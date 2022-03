Los 10 peores y los 10 mejores países para ser mujer en el mundo

Esther Shabot, socióloga con especialidad en estudios del Medio Oriente. Columnista semanal en Excélsior sobre estos temas desde hace 35 años.

Las diferencias en el trato a las mujeres son muy diferentes en todos los países del mundo y hasta el COVID-19 trajo nuevas brechas, según el tercer Índice anual de Mujeres, Paz y Seguridad (WPS) .

El Instituto para la Mujer de la Universidad de Georgetown (GIWPS) y el Centro PRIO sobre Género, Paz y Seguridad publicaron un índice de los 10 mejores y los 10 peores países para ser mujer.

Este índice se basa en datos que miden: la inclusión de las mujeres, el acceso a la justicia y la seguridad en 170 países.

A la cabeza de los mejores países para ser mujer están Noruega, Finlandia e Islandia, mientras que Afganistán, Siria y Yemen quedaron al final.

Este índice también mide el estado de las mujeres desplazadas por la fuerza. Los resultados de países de África, incluidos Etiopía, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Sudán, encontraron que las mujeres y niñas desplazadas tienen un mayor riesgo de todas las formas de violencia de género, desigualdad económica y exclusión financiera y se sienten menos libres para moverse.

Los mejores países para ser mujer en 2021

Noruega

Finlandia

Islandia

Dinamarca

luxemburgo

Suiza

Suecia

Austria

Reino Unido

Países Bajos

Los peores países para ser mujer en 2021

Afganistán

Siria

Yemen

Pakistán

Irak

Sudán del Sur

Chad

DR Congo

Sudán

Sierra Leone

¿Por qué estos países siempre terminan en esas posiciones?

Por su alto grado de subdesarrollo, son países inestables con guerras frecuentes, el factor religioso tiene un gran peso en cuanto a la hegemonía del patriarcado.

Las tradiciones de la era premoderna siguen vigentes porque se trata de regiones no incorporadas más que limitadamente a la modernidad que impulsa el pensamiento crítico ilustrado y el respeto a los derechos humanos.

Las 10 peores prácticas contra la mujer que son legales en el mundo

En la lista de los 10 países hay prácticas en común entes ellos que es INCREÍBLE que sigan siendo legales contra las mujeres y nadie haga algo.

La Ley Sharía: (Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, Siria, Nigeria, Sudán, Indonesia)

Prescribe una forma de vida completa para los musulmanes.

Gobierna la vida del musulmán desde la cuna hasta la tumba.

Es un código legal totalitario brutalmente represivo impuesto al pueblo en nombre del dios islámico.

Sharía significa «el camino claro y bien transitado hacia el agua».

Beneficia a los hombres ricos y poderosos que pueden pagar cuatro esposas y mujeres esclavizadas ilimitadas (sirvientas).

Las tres desigualdades básicas entre amo y esclavo, hombre y mujer, creyente y no creyente están establecidas y reguladas por las leyes islámicas de la Sharia.

Las prohibiciones a las mujeres: La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán publicó este martes la lista de las prohibiciones que sufrirán las mujeres bajo el nuevo Gobierno.

Se prohíbe el trabajo femenino fuera de sus hogares. Sólo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en Kabul.

No pueden estar solas fuera de casa a no ser que estén acompañadas de su ‘mahram’ (parentesco cercano masculino como padre, hermano o marido).

No pueden cerrar tratos con comerciantes masculinos.

Prohibición de ser tratadas por doctores masculinos.

No pueden estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa.

Las mujeres deben llevar burka, que las cubre de la cabeza a los pies.

Azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán.

Azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos.

Lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Prohibición del uso de maquillaje.

No pueden hablar o estrechar las manos a hombres que no sean su ‘mahram’.

No pueden reír en voz alta.

No pueden llevar zapatos de tacón.

No pueden usar un taxi sin su ‘mahram’.

Prohibición de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo.

