'Puntual' e 'importante' triunfo del PRI en Guerrero, Peña Nieto

Por Jorge NavaAcapulco.- Para el PRI comenzar el año ganando la elección a gobernador en el estado de Guerrero el 30 próximo, será puntual e importante, definió aquí el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Con un excesivo equipo de seguridad, Peña Nieto acompañó en un mitin político en el Zócalo de Acapulco al candidato de la colación Por tiempos mejores, conformada por el PRI, Verde y Panal, Manuel Añorve Baños

A pregunta expresa de medios de información de la excesiva seguridad que lo acompañó y si obedecía a los hechos de violencia del sábado que terminó con 25 víctimas asesinadas, y porque incluso reporteros denunciaron que sus agentes apuntaron con un arma a uno de ellos, y a otro le quitaron su cámara, el mandatario se defendió y sostuvo que era su equipo ordinaria que lo acompaña

Ante la ola de asesinatos en este puerto y que no es exclusivo de esta entidad sureña, aseguró que la estrategia hasta ahora aplicada a su combate no es la idónea, si no acabar con la pobreza

'No se puede resolver sólo mediante de la fuerza pública, si no hay que hacer mayor uso de la inteligencia, es decir, de los mecanismos que permitan darle golpes mucho más puntuales y focalizados al crimen organizado y de una atención integral a este problema', dijo.