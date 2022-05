¿Por qué mi pareja me ignora cuando me enojo o estoy triste?

Mario Guerra, tanatólogo

Parece increíble que alguien en la edad adulta pueda adoptar las conductas de un niño pequeño en cuanto a sus relaciones. Es el caso cuando una persona, lejos de mostrar empatía o buscar arreglar un conflicto con su pareja cuando esta se muestra emotiva, prefiere distanciarse, guardar silencio o francamente ignorar sus emociones. ¿Por qué pasa esto y qué podemos hacer?

Te ha pasado que…

¿Te enojas por algo y tu pareja mejor se va para otro lado o, si el asunto es con ella y le reclamas, básicamente se queda callada?

¿Te pones triste y tu pareja mejor “te da tu espacio”, pero sin haberte preguntado antes si querías eso, cuando tú esperabas un apapacho al menos?

¿Te dice que “ya vas a empezar” o que “ahora que traes”, mueve la cabeza en desaprobación y luego se aleja o se pone a hacer otra cosa sin esperar realmente respuesta de tu parte?

Todo indica que tu pareja está ignorando tus emociones por alguna razón.

¿Por qué duele tanto sentir que el otro nos ignora?

Por principio de cuentas porque ese otro no es cualquier otro; es la persona que se supone que te ama, que te conoce muy bien y que quiere tu bienestar en momentos buenos y momentos malos.

Digamos que sientes traición o de menos abandono

Otra posibilidad es que, a diferencia de una discusión directa en la que todavía se comunica la causa del conflicto, cuando se ignora a las personas, la información se corta.

Esto hace que, además del problema que de por sí ya trae la persona y que le provocó enojo o tristeza, vengan a la cabeza una serie de preguntas y presuposiciones acerca de por qué la pareja actúa así:

¿Qué le dije, qué le hice, ahora qué le pasa, por qué ya no me quiere, por qué no le importo?, nada más eso me faltaba, parezco un mueble en esta casa, etc.

Sientes confusión

Finalmente, al estar tú con tus emociones y sentimientos desbordados, pero al estar en compañía de otra persona que se supone que no debería dejarte así, agrava tu sentir. Sería menos doloroso saber que estás en soledad y ya verías cómo te las arreglas, en vez de vivir en una soledad acompañada. Digamos que no hay reflejo o empatía con tus emociones y estas terminan por ser unidireccionales; es decir, nada más de aquí para allá, pero de regreso no encuentras ni el eco.

Sientes soledad

Diferentes estudios que se han realizado al respecto confirman que sentirse ignorado por otro, así sea un extraño, nos hace sentir desconectados.

Sabemos también que, según los mismos estudios, las personas tienen que sentirse conectadas entre sí para ser felices.

¿Hay personas más sensibles que otras a que su pareja les ignore?

Si la relación le es importante a la persona, no hay nadie a quien no le importe ser ignorado.

Pero lo tienen más complicado las personas con:

Un estilo de apego ansioso.

Baja autoestima.

La persona de baja autoestima de por sí se siente no digna de atención, por lo que es evidente que ser ignorado sólo confirma y agrava ese sentir.

Un historial de rupturas.

Haber padecido esto en la niñez en su familia nuclear.

Cualquiera a quien el silencio de la otra persona lo sienta como amenaza de abandono o desamor.

Estas personas están hipervigilantes a la más mínima señal de que su pareja las ignora o que no les importa lo que siente.

¿Entonces es cierto aquello que decía la canción de “odio quiero más que indiferencia”?

Bueno, la idea es que ni odio ni indiferencia, sino amor, comunicación y la voluntad de apoyar al otro cuando y como lo necesita, o la voluntad de arreglar un conflicto entre ambos.

Pero bueno, ¿y entonces por qué el otro nos ignora cuando nos ve emotivos?

Es probable que le incomode la expresión emocional propia que ve reflejada en la tuya.

Al no saber que hacer con las emociones, mucha gente prefiere evitarlas, así sea pagando un costo mayor como un conflicto permanente dentro de la relación.

