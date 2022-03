¿Cómo llegaron? Paula Santilli, CEO de Pepsico

Paula Santilli, es CEO de PepsiCo Latinoamérica desde 2019, antes fue presidente de PepsiCo Alimentos México, así como Vicepresidenta y Directora General de Botanas PepsiCo Alimentos México.

Sobre Paula

Desde mayo de 2019 es la encargada de todo el negocio de PepsiCo en México, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.

34 mercados emergentes y en desarrollo.

Más de 40 plantas de producción.

Más de 24,000 rutas de venta y más de 70,000 empleados.

7.2 mil millones de dólares de ingresos netos en 2020.

Paula tiene una trayectoria de 28 años en PepsiCo.

Antes también trabajó en puestos de marketing para Campbell’s Soups y Kellogg’s en Argentina.

Llegó a ser CEO después de ser Presidenta de PepsiCo Alimentos México, y Presidenta de la Fundación PepsiCo México.

En 2020, fue distinguida como LinkedIn Influencer y recibió el premio “Exceptional Women of Excellence” que otorga el Women Economic Forum, en reconocimiento a los logros y al liderazgo de las mujeres más destacadas, celebrando la diversidad y la equidad.

En 2019 y 2020 fue incluida en la lista de las 100 Mujeres Más Poderosas de Forbes y en el listado internacional de las 50 Mujeres Más Poderosas de la revista Fortune.

En 2019, fue reconocida como una de las Top Voices para Latinoamérica de LinkedIn por el contenido que publica en esta plataforma digital.

Lo que no sabías

Por un tiempo no tuvo oficina ni escritorio fijo y se sentaba a trabajar en diferentes lugares de PepsiCo.

Para Paula las preguntas básicas de cómo le hace para llevar una presidencia y ser mujer no valen, porque no es que se levante todas las mañanas con la bandera de mujer a lo alto; para ella es mucho más práctico: “Trabajo porque me encanta, porque tengo un propósito con lo que estoy haciendo, pero no me lo cuestiono.”

Cree que no tiene nada mágico, ni especial, simplemente es una mujer fuerte y trabajadora. No tuvo miedos, no se permitió sentir culpa de crecer, no se permitió tener creencias limitantes.

A la Paula de hace 28 años le diría que se animara a hablar más y no se detuviera tanto.

Su mayor consejo para romper el techo de cristal interno es quitarse las etiquetas de la cabeza de “no puedo”, “tengo miedo”, “cómo voy a dejar a mis hijos” y cambiarlos por “tienes un poder increíble”, “eres fuerte”, “eres muy buena en lo que haces” Para ella, esto empodera a las mujeres.

Para Paula una mujer empoderada es una mujer que tiene una MISIÓN EN LA VIDA.

Es una mujer que se divierte, tiene estrés, tiene mucho trabajo, pero una clave en su vida es divertirse, disfrutar el desafío aunque no sea fácil.

VIDA PRIVADA

Casada, dos hijos adultos – Dice que con su esposo el partnership ha sido grandioso, “nos hemos cuidado mutuamente en ambas carreras y en la familia con simplicidad y amor, siempre cenamos y desayunamos juntos. Mis hijos han crecido y he mandado a dos seres adultos globales al universo, hice todo lo que se pudo” (Líderes Mexicanos).

LAS CAUSAS DE PAULA

INCLUSIÓN: por ejemplo: la contratación de personas con hipoacusia (disminución de la capacidad auditiva), que en la actualidad están a cargo de un importante número de líneas de producción en la planta de Veracruz, donde incluso se inventó un lenguaje de señas para palabras nuevas.

INCREMENTAR LA REPRESENTACIÓN DE MUJERES EN LOS NEGOCIOS EN MÉXICO: Es patrocinadora del programa de PepsiCo “Inspira” en Latinoamérica, el cual busca impulsar el desarrollo de las mujeres ejecutivas dentro de la empresa.

IMPULSAR: En 2020, publicó el libro «El Poder de Poder. Mujeres Construyendo Latinoamérica” junto con Mónica Bauer, Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de PepsiCo Latinoamérica, y Marty Seldman, coach ejecutivo; cuya versión en inglés Empowering You, Empowering Her se publicó en 2021.

SU LIBRO en coautoría con Mónica Brauer y el coach Marty Seldman.

EL PODER DE PODER, MUJERES CONSTRUYENDO LATINOAMÉRICA

Da las 12 reglas que fueron esenciales en su carrera y que pueden potencializar el liderazgo de hombres y mujeres.

Ejercicios basados en la metodología de Marty Seldman para descubrir tus fortalezas, como tener clara tu red de contactos, entender cómo te perciben, y cómo auto-promocionarte y cuidar tu presencia en tu empresa.

Historias de mujeres que han entrado a contextos masculinos

Algunas de las reglas: La de cultivar tu presencia profesional y la de auto-promocionarte y como eso no es ego ni auto-adulación

Parte de su chamba como CEO de PEPSICO

Diseñar y dirigir la implementación de la estrategia del negocio de alimentos y bebidas para Latinoamérica.

Liderar dos de los más importantes para la compañía a nivel global: México y Brasil.

Impulsar el crecimiento inclusivo tanto para el negocio como para las comunidades de la región en donde opera PepsiCo.

Implementar la nueva agenda de sostenibilidad de PepsiCo en Latinoamérica: PepsiCo Positive, una transformación estratégica en todas las operaciones del negocio con metas claras a 2030 que permitirán generar una ventaja competitiva a largo plazo.

Representar a la compañía ante actores externos de los sectores público y privado. En el último año se reunió con la Vicepresidenta de Estados Unidos, el Ministro de Economía de Guatemala y el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Promover la diversidad e inclusión dentro y fuera de la empresa.

Sus logros:

Es la primera CEO de origen latinoamericano para PepsiCo en la región.

Está al frente de 34 mercados emergentes y en desarrollo, que en el último año alcanzó ingresos de más de 8 billones de dólares y actualmente ofrece más de 77 mil empleos directos y millones de indirectos.

Como parte de los resultados del tercer trimestre de 2021 destaca un crecimiento del 19% en las ventas del negocio en Latinoamérica y una mayor participación de mercado en los mercados más grandes de la compañía en la región.

Desde mayo de 2019 que asumió el cargo como CEO hasta junio de 2021, la representación femenina en puestos de liderazgo en el sector incrementó 3%.

Es patrocinadora del programa “Inspira” de PepsiCo en Latinoamérica, el cual busca impulsar el desarrollo ejecutivo femenino dentro de la empresa.

Imparte pláticas y talleres (tanto dentro como fuera de PepsiCo) que ayudan a las mujeres a acelerar su crecimiento profesional.