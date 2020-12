4 actitudes que arruinan tus relaciones

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta

// TW: @marioguerra

Una relación puede arruinarse por muchas razones y de la noche a la mañana, pero a veces eso va ocurriendo lentamente de la mano de actitudes que gradualmente van cerrando la puerta al amor e impidiendo reparar mientras se hacen daños sutiles, pero persistentes.

Una traición o la agresión pueden hacer mucho daño; la actitud inadecuada, igual.

¿Qué es la actitud?

• La actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias.

• También puede ser descrito como la forma de ser de cada uno.

• Es como un estado de disposición mental que ejerce una influencia directa en el comportamiento de una persona en su día a día.

¿Se aprende o se nace con ella?

• A partir de nuestro desarrollo en la familia, sociedad y cultura se desarrollan formas de pensar (mentalidad) y de interactuar con ciertos sucesos (actitud).

• Luego se van desarrollando creencias y todo esto va conformando nuestra actitud.

¿Cómo nos damos cuenta de la actitud de una persona?

• Es complicado, al menos al inicio, porque es una característica que puede variar según el contexto (no siempre se manifiesta) y que, además, no se puede observar de manera directa o inmediata (salvo que sea muy notoria, repetitiva o se sepa qué observar).

• Nos damos cuenta por lo que la persona dice, hace o como reacciona ante determinados estímulos o eventos.

¿Cuáles son las 4 actitudes que pueden arruinar una relación?

1. Inseguridad acerca de la relación o de la otra persona.

o Básicamente es un estado de desconfianza en donde la fantasía central es que el otro nos va a dejar o abandonar, generalmente por algo inadecuado, malo o defectuoso que tengamos.

o Los pensamientos o frases que podemos notar con esta actitud son:

-Lectura de pensamiento.

-Seguro estas pensando que soy un idiota.

-Ya se por donde vas y de una vez te digo que ni se te ocurra.

-Ya estás pensando en dejarme ¿verdad?

-Victimismo

-Nadie comprende lo que yo sufro y nadie me comprenderá jamás.

-Seguramente me vas a dejar porque te parezco un fastidio.

-Es que quién me va a querer así como soy.

-No sirvo para mantener una relación.

-Soy una persona tóxica.

o ¿Por qué esto arruina una relación?

-Porque con la lectura de pensamiento estás anulando lo que el otro siente o piensa acerca de ti y la relación y en su lugar reemplazas sus pensamientos y sentimientos con creencias tuyas que muchas veces no tienen ningún sustento.

-Con el victimismo lo que haces es dañar y menospreciar el objeto de amor de tu pareja y entonces te conviertes en víctima y verdugo a la vez.

-Al principio quizá tu pareja te diga que no pienses así, pero como tú persistes, se harta y se va.

1. Por supuesto que tú acabas diciendo que ya sabías que iba a suceder, de lo que no te das cuenta es que tú lo provocaste.

2. Acusaciones difusas

o No es lo mismo acusar a alguien por algo concreto de lo cual hay evidencia que achacarle a su vez actitudes que tú dices que tiene pero que el otro (ni nadie por cierto) identifica más que tú.

-A la otra parte le cuesta mucho trabajo defenderse porque todas tus acusaciones son verdades a medias llenas de subjetividad.o Los pensamientos o frases que podemos notar con esta actitud son:

-¿Por qué eres así conmigo?

Nunca dicen con claridad así como.

Eres como todos los demás que sólo quieren tomar lo mejor de mi.

¿Quiénes son todos, qué es lo que han querido tomar y qué rayos es eso de lo mejor de ti?

-Tú sólo ves mis defectos pero jamás me valoras por mis cualidades.

-¿De qué rayos habla? ¿Qué defectos, qué cualidades?

-No es justo que tú seas la única persona que se la pasa bien en esta relación y yo sufriendo.

- ¿Cómo es que el otro se la está pasando bien y cuál es el sufrimiento del otro?

o ¿Por qué esto arruina una relación?

-Siempre te muestras inconforme y además achacas al otro como responsable de lo malo que sucede, pero nunca específicas exactamente cómo pasa lo que dices y qué puede hacer el otro para mejorar o cambiar.