No pueden practicar deportes o entrar en cualquier centro o club deportivo.

No pueden montar en bicicleta o motocicletas.

Nada de usar colores vistosos.

Nada de lavar ropa en los ríos o plazas públicas.

Prohibición a las mujeres de asomarse a los balcones de sus pisos o casas.

Opacidad obligatoria de todas las ventanas.

Prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres y coser ropa femenina.

Prohibición del acceso de las mujeres a los baños públicos.

Prohibición de pantalones acampanados, aunque se lleven bajo el burka.

Prohibición de fotografiar a mujeres.

Prohibición de la existencia de imágenes de mujeres impresas en revistas y libros, o colgadas en los muros de casas y tiendas.

Mutilación genital:

Se hace la extirpación parcial o total del clítoris para eliminar el placer sexual en las mujeres por creencias religiosas.

Las mujeres que no lo hacen no se les considerará limpias, saludables o incluso valiosas.

Está legalmente permitida.

En muchos casos se hace contra la voluntad de las niñas y las mujeres usando la fuerza.

El 99% de las mujeres que son víctimas de la mutilación genital es durante el primer año de su nacimiento.

Rara vez usan alguna forma de anestésico, y por lo general hacen el corte se hacen con una hoja de afeitar, tijeras o un cuchillo.

Las complicaciones médicas van desde dolor intenso hasta hemorragias, infecciones, infertilidad e, incluso, la muerte.

Las mujeres que han sido mutiladas pueden tener complicaciones en el parto, como hemorragias posteriores, muertes fetales o muertes prematuras de sus hijos recién nacidos.

Al menos 200 millones de niñas y mujeres de 31 países, entre los 15 y los 49 años, han sido sometidas a esta práctica. O sea, una de cada 20 niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación genital femenina, según cifras de Naciones Unidas (ONU).

La ONU estima que aunque la MGF está concentrada en 30 países en África y el Medio Oriente, también se practica en algunos países de Asia y América Latina y en algunas comunidades de inmigrantes que viven en Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda.

Los tipos de mutilación

Clitoridectomía: es la eliminación total o parcial del clítoris y la piel que lo rodea.

Escisión: la eliminación parcial o total del clítoris y de los labios menores o pliegues internos de la piel que rodean la vagina.

Infibulación: corte o recolocación de los labios menores y mayores, que son los pliegues externos que rodean a la vagina. Esto incluye con frecuencia el estrechamiento de la abertura vaginal.

Tipo 4: Este cubre procedimientos como la perforación, incisión, raspado y cauterización del clítoris o el área genital.

Crímenes de honor

Es el asesinato de una persona por uno o varios miembros de su familia por la creencia de que la víctima, habría hecho algo que desprestigió a su familia con su comportamiento sexual.

En estos países, la mayoría de las víctimas de los “crímenes de honor” son mujeres y niñas que se considera que han avergonzado a las familias, no importa si sólo se trató de un rumor.

También pueden ser MUTILACIONES, en el 2002, de acuerdo a Amnistía Internacional, a Dunya la acusaron de adulterio y su familia decidió cortarle la nariz y una de las orejas.

Tipos de crímenes de honor

Virginidad: crímenes que se justifican como forma de castigar la pérdida de la virginidad de la mujer antes del matrimonio. En ocasiones, basta con la simple sospecha.

Matrimonio: negarse a consentir el matrimonio arreglado y decidido por la familia.

Violación: ser víctima de una violación es también causa de deshonor y vergüenza.

Divorcio o separación: la separación sin el consentimiento del esposo es un insulto a los hombres que negociaron el matrimonio. Provoca la vergüenza y la deshonra de la familia.

Adulterio: mantener relaciones afectivo-sexuales fuera del matrimonio es el origen de asesinatos por honor.

Homosexualidad: las relaciones homosexuales pueden ser castigadas también con crímenes de honor, así como también aquellas conductas consideradas impropias de un sexo.

