Confío en Conacyt, pero temo por los plazos: Becario doctorante

Tengo confianza en Conacyt, ha sido un apoyo durante tres años para mi proyecto, y a su manera quiere lo mejor para México, así lo externó Pedro Martínez Castro, estudiante del doctorado en ingeniería en la Universidad de Durham en Reino Unido; sin embargo advirtió “me preocupan los plazos que dificultan el cumplimiento del grado”.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el becario detalló que pese a que solicitó al igual que otros 42 compañeros la modificación de vigencia de su permanencia desde hace más de un año, aun no tienen respuesta.

Detalló que se encuentran en una “situación difícil en la que tenemos que buscar la manera de financiar nuestros estudios para completarlos en tiempo y forma, pero en riesgo de no cumplir y no entregar a tiempo el grado a Conacyt con lo que nos convertiríamos en deudores”, señala.

Es una situación preocupante lo que estamos viviendo como becarios en el extranjero afirma Pedro y comparte que su proyecto es un diseño de turbinas para economizar gastos de energía, mismo que se encuentra en la fase final, pero debido a la pandemia los laboratorios se cerraron y no pudo avanzar. Por ello al igual que otros 42 estudiantes, están la solicitando extensión a la vigencia de su proyecto para realizar las pruebas por 12 meses de manutención, para entregar el grado a Conacyt.

El estudiante señala que no hay una respuesta, sólo saben que no se pueden autorizar nuevos recursos; sin embargo recordó que el pasado 12 de julio el ahora exsecretario de Hacienda dijo que estaba solucionado, “no entiendo porque no se ha dado una nueva respuesta y si hay un recurso porqué no se ha dado”.

Pedro señaló que suman 172 becarios en activo y se pregunta si el Conacyt les niega el plazo ¿Qué mensaje daría a todos ellos y a quienes están por solicitar el apoyo para seguir adelante en sus proyectos?