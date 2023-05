Estrategias para sobreponerse al fracaso

En entrevista con Martha Debayle en W, Juan Alberto González, CEO y fundador de Irradiate More. Es uno de los conferencistas y coaches en Alto Rendimiento y Liderazgo más reconocidos de América Latina.

Fun facts:

● Google presupuesta el fracaso: Los empleados pueden dedicar el 20% de su jornada laboral a sus propios proyectos, a pesar de que el 80% de los proyectos de Google fracasan.

● En 1999, el Mars Climate Orbiter, que costó 125 millones de dólares, se quemó en la órbita de Marte porque el software de navegación utilizaba unidades métricas mientras que los propulsores estaban programados para seguir medidas inglesas.

● El 45% de los emprendedores de México ha tenido alguna empresa que fracasó.

A todos nos ha tocado estos últimos años, meses vivir situaciones de reto, situaciones difíciles. No es fácil mantenernos fuertes ante situaciones que nos ponen en riesgo, que nos ponen vulnerables.

5 importantes recomendaciones prácticas para poder superar el fracaso y enfrentar la adversidad:

1. Regla Cero: No odies. No te atores

- No odies (la lucha, a otras personas, a ti mismo...)

- No te atores (no pienses una y otra vez en la dificultad...)

Cualquier cosa a la que apliques odio, muere. Honrar el proceso que estás viviendo. El primer gran paso es trabajar en la aceptación. Asegurarnos de no pasarnos el tiempo de manera negativa, en la situación, en el fracaso = la adversidad nos posee. ¡Cuanto más miramos de manera negativa, más nos posee! Si odio algo, eso muere. Si habitamos desde un lugar negativo, estamos en un lugar que nos desempodera.

Reflexiona:

¿Cómo he estado lidiando con la adversidad en los últimos años?

¿Cuál es una adversidad, un fracaso o una lucha que he tenido recientemente?

¿Puedo seguir la Regla Cero para no odiar ni atorarme?

- Nadie puede ayudarte a través de tu propio odio. No podemos progresar cuando estamos agobiados por el odio a nosotros mismos. ¡Te quedas en un "espiral de víctima" usando el odio como plataforma! ¡No puedes aferrarte a cosas viejas! Te pesa. ¡No puedes CONSTRUIR tu futuro!

- ¡Nadie puede ayudarte a través de tu propio odio, sino tú! (Busca ayuda de un coach/terapeuta para seguir adelante)

- ¿Cómo puedo dejar de lado cualquier odio a mí mismo que está presente dentro de mí del pasado?

“Deja de ver tu pasado como una cárcel y velo como una escuela”, no vale la pena.

2. Revisa tu estado de ánimo

En el momento en que surge algo que es difícil o una adversidad.... tan pronto como reconoces que el fracaso o la adversidad están en juego: ¡Revisa tu estado de ánimo! ¡Tu estado de ánimo importa!

Tu estado de ánimo está tan desarrollado en tus últimas 72 horas. Tu estado de ánimo es un ENORME resultado de las últimas 72 horas: ¿sueño, nutrición, descansos, conexiones, metas, movimiento, meditación?

FÓRMULA: Mal humor + mala situación = ¡mal amplificado!

Hazte consciente de la necesidad de que te cuides de manera constante. Tu estado de ánimo está condicionado, con base en tus prácticas de las últimas 72 horas.

¿Estás constantemente condicionando tu estado de ánimo? ¡Prepárate para el éxito! ¡Cuídate, bien! Es *necesario*, además, ¡te lo mereces! ¡Nadie va a aparecer para hacerlo por ti, tienes tu respaldo! Eres tú héroe, estás salvando tu vida. ¡Con las pequeñas cosas! ¡Consíguelo! Ponte en un buen lugar para lidiar con el problema.

Reflexiona:

● Cómo me estoy cuidando para poder predecir mi estado de ánimo dentro de 72 horas? ¿Dormir bien? ¿Mi dieta? ¿Movimiento? ¿Mis Relaciones e Interacciones? ¿MI Meditación?

● ¿Qué sucede todo el tiempo que TODAVÍA me enoja o me frustra? ¿Cómo voy a transformar esto?

● Estoy siendo reactivo ante algo que sucede todo el tiempo. ¿POR QUÉ?

Cuando algo me provoca frustración, pero sucede todo el tiempo (ejemplo, el tráfico), ¿por qué me sigue molestando si ya sé que es así? Voy a ser intencional sobre cómo trato las luchas diarias de la vida. Si sientes que no funciona, ¿por qué te sorprende tanto? Ponte en modo de aprendizaje = notar patrones.

Decide: Voy a elegir construir a través de esto, liderar a través de esto, aprender a través de esto. Mantente Centrado, Amoroso, Asertivo. Decide ser más grande que el problema, puedes reconocer los patrones del problema, no te sorprende, sé intencional.

¿Cuáles son las tres palabras que uso cada vez que surge la adversidad o cuando fallo?

3. Profundiza, descubre, recalibra

Hazte preguntas para comprender, comprométete y no evites. ¡Participa! Profundiza. No lo evites.

Hazte preguntas. Nómbralo cuando falles, habla sobre la realidad cuando la gente está fallando, menciónalo pronto y sé honesto cuando estés fallando.

Tenemos tanto miedo de hablar de la realidad cuando la gente está fallando. Por lo tanto, no hay estándares y no hay éxito real. Si evitas tus fallas, se agravan y se sienten más grandes. Establece algunos límites con reglas de compromiso.

Reflexiona:

● ¿Dónde estoy fallando? ¿Puedo mencionarlo ahora? y recalibrar?

● ¿Cuál es la oportunidad aquí?

4. Sé asertivo: fast

Dilo. Hazlo. Hazlo. Tu control personal, estoy al mando (LO QUE ESTA BAJO MI CONTROL). Hemos sido entrenados para "esperar y ver". Pero para diseñar el futuro, tienes que ser asertivo.

Reflexiona:

¿Cuáles son los 5 problemas con los que estoy lidiando en mi vida? ¿Cómo entro en modo asertivo con estos? Los problemas se agravan con el tiempo ¡Todos los días escribe tus metas, pero también escribe tus problemas para reconocer lo que quieres y lo que te detiene! Escribe tus objetivos todos los días. TAMBIÉN escribe tus problemas y ENFRÉNTALOS.

5. No juegues solo

Reflexiona:

¿Cómo obtengo el apoyo que necesito para no jugar solo? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde proceso mis fallas?

Es inteligente compartir con qué estás luchando porque otros pueden saber las respuestas o el camino.

¡Es inteligente compartir e interactuar con otros! La gente se siente sola en casa porque no es asertiva.

Culpan a los demás. Odian y se atoran. Si estás jugando solo, es hora de construir tu red conscientemente.