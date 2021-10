Las peores traducciones de títulos de películas al español

Paulina Chavira, asesora lingüística y conductora del podcast El Café de la Mañana, de Spotify y Reforma. En 2017 logró que las camisetas de los jugadores de la Selección Mexicana de Futbol tuvieran acento, para el Mundial de Rusia en 2018. Fue editora de The New York Times en Español. Colaboradora de Así Las Cosas, con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Twitter e Instagram: @apchavira

¿Quién traduce los títulos de las pelis?

• Las películas tienen su título acorde al país al que fueron filmadas, escritas o dirigidas. Muchas veces tiene un significado muy local. Ahí es perfecto y entendible. Pero es todo un reto pasarlo al resto de mundo.

• La productora de la película envía el título en el idioma original y un equipo de expertos en marketing, ventas y asesoría legal de la región busca una propuesta en español.

• De una lluvia de ideas se obtiene una lista de sugerencias que "literalmente se pone a votación" y ese título es enviado a la productora que es la que tiene la última palabra.

• Tener un título es fácil de llevar al español cuando la traducción literal o adaptada del idioma original tiene un significado plenamente entendible.

• Los expertos también priorizan que la película tenga el título con el que es conocido su personaje o personajes principales.

• Los tituladores de películas en español también suelen añadir lo que se conoce como "copy", una pequeña frase de apoyo a la base original que en ocasiones es muy criticada.

• Por ejemplo, la película “The Vice” quedó como "El vicepresidente: más allá del poder".

• Su uso principalmente ayuda en el caso de secuelas para diferenciar una de otra, como "Misión imposible" que tuvo su versión 1, 2 y 3 y a partir de la cuarta ya estuvo acompañada de un "copy".

Los creativos enfrentan otros problemas:

• Cuando la ley exige un título en español. Hay países como México en los que la ley exige que haya un título en español, salvo que sea un nombre propio como los nombres de personajes.

• Cuando están basadas en libros. Si hay un libro, se tiene que respetar el título registrado por la editorial.

• Cuando hay cintas previas. Muchas veces el título deseado ya está registrado en una película previa y por más desconocida que sea la primera, tiene derecho a mantenerlo.

• Cuando hay juegos de palabras. Lo que en un país puede sonar bien, en otro puede ser una mala palabra, por lo que los tituladores deben saber que eligieron el más neutral.

La novicia rebelde:

• Título original: The Sound of Music

• Cast: Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleano Parker.

• En España: Sonrisas y lágrimas

• Pero la cinta de Robert Wise también pasó a ser ‘La novicia rebelde’ en Chile, Argentina, Colombia, México y Perú.

• Se agarraron de los pocos minutos que la protagonista es novicia, para echar a volar su imaginación.

La noche de las narices frías:

• Título original: 101 dalmatians

• Cast: Beety Lou Gerson, Lisa Davis Waltz, Cate Bauer, Ben Wright

• Fue bautizada así en: México y Argentina

• Debería haberle valido una condena de cárcel de por vida al traductor.

Mi pobre angelito:

• Título original: Home Alone.

• Cast: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern.

• Fue bautizada así en: México.

• Muchos crecimos con este clásico, pero viéndolo a la distancia, no cabe duda que el título que se le dio en algunas naciones de Latinoamérica no era tan necesario, porque Kevin no tenía nada de pobre, ni de angelito.

Un final inesperado:

• Título original: Thelma & Louise.

• Cast: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel.

• Fue bautizada así en: México.

• No, pues muchas gracias por el spoiler mayúsculo.

Soñando, soñando… triunfé patinando

• Título original: Ice Princess.

• Cast: Michelle Trachtenberg, Kim Cattrall, Trevor Blumas.

• Fue bautizada así en: España.

• En México: Sueños sobre Hielo

• Todo un poema de título que hasta los literatos más reconocidos envidiarían.

¡Es un fantasma!

• Título original: The Sixth Sense.

• Cast: Bruce Willis, Haley Joel Osment

• Fue bautizada así en: China.

• En México: Sexo Sentido

• El gran spoiler está en el título.

¡Olvídate de mí!

• Título original: Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

• Cast: Jim Carrey, Kate Winslet, Tom Wilkinson.

• Fue bautizada así en: España.

• En Italia hicieron algo peor: Se Mi Lasci Ti Cancello

• En México: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos

• Resulta que el filme de Michel Gondry es un verdadero poema. Lo filosófico y profundo de esta cinta está hasta en el título: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos; pero en España decidieron sintetizarlo todo.

Pérdidos en Tokio:

• Título original: Lost in Traslation

• Cast: Scarlet Johansson, Bill Murray

• Fue bautizada así en: Hispanoamérica

• En Portugal pudieron hacerlo peor: ‘El amor es un lugar extraño’ (‘O Amor É um Lugar Estranho’)

• Con el título perdió toda la profundidad que tenía el nombre original.

Pasión y gloria:

• Título original: Top Gun

• Cast: Tom Cruise, Val Kimer, Kelly McGillis

• Fue bautizada así: en México y LATAM

• En Israel le pusieron: El amor está en el aire

• No le pusieron nada de creatividad a la traducción

La sombra del amor:

• Título original: Ghost

• Cast: Demi Moore, Patrick Swayze, Whoopi Woldberg

• Fue bautizada así en: México y algunos países de LATAM

• Está bien que es una película con miel por todos lados, pero no había necesidad de confirmar tanta melosidad con el título.

Secreto en la montaña:

• Título original: Brokeback Mountatin

• Cast: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal

• Fue bautizada así en: Argentina, Chile, México y Perú

• Los traductores pensaron que sería conveniente convertir ‘Brokeback Mountatin’ en ‘Secreto en la montaña’, dando así la sensación de ser una película de suspense. El problema es que toda la campaña promocional de la película incluía de que se trataba ese secreto.

Quiero robarme a la novia:

• Título original: Made of honor

• Cast: Patrick Dempsey y Michelle Monaghan

• Fue bautizada así: en México y algunos países de LATAM

• En la peli vemos a Patrick Dempsey enamorarse de su mejor amiga y tratar de impedir su boda. En España se nombró La boda de mi novia y en Latinoamérica lo hicieron mucho más literal.

¿Qué pasó ayer?

• Título original: Hangover

• Cast: Bradley Cooper, Zach Galiafinakis

• Fue bautizada así en: México

• Aunque en español el título traducido sería «La resaca», en Latinoamérica se terminó llamando ¿Qué pasó ayer?

Niñera a prueba de balas:

• Título original: The Pacifier

• Cast: Vin Diesel, Brittany Snow

• Fue bautizada así en: México y algunos países de LATAM

• En España le pusieron: Un canguro superduro.

• Ni a cual irle de las dos opciones de títulos

Seducción y desafío:

• Título original: Jerry Maguire

• Cast: Tom Cruise y Renee Zellweger

• Fue bautizada así en: México y LATAM

Acertados:

- The Silence of the Lambs (Jodie Foster y Anthony Hopkins) --> El silencio de los inocentes

- The Green Mile (Tom Hanks) --> Milagros inesperados