En Irán, las leyes discriminatorias de familia y los artículos del Código Penal toleran los crímenes de honor.

En Irak, al menos 133 mujeres fueron asesinadas en la ciudad iraquí de Basora en 2006, 79 por la violación de las «enseñanzas islámicas» y 47 para los crímenes de honor, según la ONU.

En Siria, más de 200 crímenes de honor ocurren cada año.

En Yemen, se estima que alrededor de 400 mujeres y niñas murieron en asesinatos de honor en 1997. En 2013, se supo del caso de una joven de 15 años que fue asesinada por su padre, la quemó hasta la muerte solo por hablar con su novio antes de la boda.

En 2012, Afganistán tenía 240 casos de asesinatos de honor, pero el número total se cree que es mucho más alto. De ese total, el 21% fueron cometidos por los esposos de las víctimas, 7% por sus hermanos, 4% por sus padres, y el resto por otros familiares.

En Pakistán, se permite al victimario y a su familia mantener el control sobre un crimen, incluido el derecho a determinar si se debe reportar el crimen, juzgar al culpable, o exigir una compensación. Como la mayoría de los crímenes de honor son cometidos por un familiar cercano, siempre y cuando el caso llega a un tribunal de justicia, la familia de la víctima puede ‘perdonar’ el asesinato y ya con eso queda libre.

Matrimonio forzado

La pandemia ha provocado un gran aumento de los matrimonios infantiles en países como Siria y Afganistán

El COVID ha dejado a los padres y a las familias sin trabajo y a los servicios de protección de la infancia sin poder operar, eliminando un salvavidas esencial para casi seis millones de menores de edad sirios y afganos, cuyos padres no ven otra opción que casarlos para sobrevivir. Todo por una boca menos que alimentar.

Cada día 34,500 niñas se casan antes de cumplir los 18 años en países como Burkina Faso, Sudán del Sur, República Centroafricana, Yemen o Bangladesh.

Las niñas que son obligadas a casarse tienen múltiples consecuencias físicas, intelectuales, psicológicas y emocionales.

Sufren tortura, malos tratos, y se vulneran muchos de sus derechos: la salud, sus derechos sexuales y reproductivos, la dignidad, el derecho a la información o a la no discriminación.

Además, millones de niñas están obligadas a abandonar la escuela, y en muchas ocasiones, a asumir responsabilidades domésticas.

En países como YEMEN, no hay una edad mínima para casarse.

En Siria, en los diez años de la guerra la cifra de niñas obligadas a casarse antes de cumplir 18 años se ha multiplicado, ha pasado de ser el 13 % en 2011 a alcanzar el 26 % (una de cada cuatro) en 2021.

En Pakistán es muy común, una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años.

También es una práctica normalizada en Sudán del Sur, Chad, Congo y Sierra Leona

Sin libertad en el matrimonio

De acuerdo a la Ley de Estado Personal de Yemen, un hombre puede casarse hasta con cuatro esposas si puede tratarlas a todas equitativamente, PERO, una mujer no tiene derecho a casarse por su propia voluntad, sólo puede hacerlo con el consentimiento de su tutor masculino.

Además, no se exige la presencia de la novia para sellar el contrato de matrimonio.

También en países como YEMEN, IRÁN, PAKISTÁN, está estipulado que los hombres tienen el derecho de usar el cuerpo de sus mujeres como una posesión, como y cuando el hombre lo desee y el consentimiento de la mujer no está sujeto a discusión.

En Yemen, los hombres pueden “disciplinar” a sus esposas e hijas si éstas no cumplen con las normas que se les atribuye como mujeres. En una discusión familiar la decisión del hombre es la definitiva

La ley yemení dicta que la esposa obedezca a su esposo en todos los asuntos, y las mujeres casadas no pueden salir de casa o viajar al extranjero sin el permiso de su esposo. Además, las mujeres no tienen los mismos derechos ni acceso al divorcio

En Siria, las mujeres casadas deben obedecer en todo a su esposo. Si ella dejara su casa sin razón legítima o impide que su marido entre en ella, será considerada desobediente y perderá su derecho a alimentos mientras siga actuando de esa forma.

