YouTube estrenará series y películas ​originales el 10 de febrero

Mexico City

YouTube anunció que se unirá al mercado de servicios de entretenimiento en Internet tipo Netflix al anunciar que a partir del 10 de febrero su plataforma de pago "YouTube Red" comenzará a ofrecer contenido original



Red arancará con tres películas y una serie: "A Trip to Unicorn Island", una película con la youtuber Lilly Singh en donde visitará 26 ciudades del mundo para dar a conocer su mantra de que la felicidad es lo único por lo que vale la pena luchar; "Dance Camp", una película a cargo de los creadores del canal de YouTube AwesomenessTV cuyo tema será la amistad, el baile y las pasiones personales; "Lazer Team" una comedia en donde cuatro amigos se enfrentan a una nave alienígena en una lucha por proteger a la Tierra. Por último, "Scare PewDiePie", una serie de aventuras de los creadores de "The Walking Dead", y que contará historias de terror inspiradas en los videojuegos favoritos del creador del canal PewDiePie.



El anuncio de la llegada de estos programas cumple la promesa de YouTube para lanzar sus propias creaciones en el servicio que cuesta US$9.99 al mes.

Aunque cuatro series y una película no es contenido suficiente para convertirse en competencia de Netflix o Amazon, han prometido que continuarán trabajando en más contenido original.



Cabe mencionar que YouTube Red aún no está disponible en todo el mundo, por lo que si deseas este contenido, deberás comparlas por separado.