Bonnie Tyler is in da house

Bonnie Tyler, cantante británica, compositora, empresaria y filántropa

EL ICONO DEL POP, BONNIE TYLER NOS VIENE A HABLAR DE SU NUEVO ALBUM “THE BEST IS YET TO COME”

SINGLES: ‘When the Lights Go Down’, ‘The Best Is Yet to Come’ y ‘Dreams Are Not Enough’

Sobre "The Best Is Yet To Come"

• Retoma exactamente donde terminaron sus canciones clásicas como "Holding Out For A Hero" y "Total Eclipse Of The Heart".

• Son doce nuevos temas, y es la continuación de su álbum de estudio “Between The Earth And The Stars”.

• Tiene un sonido "actualizado" de Bonnie que con la pasión, la energía y la diversión de esos años de gloria.

• Nuevamente, trabajando con el productor David Mackay desde hace mucho tiempo, este nuevo álbum se enorgullece de todo lo que ha hecho en el pasado.

• Su último álbum "Between The Earth and The Stars" estuvo lleno de invitados especiales.

• Ahora, en este nuevo álbum, demuestra que no necesita invitados para perfeccionar un álbum impresionante.

Bonnie explica: “He estado ansiosa por cantar para todos ustedes durante los últimos 10 largos y aterradores meses. Me doy cuenta de que algunos de ustedes han sufrido por el virus y la pérdida de familiares y amigos, y me duele el corazón por ustedes. La música puede aliviar nuestra carga y es siempre mi refugio personal. Espero que estas nuevas canciones les levanten el ánimo. Estoy muy feliz y orgullosa de este nuevo álbum. Simplemente se balancea y me hace sonreír cada vez que me lo pongo. El momento en que podamos volver al escenario y ver sus caras sonrientes será muy especial. Prometo que lo mejor está por venir".

Tracklist

1. The Best Is Yet To Come

2. Dreams Are Not Enough

3. Hungry Hearts

4. Stuck To My Guns

5. When The Lights Go Down

6. Stronger Than A Man

7. I’m Not In Love

8. Somebody’s Hero

9. Call Me Thunder

10. I’m Only Guilty (Of Loving You)

11. You’re The One

12. Catch The Wind

Sobre Bonnie Tyler

• Su famosa voz ronca Bonnie se produjo después de una cirugía para extirpar los nódulos en sus cuerdas vocales en 1977, y se le ordenó permanecer en silencio durante seis semanas después.

• Saltó a la fama con el lanzamiento de su álbum de 1977 The World Starts Tonight y sus sencillos «Lost in France» y «More Than a Lover».

• Su sencillo de 1978 «It’s a Heartache» alcanzó el número cuatro en la lista de singles del Reino Unido y el número tres en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

En la década de 1980, el compositor y productor Jim Steinman. Escribió el mayor éxito de Tyler, “Total Eclipse of the Heart”, el sencillo principal de su álbum de 1983 que encabezó las listas de éxitos en el Reino Unido, Faster Than the Speed of Night. Steinman también escribió el otro gran éxito de Tyler de los años 80 «Holding Out for a Hero».