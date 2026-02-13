Del “Match” al Altar: Así se enamoran los mexicanos en 2026

La tecnología ya no solo nos sirve para pedir el súper o mandar correos de la oficina; ahora es el ingrediente principal de nuestras relaciones personales. Según el estudio anual "El Amor en los Tiempos de las Telecom" de The CIU el 95.2% de los internautas en México —estamos hablando de 99.3 millones de personas— ya sabe perfectamente qué son y cómo funcionan las apps de ligue.

Ya no es un tabú. Hoy, sacar el celular para deslizar a la derecha es tan común como revisar el clima. La digitalización del amor ha crecido tanto que, actualmente, 38.7 millones de mexicanos han descargado al menos una aplicación especializada para encontrar pareja.

Ampliar

¿Cuáles son las apps que mandan en el smartphone de los solteros?

Si estás pensando en lanzarte al ruedo digital, debes saber dónde está la acción. El mercado mexicano tiene sus favoritos bien definidos y aquí te decimos cuáles son para que elijas la que mejor te acomode:

Tinder : Sigue siendo el “jefe” con un 76.5% de descargas entre los usuarios. Es la vieja confiable para conocer gente rápido.

: Sigue siendo el “jefe” con un 76.5% de descargas entre los usuarios. Es la vieja confiable para conocer gente rápido. Bumble : Se queda con el segundo puesto (61.8%). Es la plataforma donde los usuarios reportan estar más activos y con mayores esperanzas de algo serio.

: Se queda con el segundo puesto (61.8%). Es la plataforma donde los usuarios reportan estar más activos y con mayores esperanzas de algo serio. Facebook Parejas: Por primera vez llega al tercer lugar con un 31.4%, aprovechando que casi todos ya tenemos una cuenta en la red social de Meta.

Un dato curioso para tu estrategia de ligue: casi la mitad de los usuarios (47.3%) no se la juega con una sola carta y tiene dos o más apps instaladas para tener más “matches” por semana.

Ampliar

¿Qué es lo que realmente nos hace dar “Like”?

Olvídate de las poses falsas. En 2026, la autenticidad es la moneda de cambio. Solo el 11% de los usuarios admite echar mentiras en su perfil y apenas un 4.3% usa filtros pesados para retocar sus fotos. ¿El beneficio? Evitas ese momento incómodo de llegar a la cita y no reconocer a la persona.

Al momento de elegir, los mexicanos nos fijamos en:

Intereses en común (74.8%): Queremos a alguien que comparta nuestros memes o gustos musicales. La edad (68.9%): El rango sigue siendo fundamental para la compatibilidad. Atractivo físico (63.1%): Porque, aceptémoslo, el amor entra por la vista.

Lo que ya casi no importa es el nivel académico o el puesto de trabajo. Hoy buscamos conexiones reales, no currículums.

https://thoughtcatalog.files.wordpress.com Ampliar

¿Vale la pena pagar por una suscripción Premium?

Si sientes que no te salen matches, quizá sea cuestión de cartera. El gasto promedio en estas apps subió a $316.6 pesos en el último semestre, un aumento del 46% comparado con el año pasado. Los usuarios están pagando por ver quién les dio “like” o para que su perfil aparezca primero.

Además, la Inteligencia Artificial ya está metiendo su cuchara. Aunque pocos confiesan usarla para escribir sus frases de ligue, el 31% ya nota cómo la IA les ayuda a elegir sus mejores fotos o a detectar perfiles falsos, lo que hace que tu experiencia sea mucho más segura y dirigida.

Al final, los números no mienten: el 13.2% de los usuarios actuales conoció a su pareja formal en una app. Así que, si todavía no te animas, quizá tu próximo gran amor esté a un “swipe” de distancia.