Se abre una brecha entre estudiantes de alto y bajo desempeño: INEGI

Al menos 5.2 millones de estudiantes de entre 3 y 29 años no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, de acuerdo con el estudio dado a conocer por el INEGI, el titular de Estadísticas Sociodemográficas del instituto, Edgar Vielma señala que todos los años se presentan la deserción escolar, sin embargo 2020 fue un año muy complejo por la pérdida de empleos y COVID-19

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Vielma detalló que de 12.5 millones de personas perdieron su empleo 13 millones quedaron sub ocupados de ellos 5.4 millones aún no recuperan su trabajo y cerca de 8 millones siguen sub ocupadas, un fenómeno de merma laboral que puede ser un factor primordial para que haya 2.9 millones de personas que decidan salirse de la escuela por falta de recursos.

Aunado a ello, 2.3 millones no continuaran estudiando en definitiva por factores directamente asociados a COVI-19.

En el mismo desglose, señaló que 27% de los estudiantes que han abandonado los estudios consideran que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, el 25% por que alguno de los padres o tutores se quedaron sin empleo o cerró el lugar de trabajo y el 22% porque carecen de computadora.

Y recordó que en México solo una de cada tres viviendas tiene computadora y solo 48% tienen internet.

Asimismo Vielma advierte que hay 2 .4 millones mujeres que no han regresado al mercado laboral y ni siquiera están buscando empleo porque son ellas quienes dan clases a sus hijos, son las madres las que asisten a clases, 84% a prescolar, 77% a primaria y 60% a nivel secundaria.

El director de Estadísticas Sociodemográficas afirma que estos fenómenos pueden generar un retroceso en la educación secundaria pues es muy difícil que el joven que abandona los estudios pueda retomarlos, sobre todo en los varones, lo que puede repercutir en el tema de seguridad.

Reconoció que estos datos fueron trabajados de manera conjunta con las autoridades de Educación, lo que les permite tener el panorama completo de la situación.

Y agregó que hay un indicador que llama la atención en términos de aprendizaje y son las horas dedicadas al estudio: Casi una cuarta parte de los estudiantes de entre 3 y 29 años dedican menos de 3 horas a las actividades escolares, la mayoría, un 48% de 3 a 5 horas y de 6-7 a horas un 16% y más de 8 horas un 12 por ciento; es decir que “se está abriendo una brecha muy importante entre los que van a tener un gran desempeño y los que van a tener un bajo desempeño por las horas destinadas a las actividades escolares y eso también va a representar un reto para el país inclusive para la regulación de esta población”.

Y reiteró que la falta de acceso a la tecnología también repercute en ello, pues en primaria sólo el 10% está usando una computadora, 56% en educación media superior, 44% no usa computadora, es decir, herramienta fundamental tampoco está presente, señaló.