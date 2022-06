Tiradores activos

Carlos Seoane, socio director de Seoane Consulting Group – Risk & Crisis Management, maestría en Psicología Forense e Investigación Criminal de la Universidad de Liverpool.

Estados Unidos es el único país en el mundo donde hay más armas que ciudadanos, la media se sitúa en un total de 120 armas de fuego por cada 100 habitantes, según la organización suiza Small Arms Survey (SAS).

Los estadounidenses armados representan cerca del 46% del arsenal mundial con 393 millones de armas, del total de 857 millones disponibles tanto en el mercado legal como ilegal.

La normativa federal de EEUU regula que la edad mínima para adquirir armas largas, como una escopeta o un rifle, es de 18 años, mientras que para armas de fuego cortas o de mano es de 21 años.

Las armas en EEUU se pueden compran en tiendas deportivas o especializadas donde te hacen una pequeña investigación con respuesta automática, cosa que no sucede cuando se compra en línea.

Antecedentes

El 24 de mayo 2022, después de dispararle a su abuela, un joven latino de 18 años, entró con un Rifle de Asalto a una primaria en Uvalde, Texas, y abrió fuego matando a 19 estudiantes menores de 10 años de edad, a dos maestras e hiriendo a otros 17. Se habla de que este joven adquirió legalmente el arma junto con docenas de cargadores y más de mil balas.

Esta tragedia sucedió solamente diez días después de que otro joven de 18 años, asesinara a 10 personas e hiriera a otras tres en un supermercado ubicado en Búfalo, Nueva York, con la diferencia que este tiroteo fue transmitido en vivo por el tirador a través de la red social Twitch.

El primer ataque mediático fue en 1999 en la preparatoria Columbine, Colorado, en donde dos estudiantes mataron con armas de fuego a 13 personas y lesionaron a otras 21.

No solo pasa en Estados Unidos; Hay casos similares en Noruega, Brasil, Nueva Zelanda, Rusia e inclusive en México en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey (2017) y en el Colegio Cervantes en Torreón (2020).

¿Qué es un tirador activo?

El FBI define a un tirador activo como “un individuo o individuos participando activamente en matar o intentar matar a la mayor cantidad de gente posible en un área que está poblada y confinada”.

En la mayoría de los casos, no existió un patrón específico o método para la selección de sus víctimas, lo significa que los afectados estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Estadísticas

El informe del FBI “Incidentes de tiradores activos en los Estados Unidos en 2021”, revela una tendencia escalofriante: los ataques aumentaron un 52.5 % en 2021 en comparación con el año anterior. Trágicamente, el recuento de víctimas en 2021 aumentó en un 48 % respecto a 2020.

Los datos del FBI revelan que, de los 61 tiradores, 60 de ellos eran hombres con edades comprendidas entre los 12 y los 67 años. Treinta de los tiradores fueron arrestados, 11 se suicidaron, 18 perdieron la vida frente a policías o ciudadanos armados y uno sigue prófugo.

Las «áreas de comercio» fueron los lugares más atacados, incluyen supermercados, centros comerciales y cualquier lugar donde la gente se reúna y gaste dinero.

Dato curioso: el mes con mayor número de ataques fue julio y el día más común el sábado.

¿Es posible identificar a un tirador activo en potencia o previo a un ataque?

Suelen ser impredecibles, pero el FBI ha intentado hacer perfiles, enfatizando las señales de advertencia que pudieran detectar a un agresor en potencia.

Reconocer estas señales de advertencia y buscar ayuda podría llevar a las víctimas potenciales a prevenir un ataque futuro. De aquí se desprende el programa “Si ves algo, di algo” (if you see something, say something).

Las posibles señales de advertencia incluyen:

Comportamientos cada vez más erráticos, inseguros o agresivos.

Comportamiento hostil basado en reclamos de injusticia.

Abuso de drogas y alcohol.

Reclamos de marginación

Distanciamiento de amigos y colegas.

Cambios negativos en el desempeño en el trabajo.

Cambios repentinos y dramáticos en la vida familiar o profesional.

Graves dificultades financieras.

Agravios observables y hacer declaraciones de retribución.

Divorcios, muertes cercanas, despidos laborales, duelo en términos generales

Sin embargo, muchos tiradores nunca mostraron signos o síntomas de conductas o pensamientos perturbadores.

¿Qué hacer si me encuentro en un escenario que involucre a un tirador activo?

El objetivo principal debe ser proteger tu propia vida.

El primer programa que presentó información para “saber qué hacer en estos casos” fue “Run-Hide-Fight” Corre – Escóndete – Pelea.

CORRE – Si existe una vía de escape fácil, corre y abandona el lugar a toda prisa.

ESCÓNDETE – Si evacuar no es posible, encuentra un lugar para esconderte donde sea menos probable que el tirador te encuentre. Bloquea la entrada al escondite con mobiliario, cierra la puerta con seguro, apaga las luces; usa elementos pesados como barrera, permanece callado y silencia tu celular.

PELEA – Como un último recurso, y solo si tu vida está en peligro inminente, debes intentar incapacitar o neutralizar al tirador actuando con la máxima agresión física posible, improvisando armas y/o atacando en “enjambre” (entre muchas personas, cada una va por una extremidad y por la cabeza del tirador).