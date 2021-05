¿Qué hacer con un hombre emocionalmente no disponible?

Evan Marc Katz, Considerado el mejor entrenador personal para mujeres inteligentes, fuertes y exitosas. Es autor de los libros: Why You´re Still Single, Believe in love, Why He Disappeared. Su trabajo se ha publicado en cientos de medios de comunicación, incluidos Today, The New York Times, Wall Street Journal, Time, USA Today y CNN. Desde 2015, el blog de Evan tiene más de 30 millones de lectores. 12,000 mujeres se han graduado de Love U, su video curso de seis meses que ayuda a las mujeres a entender a los hombres y encontrar el amor.

¿Por qué?

• El concepto de no estar disponible emocionalmente es bastante natural para la mayoría de los hombres.

• Todos los hombres, en algún momento, han decidido apartarse del compromiso espiritual, emocional y físico que conlleva "enamorarse".

• Hacen esto por varias razones: a veces es porque quieren enfocarse en sus carreras, a veces los han lastimado y no están interesados en sentir eso nuevamente, a veces tienen obligaciones y responsabilidades que por un tiempo reemplazarán sus propios sentimientos.

• Cualquiera sea la razón, no estar disponible emocionalmente es una fase bastante natural que aparece y desaparece para la mayoría de los hombres.

• Ahora bien, el hecho de que no estén disponibles emocionalmente no significa que ya no quieran la atención y el afecto de una mujer.

• Tampoco significa que hayan perdido la capacidad de percibir el atractivo y la belleza y definitivamente no significa que ya no estén interesados en el sexo.

• Quieren todas esas cosas, y todavía van a trabajar para conseguir todas esas cosas.

• Comprender esto es esencial para comprender al hombre emocionalmente inaccesible.

¿Qué hacer si no estás disponible emocionalmente?

• Entonces, ¿Qué puede hacer un buen chico cuando se encuentra interesado en una mujer a pesar de saber que tampoco está preparado para algo serio? ¡Comunicar!

• La respuesta a todo es una comunicación eficaz.

• Si comunican en términos inequívocos, que están interesados, pero que no están interesados en nada serio con nadie, y ella decide continuar, será como la luz verde para ser los grandes por naturaleza que son.

• Esto significa que serán encantadores. ¿Por qué? Porque un buen chico se enorgullece de asegurarse de que una mujer en su compañía haya disfrutado de su tiempo con él.

• A pesar de la indisponibilidad emocional.

El problema de la interpretación entre hombres y mujeres

• Uno de los temas más problemáticos en el núcleo de las relaciones entre hombres y mujeres es la forma enigmática e impredecible en que las mujeres interpretan la comunicación verbal y no verbal de los hombres.

• Si un idiota trata a una mujer como basura, pero le dice que la ama diez veces al día, ella ignorará sus acciones y se enamorará de sus palabras.

• Pero si un buen hombre trata a una mujer de la manera que merece ser tratada mientras le dice que no puede amarla en este momento, ella ignorará sus palabras y seguirá sus acciones hasta el olvido.

• Este es el mayor problema al que se enfrentan los hombres emocionalmente inaccesibles y las mujeres que los aman.

• En el corazón de esta especie de falta de comunicación está el hecho de que las mujeres ven la falta de disponibilidad emocional como una enfermedad, una enfermedad cuya cura, sin duda, es ella.

• Calculan si pueden determinar por qué no están emocionalmente disponibles, entonces pueden ayudarlos a abordar ese problema y todo estará bien en el mundo.

• Sin embargo, no importa cuán severas sean las advertencias, no importa cuántas veces un hombre diga que su indisponibilidad emocional es seria y no un juego, todavía encuentran la manera de permitirse caer al punto sin retorno.

¿Qué debes entender si lo que quieres es una relación?

1. No estar disponible emocionalmente no significa que esté muerto. Significa que no se toma en serio enamorarse en este momento.

o En otras palabras, puede ser un buen chico y hacer todo bien, pero si no actúa como un novio, no es lo que estás buscando.

2. Presta atención. Tal vez fueron sus acciones abiertas (no reclamarte como novia). Quizás fueron sus silencios (una semana después de una cita). Tal vez fueron sus palabras reales (no estoy buscando nada serio en este momento), pero no prestaste atención.

3. El hecho de que no esté emocionalmente disponible no significa que sea malvado.

4. Afirmas ser una mujer poderosa, pero no actúas como tal.

Es por eso que les digo repetidamente que actúen como el CEO y traten a los hombres como pasantes. Si él no se presenta y tú lo aguantas, no es culpa suya. ¡Es tuyo, por no despedirlo! No puedes esperar que te valore como una novia si no insistes en que te traten como una novia adecuada.