En Pakistán, existe el Meher es un pago obligatorio, en forma de dinero o bienes pagados por el novio, o por el padre del novio, a la novia en el momento del matrimonio, y con el que legalmente se convierte en propiedad de ella.

Su voz tampoco cuenta en el divorcio: Un hombre puede divorciarse unilateralmente de su esposa pronunciando su repudio del matrimonio tres veces. Si una mujer quiere el divorcio tiene que ir a los tribunales y puede hacerlo sólo en circunstancias limitadas, por ejemplo, si su esposo no puede mantener económicamente a la familia.

Violencia doméstica

En la mayoría de los países de la lista de los peores para las mujeres, las autoridades no consideran la violencia doméstica como un delito y, por lo general, se niegan a registrar los casos que se les presenten.

El capítulo del Corán dedicado a las mujeres habla de la obediencia de la esposa al marido -por expresa voluntad de Alá- y el derecho del esposo a golpear a su mujer.

Permite tres grados de castigo: la exhortación con palabras, la privación de sexo conyugal y los golpes corporales.

En Irak, un esposo tiene el derecho a “castigar” a su esposa, y los padres están autorizados a disciplinar a sus hijos “dentro de los límites prescritos por la ley o la costumbre”.

Incluso, los autores más seguidos y reconocidos en el islam, como el egipcio Yusef Al-Qaradawi, el bahreiní Aal Mahmud, y el saudí Al-Uthaimin, aconsejan golpear a la esposa con la mano, y nunca en la cara.

La violación en Pakistán a menudo está institucionalizada y cuenta con la aprobación tácita y, a veces, explícita del estado. Hasta el 72% de las mujeres bajo custodia en Pakistán sufren abusos físicos o sexuales. Según un estudio de Human Rights Watch, hay una violación una vez cada dos horas y una violación en grupo cada hora.

Para millones de mujeres, la solución para reparar el daño sufrido después de ser víctimas de abuso sexual es sólo una: casarse con su violador. Se trata de una costumbre que se mantiene vigente en el código penal de países regidos por la Sharia (la ley islámica) de forma explícita, pues la ley abre la posibilidad a los abusadores de casarse con la víctima violada para resultar absueltos.

Sin voz legal

En muchos países del medio oriente la mujer vale la mitad de un hombre.

Si no hay hombres, están desamparadas: A los hombres se les reconoce como los “protectores” de las mujeres y las familias; si no hay un hombre presente, las mujeres están más expuestas a sufrir violencia sexual y física. Por ejemplo, una mujer que no vaya acompañada corre un mayor peligro de sufrir violencia en los puestos de control.

En Pakistán, ante la ley “Qanun e Shahadar Order”, promulgada en el país en 1984, el testimonio legal de una mujer vale la mitad que la de un hombre, de acuerdo a organización “Equality Now”.

En Irán, el testimonio de una mujer debe estar apoyado por dos hombres para que sea válido.

En Yemen, una madre puede perder la custodia de sus hijos si se vuelve a casar. Además, no puede negar los derechos de visita del padre, mientras que un padre puede negar los derechos de visita de la madre.

En países como Siria, Yemen, Irán, las mujeres no pueden heredar lo mismo que los hombres, por ejemplo, una hermana no puede heredar al mismo nivel que haya heredado un hermano, tiene que ser siempre la mitad de ese valor.

En Siria, la mujer puede perder el derecho a la pensión alimenticia si acepta un trabajo remunerado fuera del casa sin el consentimiento de su esposo.

Atrapadas en le guerra

En Yemen, la guerra ha empeorado la situación de las mujeres, las agresiones y los abusos contra las mujeres aumentaron en un 63 %, según las Naciones Unidas.

