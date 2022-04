Nadie gana con la reforma electoral: Pamela San Martín

La propuesta de Reforma del presidente López Obrador es muy amplia, no es solo electoral, sino también política, así lo reconoció la ex consejera del INE, Pamela San Martín, sin embargo, dijo que, "así como se presenta no está ganando nadie".

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la ex consejera del Instituto Nacional Electoral, habló de la construcción de las reformas electorales en México para observar las distintas visiones del país, que han buscado los espacios de alternancia en sus diversas etapas de transformación, con avances muy importantes.

En esta ocasión, dijo es el partido ganador quien propone las reformas que deben ser analizadas desde las garantías que genera tanto en lo político como en lo electoral.

En el ámbito electoral puntualizó, la reforma tiene que ver con el sistema de partidos y con la arquitectura electoral.

Reconoció la fortaleza del INE a nivel nacional e internacional, pues pese a los cuestionamientos, estos no han tenido que ver con la organización de las elecciones; históricamente los cuestionamientos han sido por prácticas de violación de los partidos con prácticas antidemocráticas.

Sin embargo, dijo, históricamente los cuestionamientos han sido en particular ante practicas atidemocráticas de los partidos y la crisis de representación de estos que son controlados por las élites de los mismos, con muy poco control ciudadano.

La propuesta de la reforma dijo, parte de esta crisis de los partidos y pretende un mayor control de estos, acota el ámbito de la intervención de la autoridad electoral en los partidos, pero no hay democratización de los mismos.

Habló del financiamiento a partidos que será acotado y quedó como materia pendiente el análisis del andamiaje institucional electoral, que dijo, sufre un cambio completo y absoluto.