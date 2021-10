Reglas espirituales de las relaciones de pareja

Ariel Grunwald, Maestro espiritual y empresario.

La Kabbalah nos enseña que si realmente invertimos en la vida de pareja y aprendemos cómo desarrollar esa relación sólo entonces esto se llamará “amor”.

• Los mitos del amor y las relaciones:

o ¿Cuál es el verdadero propósito de una relación de pareja? Hay alguien el mundo con el que puedo conectar, que saca lo mejor de mí, hay una parte de nosotros que está oculta hasta que encontramos a alguien para compartir nuestra vida.

o Hay partes de nuestro ser que se liberan y ese es el propósito de las relaciones de pareja, algunas veces un amigo puede hacer eso, otras un mentor puede hacerlo, pero en la mayoría de las veces ocurre en una relación.

o La razón por la que las relaciones terminan es porque tratamos de llenar nuestros vacíos

o Muchas veces pensamos que si tenemos más dinero, un mejor trabajo, más cariño, seríamos más felices, constantemente ponemos en nuestra felicidad en lo que la otra persona hace o no

o El universo creo al hombre y a la mujer diferentes para que cuando se junten se completen.

¿Por qué fracasa una relación amorosa?

• Es muy difícil generalizar, porque cada relación es un mundo, al igual que lo es cada persona. El apego es miedo y el miedo nos lleva la oscuridad emocional, en el peor de los casos a la manipulación. Si no puedes vivir sin algo o alguien, si tienes esa creencia, es que no estás preparado para amar. El amor es libertad y lealtad. No hay preguntas no hay dudas, no hay miedo, solo sucede.

• De cualquier forma recuerda que cada fracaso te enseña algo nuevo. No debemos recordar solo el dolor, sino también centrarnos en que es una oportunidad para crecer y aprender. De los errores también se aprende, y mucho. Es mejor aceptar la situación cuanto antes y decir adiós al victimismo. No te llevará a nada.

Reglas espirituales de las relaciones:

Regla 1: “Los hombres son canales para la Luz, mientras las mujeres son Vasijas para la Luz”

• Ellos comparten su Luz mientras ellas la administran.

Regla 2: “Un hombre no puede ser la fuente de felicidad de una mujer”

• El trabajo de un hombre no consiste en hacer felices a las mujeres, es responsabilidad de ellas encontrar dicha felicidad en ellas mismas, en su Luz interna porque “una mujer que no reconoce su propia Luz, no encontrará la felicidad con nadie”

Regla 3: “La mujer debe defender su luz y no entregarla libremente”

• Dale motivos para luchar por tu tiempo, tu respeto y por tu Luz. Nada mejor para un hombre que un desafío, esto permitirá que él reconozca tu verdadero valor como mujer.

Regla 4: “Nunca creas lo que un hombre dice”

• Cree lo que hace, porque sus hechos tienen mucho más valor que sus palabras

Regla 5: “Una mujer debe escoger a un hombre al que pueda respaldar”

• Ámalo tal y como es, ama su esencia y no pierdas tiempo tratando de cambiarlo porque terminarás frustrada y de paso ahogarás su luz de modo que nadie pueda beneficiarse de ella.

Regla 6: “La atracción está basada en el karma”

• Nunca lo olvides: Cada persona en tu vida está en ella por una razón específica, un aprendizaje que te ayudará a evolucionar para sacar tu mejor potencial.

Regla 7: “El miedo al rechazo es una ilusión”

• Cuando entiendas que tú eres suficiente, estarás listo para entender que el rechazo es solo un miedo mal disfrazado que no te permite mostrarte seguro antes los demás.