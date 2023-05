Cómo vivir sin miedo, ansiedad y cualquier temor irracional

En entrevista con Martha Debayle en W, Rafael Santandreu. Es el psicólogo más solicitado de España, autor de los bestsellers El arte de no amargarse la vida y Las gafas de la felicidad. Además de su trabajo como psicoterapeuta, se dedica a la formación para médicos y psicólogos.

· Según la OCDE: antes de la pandemia, alrededor del 15% de los mexicanos sentía ansiedad; durante la pandemia aumentó a casi la mitad de la población.

· De los 15 países estudiados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México es el país número 1 en casos de ansiedad.

· Aunque la ansiedad se puede tratar, solo el 30% de los pacientes en el mundo busca ayuda.

Libro:

SIN MIEDO: El Método de 4 Pasos para superar la ansiedad, las obsesiones, la hipocondría y cualquier temor irracional

¿Para quién es este libro?

Todos aquellos que tienen un problema serio con sus emociones, es decir, cuando sus emociones se han desbocado; se han vuelto locas.

Sucede en el trastorno de ataques de ansiedad o en el TOC (trastorno obsesivo- compulsivo), con la hipocondría.

¿Por qué se tiene miedo?

- Existen los miedos irracionales o excesivos y los miedos racionales y suaves.

- Los miedos irracionales se deben a un fenómeno que en psicología se llama "miedo al miedo", o el círculo vicioso del temor:

- Ejemplo:

- Si alguien le tiene miedo a los gatos; no pasa nada. Con alejarse de los gatos, no hay problema.

- Pero si alguien le tiene miedo a que el corazón se le acelere, entonces sí hay un problema: porque se siente que el corazón va deprisa, eso asusta, pero ese miedo a su vez hace que el corazón vaya más deprisa... y eso aumenta el miedo y eso aumenta el ritmo del corazón... en un ciclo malévolo...

Es decir, hay miedos que se retroalimentan; y no se puede escapar de ellos porque, a diferencia del gato, el corazón y el cuerpo, ¡son una compañía 24/7!

Los miedos irracionales son una trampa mental

Caer en la trampa de temerle a algo físico-interno es caer en una espiral y le puede pasar a cualquiera.

Ejemplo: bomberos o policías que han experimentado un síntoma corporal como algo parecido a un ataque al corazón y desarrollan miedo a eso. A partir de entonces desarrollan ataques de ansiedad. Y esa fue la razón: porque les sorprendió la sensación, se asustaron y de repente esa cosa creció y creció.

¿Qué es el trastorno por ataques de pánico?

- Las personas sienten ataques repentinos de miedo y síntomas físicos como ahogo, palpitaciones, mareos muy fuertes; pero sobre todo, una ansiedad tremenda que les lleva a pensar que se van a morir o les va a pasar algo tremendo. Eso se pasa pero deja rastros para el resto del día.

- Ejemplo: Es como encontrar un tigre en una habitación y sentir miedo, además de que no hay escapatoria: eso sucede de forma impredecible.

- Ahora con la pandemia han subido muchísimo y en el último año, en México casi llegan a la mitad de la población. Es algo que puede cronificarse y complicar mucho la vida.

La dificultad de vivir con ansiedad

- Una persona puede llegar a tener desde un ataque de ansiedad al día a varias veces al día. Entonces, tomará tranquilizantes para mejorar y, al final, no podrá ir a trabajar.

- Mucha gente desarrolla un miedo indescriptible por salir de casa, alejarse, conducir, tomar el metro, el tren, estar en sitios muy concurridos, etc.

● Síntomas que puede provocar la ansiedad: dolores de pecho intensos, arritmias, mareos, vértigos, cegueras, parálisis, hipertensión... ¿Cómo es posible que la mente sea capaz de producir tantos síntomas?

- La mente es poderosa. Por ejemplo, se calcula que el 50% de las epilepsias son mentales; no son reales. Y la gente tiene convulsiones... ¡pero es todo mental!

- Por ejemplo, la migraña. La migraña es un problema mental: no hay ningún problema en la cabeza.

- El 50% de los dolores o pseu-lesiones de espalda, son mentales también: hay muchísimas espaldas que se someten a cirugía, cuando no deberían; resultaron ser un dolor mental que el médico dio por bueno pensando que era producto de algún desgaste en la columna.

TOC: otro miedo

El trastorno obsesivo compulsivo es cuando la persona se queda angustiada con una preocupación en un ciclo sin fin.

- Por ejemplo: le entra en la cabeza que podría haberse contaminado con gérmenes al sentarse en la sala de casa y la preocupación la persigue hasta que no lo limpia todo a fondo. Si no lo hace, la preocupación la persigue todo el día.

- O se le mete en la cabeza la duda: "¿Sería capaz de suicidarme?" Y entonces, está todo el día con esa duda que le atormenta. Y la pasa mal. Intenta razonar que nunca lo haría, pero no puede dejar de pensar y asustarse por esa duda irracional.

- Otro ejemplo: un examen médico del que todavía no hay resultados. Y la preocupación por una posible enfermedad se pasea por la mente de la persona una y otra vez y ya no se quiere pensar en ello, pero no se puede... pues la persona con TOC tiene eso cada día, todos los días.

● La HIPOCONDRÍA es un tipo de TOC: es pensar que se puede tener una enfermedad mortal y no quedarse tranquilo con la respuesta del médico.

¿Cómo se curan los miedos excesivos o irracionales?

Perdiéndole miedo al miedo, a través de algo llamado exposición: es decir, exponiéndose al propio miedo hasta que la mente se desensibilice.

Increíblemente, la mente aprende y el miedo desaparece.

La metáfora de la cloaca

Es "la desensibilización neuronal de los estímulos negativos": después de una exposición masiva y continua a un estímulo nocivo, el cerebro elimina la percepción negativa.

● Básicamente se trata de que mientras más expuesto estás a algo negativo (el olor de la cloaca), menos te das cuenta de que lo tienes (no lo hueles).

Los 4 pasos para vivir sin miedo

1. Afrontar. Hay que entrar en contacto con el miedo: irlo a buscar, dejar de evitarlo, porque la evasión es como gasolina para el problema.

2. Aceptar. Abrirse a la experiencia del malestar que genera miedo. Rechazarlo y luchar contra lo que se siente solo garantiza su permanencia.

3. Flotar. Intentar relajarse lo máximo posible cuando se esté afrontando ese miedo: poner música, salir a pasear mientras se afronta ese miedo.

4. Dejar pasar el tiempo. Ser consciente de que la cura no va a llegar milagrosamente, sino que posiblemente se requieran meses de trabajo.

