinton o Trump de manera explícita, sí se hace una referencia sutil a algunas de las políticas del republicano y por qué no se debería votar por él.

El video hace énfasis en la importancia de ejercer el voto no solo por la presidencia, sino por otras cosas como el senado, los oficiales locales, los inmigrantes, entre otras cosas.

Al final, los actores le dan un toque cómico y prometen que si aceptan votar, uno de los actores regalará un desnudo en pantalla.