-A lo sumo le dices que debería ser más empático o que tú no le vas a decir lo que tiene que hacer, que es el otro quien debería darse cuenta y hacer los cambios que considera necesarios... si es que le interesa esa relación, claro.

-Si el otro cae en este juego y trata de justificarse quedarán atrapados en un juego infinito del gato y el ratón.

3. Yo soy así

o Una persona con esta actitud se pasa justificando sus errores como algo que es parte de su personalidad o que no puede ser cambiado.

o Ni asumen lo que hacen, no piden perdón y menos buscan reparar cuando han lastimado al otro o afectado su relación.

o Los pensamientos o frases que podemos notar con esta actitud son:

-Pues yo soy así y es la única forma en que puedo ser. Así hablo, no estoy gritando...

-No tengo otra cara...

-Si te gustan mis cualidades tienes que aguantar mis defectos, porque así viene el modelito.

-Sabiendo que esto encierra algo de verdad, la forma en que se dice es hostil.

-Si no te gusta como reacciono, entonces no me hagas enojar.

-Por las buenas soy de una manera, pero por las malas, ya sabes como me pongo.

-Tengo mi carácter, si te gusta bien, si no, es tu problema.

o ¿Por qué esto arruina una relación?

Porque es una actitud desafiante que cierra toda posibilidad al diálogo y al cambio para adaptarse a una relación.

-Se le deja al otro la responsabilidad de tener que adaptarse e incluso se le anuncia que las cosas son así y que no van a cambiar.

-Es una postura de “lo tomas o lo dejas” Una forma de amenaza.

4. El desahucio

o Desahuciar a una relación es tener una actitud de resignación hacia el futuro y la certeza de que todo acabará mal.

-La resignación es ver el futuro sin posibilidades y como no se ven, entonces no se actúa para mejorar nada.

o La persona con una actitud de resignación vive bajo una nube negra y proyecta su sombra hacia el futuro.

o Va de la mano con la indefensión con la creencia de que “no hay nada que se pueda hacer para mejorar las cosas; no tiene caso o no vale la pena”.

o Los pensamientos o frases que podemos notar con esta actitud son:

-Esto de las relaciones es muy complicado; nunca podremos llevarnos bien.

-No importa cuánto haga o cuánto de, siempre acabamos mal y peleando.

-Siempre después del amor viene el sufrimiento; estar así era cuestión de tiempo.

-¿Sabes qué? Ya me di por vencido contigo, esto nunca va a cambiar.

-Ya a nuestra relación se la llevó el diablo; haríamos bien en separarnos.

-Pero ninguno hace algo por separarse.

o ¿Por qué esto arruina una relación?

-Porque sólo hay quejas, pero no propuestas de mejora.

-Vivir en la desesperanza hace de una relación un lugar estéril donde el amor no puede florecer.

-Como ya se dio el desahucio, lo único que se hace es esperar la muerte de la relación.

-Se vuelve como la profecía autocumplida en donde dices que todo acabará mal y, como no haces nada para mejorar o reparar, evidentemente todo acaba mal.

¿Qué podemos hacer?

• Como la actitud generalmente es algo inconsciente para la persona, cuesta mucho trabajo verla y después asumir que se tiene que hacer algo con eso.o Especialmente si no se asume responsabilidad o no se ven posibilidades a futuro.

• Si te identificaste con alguna de estas actitudes, eso ya es un buen primer paso.o Para que ocurra un cambio tiene que haber toma de conciencia y compromiso.

-Siempre se puede empezar por dudar de las propias creencias; por ejemplo:

-¿Es verdad que todas las relaciones tienen que acabar mal?

-¿Es cierto que mi pareja piensa que soy un imbécil?

-¿De verdad no puedo modificar nada de mi temperamento explosivo?

• Si identificas que estás con un apersona que es muy persistente en alguna de estas actitudes:

o No trates de convencerle de lo contrario porque no está abierta a la evidencia; toda su actitud se basa en su testimonio personal el cual está sustentado en sus creencias.

o Establece límites claros de lo que estás dispuesto a tolerar en esa relación y sostente en ellos.

o Plantéate la conveniencia de permanecer más tiempo en una relación con alguien que ni reconoce y mucho menos está en disposición de cambiar.