¿Cómo nacieron las grandes marcas?

Adrián Gutiérrez, especialista en negociación profesional, conferencista, autor de los libros “Cómo ser un mexicano exitoso”, “100 cosas que todo mexicano debe saber”, “Padre Divorciado”, “Cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos”

TW: @MexicanoExitoso // TW: @adriangtzavila // FB: Cómo ser un mexicano Exitoso

comoserunmexicanoexitoso.com

Coca Cola

• Fue creada el 8 de mayo de 1886 por John Stith Pemberton, un veterano de la guerra civil estadounidense.

• Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, buscaba un medicamento para curar su adicción a la morfina adquirida durante la guerra civil estadounidense.

• Desarrolló una fórmula en forma de jarabe y lo mezcló con agua carbonatada.

• Su contable, Frank M. Robinson, cuando probó la bebida pensó en comercializarla, él diseñó el logotipo y le dio el nombre de Coca-Cola por sus dos ingredientes principales: hojas de coca y nueces de cola.

• Se vendía como una bebida medicinal que se servía en un vaso a cinco centavos.

• En 1888, Pemberton vendió la fórmula a Asa G. Candler, quien fundó The Coca-Cola Company con sede en Atlanta.

• Bajo el liderazgo del sr. Candler, la distribución de Coca-Cola se expandió como fuentes de soda.

• Biedenharn Candy Company, en Vicksburg, Misisipi, era uno de los establecimientos donde se vendía este refresco.

• Fue tanto su éxito, que el propietario, Joseph Biedenharn, decidió poner una máquina de embotellar, similar a las que utilizaban para la leche, en la parte trasera de su tienda y ofrecer esta bebida de forma transportable. Fue el 12 de marzo de 1894 cuando puso a la venta la primera Coca-Cola en botella de vidrio

• ¿Cuál fue la clave del crecimiento y despegue de coca cola? La compra de la formula por el empresario Asa Grigss.

• Coca Cola es la marca más comprada a nivel mundial.

Heinz

• Fue fundada en 1869 por Henry John Heinz en Pittsburgh, Pensilvania.

• Desde los 16 años de edad, Heinz estaba interesado en el negocio de los vegetales. Hasta entonces se dedicaba al cultivo de sus propias semillas y al mantenimiento de jardines, y el resultado de esas cosechas era vendido a sus vecinos de Pittsburgh, Estados Unidos

• Heinz era un joven emprendedor que quería incursionar en la comida enlatada, fundó una compañía que quebró, y tuvo que huir para no ir a la cárcel por los adeudos con sus acreedores.

• Cuando regresa no se quiere dar por vencido, y en 1876 en una cena con su familia, se le ocurre experimenta con distintos productos para hacer una nueva salsa kétchup, así con su nueva idea al hacerla de tomate, vuelve a crear una empresa de productos enlatados en masa.

• El eslogan ‘57 variedades’ fue inventado por el mismo H. J. Heinz, quien se inspiró en una gigantografía de un edificio de Nueva York que anunciaba ‘21 estilos de zapatos’ para una importante casa de calzados. A Heinz le encantó la idea y en 1896 la adoptó para su compañía, aunque eligió el mítico número 57 en honor su supuesto significado especial. El resultado fue una de las campañas más exitosas en la historia de la publicidad.

• ¿Cuál fue uno de sus secretos? Que la botella fuera trasparente, así se podía ver el producto que compraba la gente.

• ¿Cuál fue la clave del éxito de Heinz? Pelear en los juzgados que hubiera un control en los ingredientes y en la calidad de los productos envasados.

• El gran logro de Heinz es haber posicionado su salsa de tomate, mundialmente conocida como ketchup, como el producto que puede acompañar todo tipo de comidas. Si bien en un comienzo la imagen del ketchup estaba sólo asociada a la comida rápida, como las clásicas hamburguesas con papas fritas o los famosos hotdogs, luego pasó a ser el condimento más usado para acompañar todo tipo de comidas.

Kellogs

• Kellogs fue creada por el doctor John Harvey Kellogg en el Sanatorio de Battle Creek en Michigan, buscando un desayuno nutritivo para sus pacientes.

• Estaba convencido de que si el grano se horneaba a un calor extremadamente alto, sus azúcares complejos y almidones se descompondrían. Esto lo haría más fácil de digerir.

• Eso significaba que su hermano Will tenía que pasar horas agachado bajo un rodillo de manivela; agarrando masa aplastada y cincelando diminutos copos. Ese fue el proceso que llevó a lo que ahora es un tipo de cereal omnipresente: copos de trigo.

