El arte de saber discutir con tu pareja

Evan Marc Katz, Considerado el mejor entrenador personal para mujeres inteligentes, fuertes y exitosas. Es autor de los libros: Why You ́re Still Single, Believe in love, Why He Disappeared. Su trabajo se ha publicado en cientos de medios de comunicación, incluidos The New York Times, Wall Street Journal, Time, USA Today y CNN. El blog de Evan tiene más de 30 millones de lectores. 12,000 mujeres se han graduado de Love U, su video curso de seis meses que ayuda a las mujeres a entender a los hombres y encontrar el amor.

TW: @evanmarckatz // evanmarckatz.com // FB: Evan Marc Katz

La persona más inteligente y divertida del mundo y tendrá una vida miserable si no sabe cómo comunicarse de manera efectiva.

• Gritos, portazos, llanto, dejar de hablarse, cortar el sexo. Estas son algunas de las técnicas de lucha más comunes empleadas por las parejas, y que NO TIENEN forma posible de resolver un problema. En sí mismos, son arrebatos emocionales, infantiles, diseñados para castigar a tu pareja.

• No es ningún secreto que la resolución de conflictos es VITAL PARA UN MATRIMONIO FELIZ. Lo que SÍ es sorprendente, sin embargo, es la poca atención que prestamos a este concepto que todos conocemos tan bien.

No hay relación feliz con peleas desgastantes

• Para resumir: es imposible tener una relación fluida, de apoyo y duradera con alguien que invalida tu punto de vista, grita, te llana con críticas y se aleja, y sin embargo, hacemos esto TODO EL TIEMPO.

• Si no puedes bajar la guardia, ser sincero con alguien y expresar tu punto de vista de manera segura, simplemente te estás poniendo en posición de ser otra estadística: ya sea en el 30-40% del campamento de divorciados o en el 67% campamento de casados infelices.

El 70% de las discusiones con tu pareja son la misma discusión.

• Si lo de siempre no funciona, entonces ve por una forma diferente de abordar las cosas para obtener un resultado diferente.

• Tu relación no necesita ser una fuente constante de tensión, pero lo será a menos que aprendas una nueva forma de abordar la discordia en la relación.

Si empiezas por el sí, lucharás de otra manera.

• De hecho, tendrá un argumento diferente. Puedes desactivarlo con humor.

• Comienza diciéndote a ti mismo: "¿Cuáles son las cosas que ha hecho que puedes apreciar?"

• De lo contrario, lo que sea negativo lo resaltarás, y lo que sea positivo lo darás por sentado.

• Si llegas a tiempo es porque no había tráfico, y si llegamos tarde es por tu culpa.

• Lo negativo se atribuye a la otra persona, y lo positivo simplemente se toma como “así es como debe ser”.

• Y puedes tener todo el derecho sobre esto y decir: "Bueno, no hay razón por la que deba apreciar eso, porque he hecho un montón de cosas y tú tampoco las has apreciado". Pero lo productivo es empezar contigo. ¿Quieres cambiar el otro? Te cambias.

Pide no sólo protestes

• Enfócate en la tarea. Cuando quieras hablar de los platos, no termines hablando de cinco cosas diferentes, dos de las cuales tienen años. No lo “hundas en la cocina”. Cíñete a lo único que te molesta en este momento.

• Además, haz una petición y no solo una protesta.

• Dile a tu pareja: “Realmente quería que hicieras esto. Contaba contigo. ¿Podemos estar de acuerdo en que lo harás hoy a las doce en punto? Lucha desde un lugar de interés propio ilustrado, no solo para sacarlo de tu sistema.

• Para sacarlo de tu sistema, llama a tus amigos. Ventila todo lo que quieras. Y luego vuelve con tu pareja y sé estratégico al respecto. Porque no solo quieres sacarlo de tu sistema. De verdad quieres un cambio.