Por la guerra, 1,1 millones de mujeres embarazadas y nuevas madres están gravemente desnutridas.

En Irak, hay miles de mujeres atrapadas en campamentos de refugiados por el control de ISIS.

El injusto sistema que domina Irak les impide demostrar la propiedad de sus casas sin el apoyo de sus maridos. El Covid-19 ha agravado aún más la situación, porque el proceso se dificulta debido al cierre de tribunales y de servicios de resolución de disputas legales.

Las mujeres relacionadas con ISIS son las más afectadas, ya sea por matrimonios obligados o por lazos familiares. En muchas ocasiones se les niega atención sanitaria, alimentos y agua. Además, se enfrentan a niveles más altos de violencia y de acoso sexual. Algunas de ellas no pueden volver a sus hogares por temor a las represalias de la comunidad local.

En Siria, también la guerra ha provocado que miles de mujeres sean interceptadas y detenidas arbitrariamente, y han sufrido abusos físicos, hostigamiento y torturas a manos de miembros de fuerzas gubernamentales, milicias leales al gobierno y grupos armados de oposición sin NADIE haga algo

Noruega

Es uno de los países más ricos en el mundo.

Es el octavo país feliz del mundo.

Tiene poco más de 5 millones de habitante.

Entienden la igualdad social:

Noruega es uno de los países más igualitarios del mundo.

Esto es mucho gracias a la Ley de Igualdad y Antidiscriminación, la idea de la Ley es promover la igualdad de género, dando igualdad de oportunidades a hombres y mujeres.

Tienen muy claro que cuando mejoras la calidad de vida del 50% de la población en realidad estás mejorando la calidad de vida del 100% de la población.

Saben perfecto que la igualdad de género es algo que no solo ayuda a las mujeres, ayuda a toda la sociedad, a la economía, el crecimiento y el bienestar de todos.

Noruega en general es un país muy igualitario – donde hay muy pocos muy ricos y muy pocos muy pobres – así que casi todos son clase media.

FACT: Noruega ocupó el puesto número 2 después de Islandia en el informe del Foro Económico Mundial Informe Global de Brecha de Género 2020.

La inclusión de la mujer en la fuerza laboral

En Noruega no solo trabaja el 50% de la población, trabaja el 100% y este 100% contribuye y mejora la economía.

Tienen una política muy estratégica de asegurar la participación de mujeres en todos los niveles en la sociedad y en la política.

En 1981 tuvieron a su primera ministra mujer – Gro Harlem Brundtland.

La “regla” es que por lo menos la mitad de las ministras en nuestros gobiernos sean mujeres.

Tienen también una política muy activa de asegurar que los puestos más altos en el estado y en el sector privado son igualitarios así que hay más o menos 50 % de mujeres también en todos los puestos más altos en la sociedad.

Tienen una ley de igualdad que dice que todas las juntas directivas deben tener por lo menos 40% de mujeres participando.

FACT: A las mujeres se les dieron derechos de voto en 1913, y Noruega se convirtió en el primer estado soberano del mundo en introducir el voto universal tanto para hombres como para mujeres.

El derecho a la salud reproductiva

Desde los años 70 han establecido que las mujeres (y los hombres) tienen derechos sobre su mismo cuerpo.

El aborto fue legalizado (antes de la semana 12) en 1978.

Entienden que si las mujeres no pueden decidir por sí mismas sobre su propio cuerpo, ello afecta la escolarización, el trabajo y la participación en la sociedad.

Por lo tanto, la educación sexual, el acceso a la anticoncepción, el derecho al aborto seguro y la libertad frente a la violencia y las prácticas nocivas han sido fundamentales en la lucha por la igualdad en Noruega.

Políticas familiares / Family Leave

Sus horarios laborales; la mayoría trabajan de 8am a 4pm, esto asegura un balance entre su vida laboral y su vida familiar o privada.

