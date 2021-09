¿Te sientes excluido dentro de tu propia relación?

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta. TW: @marioguerra

Ya sabemos que una relación de pareja suele ser de dos y que cuando hablamos de un “tercero”, muy frecuentemente se hace referencia a la figura de un amante. ¿Pero qué pasa cuando ese tercero es un amigo, un hijo o incluso una actividad como el trabajo o los videojuegos? Es cuando empiezas a sentirte alguien extraño y ajeno dentro de tu propia relación, porque tu pareja tiene puesta la atención, la confianza y hasta el alma en algo o alguien más. Si este es tu caso, quizá estés dentro de una relación triangulada.

¿Qué es una relación triangulada?

• Digamos que es un sistema de relación en donde existen, como en un triángulo, 3 elementos.

o Al menos dos de ellos son personas y el tercero podría ser otra persona, objeto o actividad.

o Dos de sus elementos tienden a ser estables (por ejemplo tu pareja y tú) y el tercero puede ser estable o intercambiable (es decir, a veces es una persona, otras veces una actividad y luego otra persona distinta).

¿Con quien se puede formar estos sistemas triangulares?

• Con un amigo, hermano, hijo, padre, compañeros de trabajo.

• Con una mascota.

• Con una actividad como un hobbie, el trabajo, un deporte o los videojuegos.

• Con los miembros de un club, de un equipo o con viejos amigos del pasado.

¿Por qué esto puede ser un problema para ti?

• Depende de qué parte seas tú dentro de este sistema triangular.

o Dentro de este sistema, dos de los elementos del triángulo están “adentro” y el tercero “afuera”.

o Entonces los elementos de “adentro” se comunican, comparten y se entienden.

Pasan tiempo juntos en una especie de complicidad.

o El elemento de “afuera”, pertenece al triángulo, pero no está tan conectado como los dos elementos de adentro. Se vuelve más un observador o un elemento complementario.

• Si tú estás, con tu pareja, en la parte de “adentro”, puede no haber tanto problema, porque se entiende que cada uno tiene amigos (propios y compartidos) y familia (la propia y la política). Cada uno tiene, probablemente, trabajo, pasatiempos y sus propias preferencias a las cuales dedica una parte de su tiempo, atención, dedicación y confianza en su caso.

o Pero como ambos están adentro el mayor interés, disposición, compromiso y confianza, es entre ambos.

• El problema es que tú seas la parte que está afuera; es decir, tu pareja dedica más tiempo, interés, dedicación, compromiso y a veces hasta confianza a otra persona o actividad, dejándote a ti sólo el tiempo de sobra o no compartiendo contigo aspectos importantes de su vida y su mundo interior.

• Pero cuidado. Si eres una persona con una gran necesidad de atención, celosa, controladora o posesiva, quizá empieces a mirar como sospechosos u ofensivos los intereses y otras relaciones que tu pareja tiene, y que son perfectamente normales y necesarias, y eso te haga sentir tristeza o enojo, como una señal de amenaza, y reaccionarás en consecuencia.

¿Cómo sabemos que esto está pasando?

• Lo anterior se traduce en que:

o Pasa más tiempo con otras personas que contigo.

o No pasa más tiempo con otras personas, pero en el tiempo que pasa, parece divertirse más o ser más amable o emocionalmente disponible.

o Le cuenta a otras personas cosas que a ti no o parece tener con otros una complicidad o nivel de intimidad que contigo no tiene (o ya no tiene).

o Cuando hay grandes alegrías, tristezas o problemas, es probable que se lo cuente o recurra antes a otros que a ti.

o Está físicamente contigo, pero generalmente parece estar en otra parte.

Mirando el celular, por ejemplo.

¿Por qué se genera y mantiene este sistema?

• Tu pareja está habituada a funcionar así, porque así lo aprendió.

• Hay temor a la intimidad o el compromiso y entonces siente que así evita involucrase más allá de lo que le resulta cómodo con una sola persona.

o Pero quiere los beneficios de una relación estable.

• Es una persona que quiere tener opciones abiertas de apoyo porque no puede confiar plenamente en nadie.

• Porque tu te mantienes en autoexclusión; es decir, ya sea por respeto, dar espacio o porque el sentirte excluida te da tristeza y mejor te alejas, hace que no pidas a tu pareja formar parte de su mundo de intereses o relaciones.

o Tu pareja podría pensar que no te interesa compartir y entonces todo se difumina en un mundo de suposiciones.

• Porque su relación se está deteriorando y tu pareja ya no siente la confianza para hablar, escuchar o comunicarse contigo.

¿Cómo afecta a una relación o a la pareja?

• El sentimiento primario es de exclusión.

o Cuando se está en la posición exterior de un triángulo, es más fácil sentirse abandonado, no escuchado o no lo suficientemente apoyado.

o Te empiezas a sentir en soledad dentro de tu propia relación y sientes que tu pareja confía, atiende, procura o es más amable y dedica más tiempo a quien sea o lo que sea que a ti o a su relación.

• Cuesta encontrar como abordar este problema.

o No queda claro si corresponde hacer un reclamo porque de hecho no hay como tal una infidelidad (al menos no en el sentido estricto del concepto) y no tienen realmente discusiones o problemas mayores. Ni siquiera está físicamente ausente y si lo está, ni modo que le digas que ya no trabaje o le prohibas ver a sus amigos.

• Suele haber negación del problema.

o Si llegas a hacer algún reclamo, la persona te dirá que está contigo, que te quiere y que no entiende qué más quieres de ella.

Es probable que esta actitud sea inconsciente incluso para el que la tiene.

• La confianza y el amor se van deteriorando de manera sostenida.

o O tú acabas con baja autoestima o en depresión o empiezas a formar tu propio vértice externo a tu relación, como si fuera un subsistema del primer triángulo.

Como encontrando un pasatiempo, pasando tiempo con amigos, navegando en redes sociales o incluso fantaseando con encontrar un amor más verdadero afuera.

Digamos que en este caso se forman dos sistemas triangulares que colisionan y donde cada uno se ubica en el extremo más lejano el uno del otro.

• El mundo compartido empieza a desvanecerse para empezar a formar dos mundos individuales separados, pero en convivencia.

o Es como estar en una soledad acompañada.

¿Qué hacer?

• Evita la autoexclusión o ser tú quien excluya.

o Busca integrarte proactivamente al mundo de tu pareja y permite que tu pareja se integre lo más posible al tuyo.

o Conversa sobre tus intereses, gustos e incluye a tu pareja en planes con amigos y muestra interés por lo que hace y le apasiona.

• Evita las historietas.

o Como ya dije, si tu necesidad de atención es grande, es posible que no quieras que a tu pareja le de ni el sol para que no se distraiga y te de toda su atención todo el tiempo a ti.

No es ningún secreto que cuando intentas separar a una persona de lo que quiere, a menudo se aferran más intensamente. Entonces, en lugar de buscar cómo sacar a tu pareja de lo que sea o alejarla de quien sea, enfócate en cómo puedes trabajar en tu relación uno a uno con ella.

• Evita formar subsistemas.

o A veces cuando uno se da por vencido, empieza a formar su propio sistema paralelo en donde la propia pareja que excluyó, no está incluída.

o Lo mejor sería abrir una conversación con tu pareja y hacerle saber tu sentir.

No hables de bien o mal, habla de lo que percibes, de lo que sientes y de lo que te gustaría. Habla de manera que el otro quiera escucharte.