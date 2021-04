¿Sientes que tu pareja no te entiende?

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta // TW: @marioguerra

Es innegable que en una relación de pareja satisfactoria predominan el amor, la amabilidad y la reciprocidad. Aun así, habiendo todo esto, hay personas que sienten que en su relación algo no está bien. Es algo que no saben definir con claridad, pero hay un sentimiento de vacío y soledad predominantes, que se traduce en un “Mi pareja no me entiende”.

¿Qué quieres decir cuando dices que tu pareja “no te entiende”?

• Que no piensa igual que tú.

• Que no está de acuerdo contigo o lo que propones.

• Que tu pareja no se muestra empática con la situación o tu sentir.

o Parece que muestra una supuesta indiferencia.

• Que sientes que no se involucra, o no lo hace lo suficiente, en algo que hay que resolver.

• Sientes que no te escucha verdaderamente.

o Como si solo fuera un almacén que recibe información, pero sin dar alguna respuesta.

o Como cuando está haciendo otra cosa mientras tú hablas de cualquier tema que te parece importante, interesante o que sólo quieres compartirle.

¿Qué dirías que es lo que hay que entender de ti?

• Muy frecuentemente no hay una respuesta concreta a esto, porque lo que se está diciendo realmente, cuando se dice “mi pareja no me entiende”, es un “no siento que me escuche” y/o “no siento que le importe” (yo o esta relación).

• Cuando sólo dices “es que tú no me entiendes” sin tener la claridad de lo que hay que entender de ti, no le dice a tu pareja qué es lo que podría hacer para que no te sientas así.

¿Por qué una pareja muestra un aparente desinterés o falta de involucramiento con el otro?

• Porque genuinamente es alguien poco empático.

o Muy común ver esto en las personalidades narcisistas.

o Lo interesante es que se mueve internamente en ti que elegiste (de manera inconsciente) como pareja a alguien con estos rasgos.

• Porque, como probablemente tú dices, “no le importas

o No es imposible, pero realmente es poco probable.

o Volvemos a las personalidades narcisistas, donde no es que al otro no le importes en realidad, sino que no existes como persona independiente y tu lugar es el de algo que cumple una función en su vida.

o Sólo se importa a sí mismo y dice que no necesita a nadie, por lo tanto no necesita entender nada (además de que todo lo sabe y entiende).

• Porque no escucha

o Bueno, es evidente que si no tiene un problema de audición o neurológico, sí escucha. La cuestión es dónde está su atención cuando tú hablas.

En otra cosa que le parece más interesante (incluso sus propios pensamientos).

Esto puede ser un comportamiento defensivo en donde, especialmente cuando se tocan temas que le hacen sentir vulnerable, se evade internamente llevando su mente “a otra parte”.

• Porque es una persona rígida y cerrada

Que no quiere escuchar nada que no concuerde con sus intereses o puntos de vista.

• Por la manera en que tienes de decir las cosas.

Una pregunta muy válida puede ser “¿Hablo de manera que mi pareja me quiere seguir escuchando?”

No es grato escuchar por largo rato:

Quejas sin reclamos.

“Nunca haces lo que te pido”

Reclamos sin propuestas de solución:

“Necesito que hagas lo que te pido” (sin importar si lo que el otro quiera o pueda en ese momento).

Acusaciones, críticas o agresiones pasivas.

Eres un desobligado; Ya vas a empezar con tus cosas; Por eso no podemos estar bien; Pues a ver si ahora si te acuerdas...; Que casualidad que ahora si quieres salir; Ya me tienes cansado; Haz lo que te dé la gana... etc.

• Incluso es probable que sí te entienda, pero su actitud, o lo que tú esperas que haga en consecuencia, no te demuestra que es así.

¿Cómo impacta a la relación?

• De tu parte hay frustración y decepción.

o Frustración porque, según tú, te has hecho entender de maneras muy claras” y tu pareja parece que nada más “no quiere entender”.

o Decepción porque, evidentemente, no es lo que esperabas ni de tu pareja ni de esta relación.

La cuestión aquí también sería que si lo que tú esperas del otro, como ya vimos, sea algo que poco tiene que ver con la comprensión o el entendimiento de ti.

• De parte de tu pareja hay agotamiento y frustración.

o Agotamiento porque ya no sabe qué más hacer para hacerte saber que sí te entiende. O si fuera el caso de alguien narcisista, por el cansancio de escuchar tus quejas constantes.

o Frustración porque, cuando lo ha intentado, parece ser que nada funciona.

¿Qué podemos hacer?

Encuentra claridad para transmitir tu mensaje.

• Limpia tu mensaje de críticas, acusaciones, insultos o agresión.

o Cuando un mensaje tiene un alto contenido emocional, al momento de entregarlo, la otra persona responde defensivamente a las emociones del otro, y el contenido del mensaje se anula.

Una respuesta defensiva puede ser alejándose (mental, física y/o emocionalmente) o activamente, lanzando contra ataques y contra acusaciones.

o Para esto puedes ayudarte primero escribiendo una carta para tu pareja diciendo lo que le quieres decir. Luego, revisa la carta mientras la relees y la lees en voz alta para ti. Idealmente, grábate leyendo la carta y luego escucha tus palabras. Haz los ajustes necesarios.

¿Tienes que entregar esa carta? No necesariamente, pero es un buen guión que no es que se tenga que memorizar, sino que te sirva como guía para una conversación posterior.

Conversen y escuchen.

• Si no pueden conversar sin acabar discutiendo, estructuren una conversación en donde cada uno tenga turnos para hablar.

• Pero lo más importante es que, mientras el otro está hablando, tú realmente escuches lo que te dice y lo que crees que te quiere decir. Muchas veces mientras el otro habla, el que escucha se pasa el tiempo en silencio articulando su defensa o contraataque.

• Si tú crees que lo que tu pareja te dice no es importante, recuerda que no es lo que te dice tu pareja lo que deberías valorar como importante o interesante, sino a tu pareja en sí misma. Cuando no escuchas a tu pareja, recibe el mensaje de que quien no es importante o interesante es ella misma. Tengan en mente el objetivo central de toda discusión o conversación.

• Conocer el mundo interior de tu pareja.

o Cómo piensa, cómo siente y lo que quiere o necesita.

o A partir de eso, buscar reparar lo posible y adaptarse a lo que no se considera posible cambiar.

o Siempre es buscar llegar al mejor acuerdo posible, no al acuerdo perfecto.

¿Y si el otro no quiere?

• Entonces es momento de empezar a pensar en tomar otro tipo de decisiones acerca del futuro de esa relación.

Es muy probable que no haya alguien en el mundo que nos comprende o entiende perfectamente, esto, porque a eso ni siquiera nosotros mismos es algo a lo que podemos aspirar. Lo que en el fondo queremos es sentir que somos vistos, escuchados y amados.