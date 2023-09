Lanzamiento MOI Septiembre

En entrevista con "Martha Debayle en W", Rebeca Muñoz, experta en coaching de pensamiento, inteligencia emocional y establecimiento y cumplimiento de objetivos. Además, es directora de Programas de Habilidades Humanas en Formación Ejecutiva Empresarial, en la Escuela de Ventas (Web: rebecamc.com // TW y FB: @McoachR //IG: @rebecamunozcornejo) nos cuenta sobrellevar y enfrentar los retos diarios de la vida.

● SARAH JESSICA PARKER es nuestra portada de septiembre y platicamos de cómo ha vivido las comparaciones entre ella y su personaje y qué tanto se parecen.

● Hablamos de Sex and the city y ahora And Just like that sobre la inclusión, amistades y sexo en la serie.

● También entrevistamos a Cynthia Nixon y Kristin David.

● Cynthia Nixon nos habló de los tabúes de su personaje como Miranda.

● Kristin Davis nos contó del perfeccionismo de su personaje como Charlotte y también nos habló de los vestuarios espectaculares a cargo de Molly Rogers y Danny Santiago.

¿Cómo superar las adversidades en el trabajo?

● 8% de las personas logran lo que se proponen, el 92% decide tirar la toalla o fracasa en el intento.

● La clave para salir adelante: buscar el placer de lo que está pasando.

● Buscar lo que está en uno mismo y no buscar soluciones en los demás.

¿Cómo salir adelante?

● El primer paso es entender lo que está detrás de cualquier malestar.

● Tú tienes el poder de elegir sobre lo que pasa en tu vida, puedes tomar decisiones para buscar el placer o evitar el dolor al cambio.

● La mejor manera de salir adelante es querer hacerlo, a pesar de nosotros mismos.

● Cuentan que John F. Kennedy (el presidente número 35 de los Estados Unidos), cuando comenzaba su periodo de gobierno, se reunió con los directivos de la NASA (administración nacional de aeronáutica y el espacio por sus siglas en inglés) para preguntarles qué se necesitaba para que Estados Unidos llegara al espacio, la respuesta del entonces director de la nasa fue: “una sola cosa, señor, voluntad”.

Además en REVISTA MOI:

● Aura Medina nos dice cómo superar las adversidades en el amor.

● Nos comparte seis pasos para no perder el objetivo después del fracaso.

● Hay que entrenar nuestras alas para no solo salir adelante, sino para vivir con pasión y apertura a las experiencias que lleguen.

¿Cómo salir adelante?

● Busca guía y nuevas experiencias que te inspiren y ayuden a encontrarte y conocerte más a fondo.

● No te claves con los pensamientos obsesivos que inviten a la depresión yse baje tu energía.

● Acepta el hecho de que habrá tiempos de tristeza, soledad, desilusión y pérdidas.

● Necesitamos reformular nuestras experiencias, darles un sentido diferente, reconocerlas comolas grandes lecciones que la vida nos regala.

● Samantha Vásquez nos dice cómo superar las adversidades en la amistad.

● Así como hay un manual interminable de reglas (no oficiales) para un matrimonio o para la relación con la suegra, también existen las expectativas de la amistad.

● Nos da un manual para tener amistades duraderas y entender las que ya tenemos.

¿Cómo salir adelante?

● Acepta sin resistencia: Las amistades terminan y está bien. Suelta a las personas que ya no forman parte de tu vida de manera natural.

● Nada está escrito: Nada es permanente, aprende a incluir la impermanencia en tus amistades y disfrútalas mientras pasan el tiempo juntos, sea o no para siempre.

● No juzgues: si tus amigos cambiaron de vida entera, contempla sin juzgar, no asumas ni califiques sus decisiones.

● Se les está di y di: Procurar las relaciones personales que creemos importantes es la clave de la felicidad.

LOVE & CO: Descubre tu tipo de apego: evitativo, seguro, ansioso, desorganizado.

¿La forma en que amamos tiene que ver con cómo lo hicieron nuestros padres con

nosotros?

CUCU: ¿QUÉ TAN EMPÁTICO ERES?

● La falta de empatía es cosa seria y pocos se toman la molestia de tenerla.

● LA EMPATÍA ES UNA RESPUESTA EMOCIONAL QUE SE DERIVA DE LA CONSCIENCIA DE OTRA PERSONA Y QUE ES CONGRUENTE CON LA CONDICIÓN DEL OTRO.

● Empatía y simpatía NO son sinónimos. La primera tiene que ver con comprender la situación del otro, mientras que la segunda es una expresión de sentimientos.

● Señales de que nos falta ser empáticos:

○ Ignoras el sufrimiento de una persona.

○ Estás viendo y no ves. O sea, que no haces nada para ayudar.

○ Eres frío y ves a los demás como demasiado sensibles.

○ Solo crees en tus ideas y juzgas las de los demás.

○ Difícilmente te alegran los logros de otras personas.

○ Crees firmemente que no te pasarán cosas malas.

SUBE GODÍNEZ: Hicimos un artículo hecho por CHAT GPT!! Y nos dijo cuáles son los empleos que la IA va a sustituir.

FEEL PRETTY: ¿Cómo cuidar la uñas? De las partes del cuerpo más sensibles e importantes para cuidar: LAS UÑAS.

BBMUNDO: La importancia de la música en los críos: qué hace en el cerebro y por qué los ayuda tanto hasta para comer bien.

VARO VIENE, VARO VA: UN ABC para entender el seguro de auto y de casa.

MOISCOTAS: Animales de compañía y de servicio. Cómo identificarlos, cómo nos ayudan y por qué son tan importantes para tratar enfermedades.

I FEEL GOOD: TE DECIMOS POR QUÉ TIENES QUE PONERTE EN MOVIMIENTO, PERO ¡YA!

● Sedentarismo: la importancia de movernos en el día.

● 60% de la población a nivel mundial no hace suficiente actividad física según la OMS.

● Si hacemos menos de 5 mil pasos al día, somos sedentarios.

● Por cada hora que pasamos sentados, hay que caminar de dos a tres minutos.

● Beneficios de movernos.

● Tips para empezar a movernos poco a poco y sin prisas.