ADEMÁS, significa que mamás y papás pueden trabajar y tener una carrera exitosa, sin tener que dejar de tener hijos.

Y significa que los dos padres puedan trabajar, y que nadie tiene que quedarse en la casa para cuidar a los niños etc.

Tienen licencias de paternidad y maternidad: Pueden elegir entre 10 meses de 100 % de pago o 12 meses con 80 % de su sueldo normal. Así que puedes tener hijos y todavía, los dos padres, puedan tener sus carreras profesionales.

También tanto las madres como los padres tienen acceso a días de enfermedad para cuidar a los niños,

También es importante que después del primero año, todos los niños en Noruega tienen el derecho de estar en una guardería, tienen buena cualidad y son baratas.

Y en las escuelas hay la posibilidad para que los niños se queden hasta la tarde, así que los padres tienen tiempo para terminar su día laboral y después ir a buscar sus hijos en la escuela.

FACT: Noruega es el segundo mejor país del mundo para formar una familia, con apoyo antes, durante y después del nacimiento.

Escolaridad / Salud

Casi todas las escuelas son públicas y gratis, y también todas las universidades son gratis.

Lo mismo con la salud, donde el sistema público es de muy buena cualidad y gratis, así que no es un costo grande tener más hijos

TODA la población tiene el acceso a la misma educación de alto nivel y cualidad.

Tienen una población donde “todo el mundo” tienen un alto nivel de educación.

Y esto también contribuye a una sociedad iluminada, igualitaria y justa.

Cuando las familias son igualitarias, las mujeres y los hombres pueden tener ambiciones profesionales, en el mismo tiempo que tienen familias grandes y comparten las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y otros familiares. ¡Cuando no se espera que nadie haga algo en específico simplemente porque es mujer u hombre, establecemos una sociedad donde podemos “have the cake and eat it too” Tenerlo todo a la vez!

MÉXICO está en el lugar 88 de 170 países analizados

De acuerdo con el Índice de Brecha Global de Género del Foro Económico Mundial 2020, México tiene una brecha de género del 75.4%.

Es uno de los países de la OCDE con los niveles más altos de violencia contra las mujeres

8 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género las mujeres mexicanas enfrentan discriminación laboral, social y económica.

10 mujeres son asesinadas al día en México.

México es el país número uno en feminicidios en América Latina.

En México, se estima que sólo 5 de cada 10 feminicidios son esclarecidos, mientras que los homicidios dolosos alcanzan un 89.6% de impunidad.

De acuerdo al INEGI, 20% de las mujeres de 18 años no se sienten seguras ni en sus casas.

En cuestión de derechos y salud reproductiva, México está rezagado. En los últimos años, las muertes maternas han aumentado, a pesar del compromiso de México de reducir las tasas de mortalidad.

Para Human Rights Watch, las leyes mexicanas no protegen adecuadamente a las mujeres y las niñas de la violencia doméstica y el abuso sexual, mientras que las mujeres víctimas generalmente no denuncian los casos a las autoridades y, cuando lo hacen, son recibidas con sospecha, apatía y falta de respeto.

México tiene la brecha más pronunciada en términos de salarios entre hombres y mujeres de los 37 países que conforman la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). La estimación de este organismo internacional apunta a que los hombres tienen un ingreso medio anual 54.5% más alto que sus pares mujeres.

Las mujeres también representan la mayoría en el rubro de deserción estudiantil por falta de recursos económicos. El 55% de quienes dejan la escuela por no poder pagar por ella son mujeres, el 45% restante son hombres.

Más de la mitad de las mujeres ocupadas no tiene prestaciones sociales (53.2%). ( 2018, INEGI).

Las mujeres dedican 43.2 horas a la semana al trabajo de la casa y a cuidar a la familia, mientras que los hombres le dedican solo 15.8 horas, o sea, por cada tres horas que le dedican ellas a ese trabajo, los hombres destinan solo una (Encuesta ENUT).