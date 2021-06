Las 7 llaves de la libertad

Álex Rovira, escritor, economista, conferencista internacional, consultor y catedrático español. Ha vendido más de 10 millones de copias de sus diferentes libros. “La buena suerte” ha sido su obra de mayor impacto internacional, editada en 52 idiomas, con un éxito sin precedentes en la literatura de no ficción española, que vendió más de tres millones de copias en tan solo dos años. Ha colaborado en medios como El País Semanal, La Vanguardia, CNN, TVE, TV3, Cadena Ser, entre otros. Es especialista en temas de innovación, creatividad, la gestión de personas o la gestión empresarial, así como psicología, filosofía, y sociología.

alexrovira.com // TW: @alexroviracelma // IG: alexroviracelma

• Si analizamos las respuestas más habituales a la pregunta: “¿Cuándo has hecho un cambio importante o trascendental en tu vida?”, la respuesta que obtenemos es tan simple como demoledora, ya que en la mayoría de los casos es: “cuando he tenido la valentía de decir que NO”.

• Decir NO a algo que atenta contra nuestros más profundos anhelos. Decirle NO a aquello que te niega.

• Ahí podemos aprender algo relevante: DECIR NO A LO QUE TE NIEGA ES DECIRLE SÍ A LA VIDA, decirle sí a tu libertad.

• Esa es la clave de toda la cuestión.

• Lo que en realidad te hace libre es decir “no” al “no ajeno” y, a través de esa negación, afirmarte en ti mismo. Podemos hablar entonces de Siete Llaves necesarias para conquistar la Libertad Vital.

1. La llave del Pensamiento, que abre el candado y nos libera de las falsas creencias que limitan nuestra vida. Ya que cuando vivimos dentro de sistemas de falsas creencias no vemos la realidad como es, sino que lo vemos a través del miedo de otros cuyas creencias hemos dado como ciertas, como verdades que no lo son.

2. La llave del Juicio, que nos libera de las normas inmorales que atentan contra nuestra dignidad y que inhibe nuestras necesidades naturales y deseos legítimos haciéndonos vivir resignación.

3. La llave del logro, que nos permite liberarnos de vivir atrapados en miedos sin objeto, sin base real. Miedos heredados en muchos casos. Estos miedos inhiben nuestra correcta evaluación de riesgos y posibilidades, y nos llevan al bloqueo, a la inacción, al inmovilismo, incluso a la enfermedad.

4. La llave del disfrute, gracias a la cual podemos liberarnos de culpas inexistentes ya que toda culpa se manifiesta en tristeza. Cuántas personas cargan con culpas que no les son propias y ven reducida así su alegría, sus ganas de expresarse y sus posibilidades porque la culpa es como un ancla, un yunque que traba y hunde.

5. La llave de la entrega, que nos libera de deudas no contraídas, de compromisos no adquiridos. Vivir con deudas no contraídas nos hace sentir privados de libertad, arrastrando una carga que no es nuestra. Liberarnos de esas falsas deudas que otros nos quieren imponer nos permite conquistar la libertad de dar y entregarnos a quien realmente queremos como realmente queremos y de la manera que realmente queremos.

6. La llave de la identidad, gracias a la cual nos podemos liberar de las atribuciones limitantes que nos han sido endosadas a lo largo de toda la vida y que dañan la autoestima, la auto imagen y el autoconcepto de un ser humano reduciéndole a la categoría de puras etiquetas: eres torpe, tonto, serás como tal persona… Al liberarnos de las atribuciones limitantes nos podemos definir sin condicionamientos ni hechizos, a partir de lo que nuestro yo-experiencia hace evidente, no a través de un yo-idea definido por otros.

7. La llave del ser, quizás la más importante de todas. Al conquistar la llave del ser nos liberamos de los mandatos integrados, de esas limitaciones que inhiben nuestra capacidad de pensar, hacer, sentir y en definitiva ser: no seas, no hagas, no te acerques, no lo logres, no pertenezcas, no digas, no lo intentes, no seas tú mismo/a… y tantos otros. Qué importante es darte permisos que te permitan llegar a ser quien puedes llegar a ser, asumiendo tus responsabilidades, ejerciendo tu voluntad de crecer, procurando dar lo mejor de ti en cada instante, mirando de comprender y no estorbar, viviendo un proceso de realización constante.

Por eso es cada una de estas llaves es tan importante de conquistar.

¿Cómo se logran?

• Las siete llaves se logran a través siete noes, siete negaciones, siete grilletes que dejarás atrás, siete cerraduras que has de abrir por ti mismo. Esas negaciones en torno a lo que “eres y puedes ser” van a ser el principal mecanismo de afirmación de ti mismo y, a la postre, de tu libertad vital. Al igual que en las matemáticas la fórmula menos por menos es más, aquí el principio es el mismo, negar lo que te limita, te libera.

• LA LIBERTAD VITAL es la suma de estas siete llaves. La conquista de la libertad debe realizarse de una forma diferente a lo que sobre libertad se ha escrito. No se trata de que la adquieras o la encuentres de forma directa. Se trata, llana y simplemente, de desechar todo lo que la impide.

• La negación de tu miedo da luz a tu libertad. La negación de tus malos hábitos da luz a tu salud. La negación de tus malas relaciones da luz a tu autoestima. La negación de la pereza y la inercia da luz a tu realización. Dejar de alimentar a nuestro ego da luz al nuestro verdadero SER.

• ¿Por qué sostienes en tu vida venenos que te matan en los ámbitos de la salud, las relaciones (conocidos, amigos y familia), los hábitos de vida o el trabajo?

• Si no estableces una frontera al otro, serás invadido. No se trata del no gratuito del rebelde sin causa. No hablamos de un no sistemático. Un NO sistemático es destructivo. Todo lo contrario: tu NO a la negación ajena elimina las limitaciones de lo que estás llamado a ser y en ese proceso te afirmas a ti mismo.

• Comprender cómo se abren esos siete grilletes, esas siete cerraduras constituyen una forma de poner límites, de establecer una frontera para tu dignidad, integridad y realización.

• Una libertad vital plena te proporcionará independencia vital y una mayor capacidad de dirigir tu vida hacia la plenitud.