A lo mejor lo aprendió en su familia de origen.

Y aunque racionalmente pueda darse cuenta de que no es bueno, emocionalmente tiende a replicar lo que aprendió.

No sería imposible que pudiera ser una estrategia inmadura para autorregular sus propias emociones.

A veces para no explotar, las personas prefieren tomar distancia de aquello que las altera. Lo malo es que si se hace sin decir algo como “No se como manejar esto y necesito un momento” (y que ese momento no sea realmente una forma de evadir permanentemente), el alejarse se puede interpretar de otra manera.

Quizá es una táctica manipulativa.

Digamos que esta es la explicación menos afortunada.

De ser así, quizá ya se dio cuenta que al ignorarte desvía la atención de un problema, evita una discusión o hasta te hace someterte suprimiendo tus propias necesidades como las de tu expresión emocional.

Te das cuenta de esto porque luego de ignorarte te echa la culpa de que tú haces que se ponga así.

¿No podrá ser una señal de que no me quiere o que no le importo?

No es imposible, pero deberías tener otras señales de esto y no sólo que te ignore cuando entras en un estado de desborde emocional. Si te das cuenta dentro de la relación, por ejemplo cuando te enfermas o tienes un apuro, también te da la espalda, eso no es buena señal.

Una advertencia: Ignorarte no es que no haga lo que tu quieres o que se pase horas tratando de averiguar que te pasa cuando no lo dices o ni tú mismo lo sabes.

Como en el destructivo juego de: “¿Qué tienes?” – “Nada”.

Bueno, ya entendí que a lo mejor es algo que aprendió, pero me sigue molestando que haga eso, ¿qué hago?

Claro que te sigue molestando, es por eso que, cuando sientas que estás en un estado de mayor equilibrio emocional, deberías hablar de cómo te hace sentir esto que tu pareja hace.

Evita decir cosas como “tú NUNCA me escuchas “ o tu SIEMPRE me ignoras”

Mejor da ejemplos concretos de las veces más recientes donde ha pasado eso y dile lo que esperas o necesitas de él o ella en vez de lo que está haciendo.

Obviamente evita también la tentación de aleccionar o regañar porque eso hace que muchas personas también se cierren.

Evita, finalmente, tratar de que tu pareja adivine que tienes porque dices que “si te quiere debería saberlo”. Los poderes extrasensoriales nunca han sido un buen instrumento para medir el amor.

¿Y si ya se lo he dicho, pero sigue igual?

Pregúntate si cuando lo has hecho has estado en un estado de equilibrio emocional o se lo has dicho con lágrimas y mocos desbordados o a gritos y jaloneos.

Si de verdad, de verdad, lo has hecho con tranquilidad y tu pareja no cambia, tienes al menos un par de caminos:

Adaptarte a esa forma de ser de tu pareja, si eso quieres y te es posible.

Replantearte tu permanencia en esa relación.

En ambos casos lo mejor es que fortalezcas tu autoestima porque con ambas decisiones, definitivamente la vas a necesitar muy sólida.

Finalmente y para los que digan: “Es verdad que ignoro a mi pareja cuando se pone emotiva, pero creo que no es para tanto y que mi pareja sólo quiere llamar la atención”.

¿De verdad piensas eso?

Imaginemos una escena… Vas caminando por la calle, o incluso puede pasar dentro de una red social. De pronto alguien te dice que eres un imbécil. ¿Le contestas o te quedas callado?

Eso depende del objetivo que quieras lograr.

Si el objetivo es aclarar malentendidos, entonces discutir sería la opción adecuada.

Si el objetivo es hacerle ver a la persona que te insultó que no está para ti lo suficientemente arriba en el orden jerárquico como para merecer tu atención, entonces sería prudente optar por ignorarle.

Ahora piensa que mensaje le estás transmitiendo a tu pareja cuando le ignoras o incluso le aplicas la inmadurez de la famosa “ley del hielo”

Pero vamos a pensar que tienes razón; que tu pareja se ponga emotiva porque quiere llamar su atención… sabiendo eso, ¿entonces por qué no se la das?