• Will montó una fábrica improvisada en un Sanatorio y comenzó a vender las hojuelas en paquetes de diez onzas por 15 centavos cada uno. En su primer año de producción, los hermanos vendieron más de 51 toneladas de cereal.

• Jonh se niega a comercializar el producto.

• En 1905, después de 25 años de trabajar para su hermano, Will se ofreció a comprar el negocio de cereales de su hermano. John Harvey, que estaba endeudado y no estaba interesado en comercializar sus cereales, estuvo de acuerdo. Will Kellogg, de 46 años, fundó Battle Creek Toasted Cornflake Company, más conocida hoy como Kellogg’s.

• La clínica Kellogs era un centro integral para la salud, donde muchos grandes personajes de la época se atendieron, entre ellos Henry Ford.

• En la década de los cincuenta la compañía lanzó los cereales Special K y Frosties, entre otras variedades. Además, supuso tanto la expansión nacional en California y Tennessee, como internacional en México y Nueva Zelanda. En los años 60 también presentó nuevos productos y llegó a nuevos mercados en Sudamérica, Canadá, Escandinavia, Europa y Asia.

• Hasta la luna… Así de lejos llegaron los cereales de estos dos hermanos. La compañía dio de desayunar en 1969 a Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins durante su viaje a la luna en la misión Apollo 11.

• En los años 70, Kellogg publicó su política de nutrición en el panel lateral de los envases, lo que la convirtió en una de las primeras empresas en informar a los consumidores de la cantidad de azúcar que contenían los cereales.

• Pero no todo iban a ser éxitos. Kellogg experimentó durante la década de los 90 los años más difíciles de su historia debido, entre otros motivos, al aumento de la competencia en el extranjero. Sin embargo, no se rindió. En 1997 abrió sus puertas el W.K. Kellogg Institute for Food and Nutrition Research (Instituto W.K. Kellogg para la investigación en alimentación y en nutrición), en el que científicos expertos en alimentación, nutricionistas e ingenieros transforman los cereales integrales y otros ingredientes en alimentos saludables y con un gran sabor.

• ¿Cuál fue la clave del éxito de Kellogs? La compra de la formula por parte de Will a su hermano Jonh y comenzar a comercializarla.

McDonald's

• Con más de 37 mil sucursales en 120 países, McDonald's es una de las cadenas de restaurantes de comida rápida más grandes del mundo, y sus ventas anuales superaron los 100 mil millones de dólares en 2019.

• Creada por los hermanos McDonald en san Bernardino California en la famosa ruta 66, en mayo de 1940. Era un comedor que ofrecía varios platillos, se trabajaba mucho y se ganaba poco, por lo que los hermanos McDonald tenían que cambiar su sistema para hacer su restaurante más rentable.

• Para 1948 se dan cuenta que sus mayores ingresos venían de las hamburguesas, entonces deciden experimentar para crear un método para prepararlas en el menor tiempo posible, así crean el método speady, el método speady era un curso que los hermanos McDonald ofrecían a quien quisiera tomarlo, entre ellos lo tomaron los creadores de Taco bell y Burger King.

• Los McDonald, entonces, parecían tener muy claro su modelo de negocio. De hecho, impulsados por el éxito, comenzaron a expandirse rápidamente. A principios de los años 50, abrieron varias sucursales en California y Arizona, y crearon un sistema de franquicias. En un brochure de 1952 se jactaban de haber vendido más de 8 millones de hamburguesas y garantizaban un millón al año para quien incorporara “el revolucionario sistema de autoservicio sin mozos ni mozas, sin platos ni cubiertos”.

• Para 1954 se asocian con Ray Kroc, 6 años después en 1960 Ray le compra a los hermanos McDonald su participación por 2.7 millones de dólares, para quedarse el como único dueño de la compañía.

• En los años siguientes, mientras McDonald's Corporation se convertía en un verdadero imperio global, los nombres de Mac y Dick fueron perdiéndose lentamente en el olvido.

• Hasta el momento de su muerte a los 81 años en 1984, Ray Kroc había acumulado una fortuna de 500 millones de dólares, según detalla su obituario en aquellos días

• ¿Cuál fue la clave del éxito de McDonald? Cambiar el menú a solo hamburguesas, la creación del método spedy, y la compra de Ray Kroc de la marcar y la franquicia.