¿A tu pareja le gusta provocarte?

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta. TW:@marioguerra

A veces queriéndonos mucho, parece casi inevitable provocar un pleito con nuestra pareja y después, obviamente, nos quejamos de lo mal que está nuestra relación. Incluso sabiendo lo que provoca al otro, lo hacemos una y otra vez. ¿Es que nos gusta la “mala vida” o hay fuerzas internas que nos mueven a provocar tormentas entre ambos?.

¿De qué hablamos hoy?

• Patrones de comportamiento y comunicación que se dan en una relación de pareja que de alguna manera se saben que disparan reacciones emocionales predecibles y desbordadas en el otro.

• Pero atención; puede que tu pareja sea la que parezca estar picando, ¿pero que tal que tú también lo haces sin tener conciencia?

¿Cuáles son estas conductas o patrones que suelen provocar al otro?

• Insistir demasiado sobre algo.

1. Es muy probable que tu pareja no sea una persona con un déficit intelectual, así que si le pediste algo y no lo hace, es muy probable que no esté de acuerdo, pero no sabe decir que no o negociar.

 Siendo este el caso, insistir sólo hará crear más tensión.

2. Pero luego viene la postura “todo o nada”, como cuando alguien me dice: “Ah bueno, entonces ya nunca le voy a decir nada y que haga lo que le dé la gana”.

 Tampoco se trata de eso; se trata de la manera en que dices las cosas y cómo validas, o no, la negativa de tu pareja en un momento dado.

3. También se puede insistir en hacer una “broma” hacia el otro que ya sabes que le molesta.

 Llamarle “tontito”, hacerle un tono de voz burlón, ser sarcástico...

• Tener conductas descontextualizadas o de oposición.

1. Aquí es como ser poco empático.

 A lo mejor tu pareja está enojada y tú le quieres en ese momento hacer una broma.

 A lo mejor tu pareja hace una broma y tu reaccionas, sin razón aparente, con seriedad o frialdad.

 Y digo razón aparente porque quizá tú sí sabes por qué estás así, ¿pero tu pareja lo tiene claro?

 No está mal querer reparar, pero eso pasa por hablar, reconocer una falta y no sólo por hacer “chiqueos” o arrumacos al otro.

• Proyección. Provocar que tu pareja te trate como tú sientes que mereces ser tratado.

Como cuando se da el siguiente escenario.

. Tu pareja te pide que hagas algo. - Tú no lo haces porque “se te olvidó”.

a. Tu pareja te dice que cómo es posible si era algo muy simple - Tú piensas que tu pareja cree que eres un idiota (en el fondo eso es lo que crees de ti).

b. Tu pareja te pide otra cosa y ahora ha decidido que, para que no se te olvide, te va a poner un recordatorio en el celular - También “se te olvida”, porque estás resentido por creer que piensa que eres un idiota y ahora tratarte como niño.

c. Lo anterior ahora si desarrolla la creencia en tu pareja de que de verdad tienes un problema y ahora estás en la profecía autocumplida, lo cual justifica, según tú, tu actitud olvidadiza y refuerza tu creencia.

¿Por qué “nos gusta” estar “picando”?• Nuestra historia personal.o Muchos de nuestros patrones de relación se aprenden desde nuestras primeras relaciones, las experiencias pasadas y las formas hirientes en que nos trataron; todo influye en cómo esperamos que funcionen las relaciones y cómo creemos que deben de comportarse los demás.

 Quizá tenemos resentimiento con alguien afectivamente importante de nuestro pasado y, sin darnos cuenta, queremos que nuestra pareja pague las cuentas de esa persona.

• Nuestro narrador interior.o Es una vocecilla que “nos calienta la cabeza” como cuando interpreta y maligniza ciertas conductas o actitudes de nuestra pareja y nos dice:

 “Mira, ya se le volvió a olvidar lo que le pediste, lo que pasa es que es un egoísta y no le importas; enséñale quién manda aquí”.

 “Otra vez te está ignorando por estar en el celular; claro, cualquier cosa le parece más interesante que lo que tú tienes que decirle”.

 “Ya va a empezar con sus lamentos; no puede ser que nunca pueda estar en paz y nada más te quiera amargar la vida”.

 “Ya te puso un recordatorio en el celular porque piensa que eres un imbécil; ahora por eso no hagas lo que te dijo para que aprenda”.

• Nuestra baja inteligencia emocional.

o No tomamos el tiempo necesario para:

 Identificar lo que estamos sintiendo.

 Hacer una pausa para evitar reaccionar por impulso.

 Articular lo que realmente queremos decir, no lo que el “narrador interior” nos dice que digamos.

• Retener hacia tu pareja demostraciones afectivas o de comunicación, como “castigo”.

. La más común es dejar de hablarle o hacerlo “secamente” sin dar ninguna explicación del por qué de esa conducta.

 Es como cuando te preguntan: “¿Qué tienes?” y tú respondes “Nada”.

a. Otra forma es, por ejemplo, “la venganza”, como cuando estás enojada porque cuando está en el teléfono no te hace caso y entonces tú se la “aplicas”, fingiendo que estás muy ocupada en el teléfono cuando te habla.

¿Cómo nos afecta?

• Afectamos a nuestra pareja y a nuestra relación.

o Se crea un hábito dañino y el afecto y la amabilidad van siendo gradualmente reemplazados por el resentimiento y una espiral agresiva de revancha. Digamos que se vuelven como “luchas de poder”.

• Reforzamos nuestros patrones disfuncionales de comunicación.

o No sólo no alcanzamos entendimiento y solución y dañamos nuestra relación actual, sino que reforzamos esta forma de interactuar y entonces, ya sea en una relación romántica futura, o incluso con amigos y familia, aplicamos la misma fórmula fallida, simplemente porque es lo que conocemos

¿Qué hacer?• Mantén el control de lo posible.

o Esto es, de tu forma de hablar, escuchar y tus actitudes.

 No puedes controlar lo que tu pareja hace o dice, pero siempre puedes elegir tus respuestas aplicando lo siguiente:

• Reconoce lo que te mueve.o No es suprimir o invalidar lo que sientes, sino decirte a ti mismo: “Estoy muy enojado porque pienso que mi pareja me está tratando como si fuera un tonto”.

 Esto te lleva a hacer consciente la voz del narrador interior.• Escucha.

o Lo que tu pareja tenga que decirte sin interrupciones, sin contraataques y sin buscar defenderte o justificarte de inmediato.

• Cuestiona:

o Al narrador interior. Convierte parte de su afirmación en pregunta: “¿De verdad mi pareja me está tratando como si fuera un tonto o es que está frustrada porque quiere algo de mí y no lo está obteniendo?”

• Busca, aprende y desarrolla nuevas estrategias.

o Con la nueva interpretación, trata de dar otro tipo de respuesta.

o En general le puedes decir algo como esto: “A veces cuando me tratas de esta manera, me da la impresión de que piensas que soy un tonto, pero también creo que a lo mejor hay algo que no estamos sabiendo comunicar; me gustaría que pudiésemos hablar acerca de esto”.

• Mantengan la conversación buscando una solución.

o No empiecen a hacer “ensalada” de problemas aprovechando la oportunidad de que ahora están hablando.

o Eviten centrarse en el problema o en buscar al “culpable” y mejor enfóquense en qué es lo que pueden hacer para evitar esto en el futuro.