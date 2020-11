Es Ley en CDMX, agresores deben abandonar domicilio conyugal

Aprobado, agresores deben abandonar el domicilio de víctima de maltrato, así lo aseguró la diputada local por Morena, Paula Soto en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

La legisladora detalló que el pasado 10 de agosto la jefa de gobierno presentó ante el Congreso de la Ciudad de México la propuesta de protección a víctimas de violencia familiar y a sus hijos e hijas.

Soto reconoció que para la mujer es complicado que sea dueña de la casa familiar, por lo que en muchas ocasiones se quedan en el hogar a pesar del maltrato, por no tener a dónde llevar a sus hijos.

La ley aprobada señala que una en caso de situación de violencia de cualquier tipo, la mujeres siendo dueña o no de su casa, el violentador es quien estaría obligado a irse.

La dinámica tras la publicación de esta Ley, consta en que la víctima de violencia presente una denuncia ante la cual un juez emitirá la orden de protección y la autoridad acudirá y solicitará el abandono del hogar por parte del agresor, por lo que es necesaria la denuncia de la víctima.

La legisladora dijo que el martes pasado la propuesta fue avalada por el Congreso de la Ciudad de México, ya es Ley vigente, como parte de la reforma a la Ley de acceso de las mujeres a vida libre de violencia; para que ellas y sus hijos cuenten con un espacio libre de violencia.

Resaltó que esta medida no condiciona si están casados o no por cualquier régimen de unión, y en el caso de que la vivienda no sea propia, y si el violentador era quien pagaba la renta, se le obliga a mantener el pago de la misma en favor de la mujer y sus hijos.

Soto reiteró que es necesario tener una denuncia para proceder, por lo que se trabaja desde los diversos niveles de justicia para que esta iniciativa no quede sólo en papel sino que sea aplicable en favor de las mujeres y sus hijos.