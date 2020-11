¿Cómo educar a tu hijo puberto?

Juan Pablo Arredondo, terapeuta Familiar, conferencista, psicólogo con más de 25 años de experiencia. Especialista en niños, adolescentes, adultos, parejas y familias.

La pubertad es una etapa de cambios muy radicales y evidentes.

Está asociada a cambios en los caracteres secundarios.

No han dejado de ser niños, pero tampoco son adolescentes.

Es una etapa de transición en donde cohabitan actitudes muy adolescentes junto con actitudes sumamente infantiles.

Una etapa que se ha adelantado en el tiempo. Ahora en edades más tempranas vemos verdaderos pubertos.

Los adolescentes buscan evitar 4 cosas.

Lo que implique tareas

Lo que implique compromiso

Lo que implique responsabilidad

Lo que implique trabajo

Lo que implique cooperación

¿Qué quieren los adolescentes?

Siempre querrá que las cosas sean como él quiere. Y lo pedirá de las mejores o las peores maneras, dependiendo de lo que le resulte más conveniente.

Identificará todo aquello que no es como él quiere, como injusto, que no lo comprenden, que no lo quieren o no lo aceptan, o que los padres prefieren otra cosa o algo más.

Quieren todo lo que la etapa infantil posee (jugar y no responsabilizarse de nada) con las libertades y privilegios de la adolescencia.

¿Cómo se puede educar a un hijo en la pubertad?

Es obvio que a través de un trabajo previo. Si intentas comenzar a educar y a poner límites en eta etapa será realmente muy difícil.

Es necesario trabajar en el respeto y en la autoridad. Los chicos en estas edades tienden a probar ambas cosas para ver si se encuentran firmes y en su lugar.

Los límites deberán ser firmes y consistentes.

Las consecuencias que pongas a sus comportamientos indeseables serán de suma importancia.

Educar con miedo a un hijo en la pubertad es una muy mala idea. Ellos se percatan perfectamente de que el miedo te limita la posibilidad de educar de manera adecuada y firme. Ellos abusarán de esto.

Debemos evitar etiquetar a los hijos, y principalmente en esta etapa, pues están exesivamente sensibles, vulnerables y reactivos a esta situación.

La asertividad, es decir, la capacidad para decir lo que piensas y sientes sin herir, lastimar, molestar o irritar a los demás, jugará un papel sumamente importante. Trata de no juzgar, no utilizar adjetivos que descalifiquen o críticas hacia su persona y amigos. Eres un flojo vs debes de hacerte cargo de lo que se te pide.

¿Cuáles son los aprendizajes que podemos incorporar a nuestras vidas viviendo y conviviendo con nuestros adolescentes?

Supervisar

Nunca tomarte a título personal lo que provenga de un adolescente

Los adolescentes son como los caballos. Deberás manejarlos en un permanente estire y afloje.

Aprende a elegir batallas con los hijos adolescentes.