Empresas gay friendly en México

Francisco Robledo, Socio Fundador ADIL (Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral)

LES VAMOS A DECIR CUÁLES SON LOS MEJORES LUGARES PARA TRABAJAR POR EQUIDAD LGBT 2021

Este año, participaron 235 empresas, de las cuales 212 tuvieron el 100% ¿Qué es Equidad MX?

• Equidad MX es un programa de la Fundación Human Rights Campaign (HRC), una organización con sede en Estados Unidos diseñada para promover la inclusión de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT) en el lugar de trabajo.

• En México, la Fundación HRC se asoció con ADIL Diversidad e Inclusión Laboral en 2016 para establecer el programa HRC Equidad MX como la evaluación líder en materia de inclusión LGBT a nivel corporativo.

• Este programa hace una encuesta anual que evalúa la inclusión LGBT dentro de las principales empresas mexicanas y multinacionales y, basados en los resultados, da el distintivo, “Mejores Lugares para Trabajar por Equidad LGBT”.

Resultados del programa Global de Equidad Laboral de la Fundación Human Rights Campaign

• Como el primer programa Global, los resultados de HRC Equidad MX hablan de una RECEPCIÓN ÚNICA en México.

• El crecimiento de HRC Equidad MX es el mejor indicador sobre el compromiso por la inclusión laboral LGBT de las principales empresas del país.

• En esta cuarta edición del índice corporativo HRC Equidad MX, 235 empresas en México enviaron cuestionarios y de esos 212 obtuvieron el 100% y la certificación de “Mejores Lugares para Trabajar por Equidad LGBT 2021”. Comparado con la participación y resultados del índice 2020 de manera general tenemos que:

• Crecimiento del 86%, al pasar de 126 empresas en el índice 2020 a 235 empresas en este del 2021.

• Al crecer el número de empresas participantes, el número de personas que son beneficiadas de este programa de inclusión creció de 780 mil a 944 mil, lo cual significa un crecimiento del 21%.

• Las empresas mexicanas subieron de 36 a 97, significa ahora que son el 41% de las que aparecen en este índice anual.

• En cuanto a diversidad de sectores productivos, creció de 31 a 37 giros diferentes.

• Y en razón del origen o ubicación del corporativo, se amplía el interés y compromiso de 8 países representados a 18 países para este año.

Cada empresa calificada con un 100 % cumplió con los tres criterios de Equidad MX

• Políticas de No Discriminación / Equidad de Oportunidad de Empleo. Se demuestra que listan expresamente los términos “Orientación Sexual” e “Identidad de Género” o “Identidad de Género y Expresión de Género”.

• Competencia Organizacional LGBT. Se demuestra que la entidad laboral tiene con un Consejo de Diversidad e Inclusión.

• Compromiso Público. Se demuestra que la entidad laboral hace acciones que impacten positivamente a la sociedad en temas LGBT.Este año, HRC se enorgullece de reconocer a las siguientes empresas certificadas:

• MEDIA MARKETING KNOWLEDGE GROUP

• 3M México & Maquilas • AC Hotel Veracruz • Accenture

• ADS Professional Practice • Airbnb México • ALBO

• Alger Viajes • Allianz Partners • Amazon México

• Amdocs México • American Airlines • American Express

• Aon • AstraZeneca • AT&T, México • Bain & Company México • Baker McKenzie

• BASF• BAT México • BCG - Boston Consulting Group • BD • Best Buy México

• Brown-Forman México • C&A • Calvin Klein • Capgemini México • Cardif

• Cargill • Caterpillar Nuevo Laredo • CBRE • Cinépolis • Cisco Systems de México

• Citibanamex • Coca Cola FEMSA • Coca-Cola México • CompuCom México

• Corteva Agriscience • Courtyard Hermosillo • Courtyard Leon at The Poliforum

• Courtyard México City Airport • Courtyard México City Toreo

• Courtyard México City Vallejo • Creative Society

• Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez • Cummins de México

• Cushman & Wakefield México • Daimler Trucks México • Dalberg

• Dell Technologies • Deloitte Consulting • Diageo • Dow • Eaton Corporation

• Edelman • Edenred México • Empresas del Grupo ARFELDT

• Energía Nueva Energía Limpia México • Eosis

• Experts Environmental Consultants • EY • Facebook México

• Fairfield Inn & Suites Nogales • Fairfield Inn Los Cabos

• Festival Internacional de Cine de Los Cabos • FINATRADE

• Fleishman Hillard México • Ford Motor Company • Gayosso • GE México

• General Motors de México • Gidas • Gilead • Google México

• Greenberg Traurig• Grupo Afekto • Grupo Expansión • Grupo LALA • Grupo Modelo • Guy Carpenter México • Haz • Heineken México • Here Technologies • Herman Miller México• Hilti• Hogarth México• HP Inc• HSBC México• Hyatt Regency México City• IBM• IEnova• IFF México• IFT• INE• Infonavit• Ingredion• Intel México• iTexico and Improving Company• J.P. Morgan• John Deere• Johnson & Johnson• JW Marriott Cancun Resort & Spa• JW Marriott Hotel México City• Kantar• Kearney• Kellogg´s• KTBO• Le Méridien México City• Lego• Lexmark International de México• Lievant Studio• LLYC• Madison Tailored Brand Solutions• Magno Humano Network• ManpowerGroup• Market Pro• Marriott Cancún Resort• Marriott Customer Engagement Center, México City• Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa• Mars Wrigley• Mastercard• McCann Worldgroup• McKinsey & Co. México• Mediabrands• Mercedes-Benz Autobuses• Mercer• Metco• MetLife México• Mezcal Amores• Microsoft• minu• Mundo Joven• Nameless PR Agency• Natura• Neta Comunicación• Nielsen• Nike de México• Nokia Operations de México• Novartis• NR Finance México• OfficeYA | Centro de Negocios• Ogilvy & Mather México• Oliver Wyman• OMESE• Omnicom Media Group México• Oracle México• P&G• PayPal• Penguin Random House Grupo Editorial• Pentafon• PepsiCo• Pernod Ricard México• Petróleos Mexicanos• Pfizer México• Philip Morris México• Porter Novelli• PSB Technology• PÚBLICO Trabajo• Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts• PwC México• RB• Resuelve tu deuda• Rubixware• Salesforce• Sanofi• SAP México• Scotiabank• Sephora• Shell Mexico• Sheraton Ambassador Hotel• Sheraton Grand Los Cabos Hacienda del Mar• Sheraton México City Maria Isabel Hotel• Sheraton México City Santa Fe• Siemens México• Sodexo México On Site Services• Softtek• Solaz, a Luxury Collection Resort, Los Cabos• Sonova México• Sony Music Entertainment México• Spotify• Steelcase México• T&C Group• Talent Center• TAO Publicidad & Eventos• TE Connectivity - México• Tecnológico de Monterrey• Ternium• The Home Depot• The Ritz-Carlton, Cancun• The St. Regis México City• The St. Regis Punta Mita Resort• The Westin Guadalajara• The Westin Resort & Spa, Puerto Vallarta• The Westin Santa Fe, México City• Trösten• Uber• Under Armour México• Unilever de México• Univar Solutions• Viva Aerobus• Volteo Digital• Von Wobeser• W México City• W Punta de Mita• Walmart de México y Centroamérica• Warner Music México• Western Union• WeWork México• Wizeline• Wunderman Thompson México• Zadún, a Ritz-Carlton Reserve• Zurich México