Lo que necesitas saber sobre la infidelidad

Walter Riso, Doctor en Psicología, se especializó en Terapia Cognitiva y tiene una maestría en Bioética. Desde hace treinta años trabaja como psicólogo clínico. Ha hecho varias publicaciones científicas y divulgación en diversos medios. Ha publicado 30 libros entre textos técnicos y de divulgación.

Sobre la infidelidad

• La fidelidad no es ausencia de deseo (nadie puede asegurar que nunca le gustará nadie más), sino producto de la voluntad y una decisión consciente.

• En otras palabras: la fidelidad es autocontrol y evitación a tiempo.

• Cuando sospechamos que alguien puede llegar a gustarnos de verdad (en el sentido de movernos el piso) o cuando sentimos el primer pinchazo de la atracción y no queremos ser infieles, la mejor opción es alejarnos de la tentación y no jugar con fuego.

• Las personas que se perciben a sí mismas como radicalmente “incorruptibles” son las que más probabilidades tienen de enredarse en amores clandestinos.

• ¿LA RAZÓN? Estas personas “bajan la guardia” y creen que el amor los volverá inmunes, y no es así, como veremos: con el amor no basta.

Causas

• Creer que eres invulnerable

• Buscar afuera lo que uno no tiene en casa• Buscar sentirse querido

• “Perfeccionismo afectivo”; o sea, la búsqueda constante de la “mujer diez” o el “hombre diez”.

• La sed de venganza: “Si tú me eres infiel, yo te hago lo mismo”.

• Una baja autoestima que haga que la persona se valore solamente a través de sentirse continuamente amada.

• Propiciar encuentros con personas con las que se tuvo una relación amorosa que no culminó, afectiva o sexualmente.

Tipos de infidelidad

• Hay infidelidades de dos tipos.

• Una aventura: cuando uno por ejemplo se va a un congreso y se toma dos copas y acaba acostándose con una compañera de trabajo un par de noches. Este tipo de infidelidad suele perdonarse, el problema es cuando tienes una amante.

• Las relaciones con amantes duran un promedio de dos años, y cuando descubres que él iba a la finca con ella, que te mintió una y otra vez, entonces eres incapaz de perdonar.

• Solo el 2% de las parejas resucitan después de haber tenido un amante.

¿Cómo saber si tu pareja es infiel?

• Lejanía afectiva

• Frialdad sexual

• Preocupación repentina y excesiva por la apariencia física

• Cambios inesperados de rutina

• Llamadas o conversaciones sigilosas

• Uso reservado y exagerado del celular

• Mentiras y contradicciones

• Criticar lo que antes se admiraba

• Lo evidente: olores distintos, machas en la ropa, gastos excesivos, amigos inexistentes, etc

Y… ¿si descubro que es infiel?

• Si la fidelidad es un principio no negociable, hay que tomar cartas en el asunto y no resignarse a los cuernos

• ¿QUÉ HACER? Defender el bienestar de uno mismo y el de los hijos (si los hubiera) y no regodearse en el masoquismo afectivo asumiendo el papel de mártir.

• Hay que actuar, visitar un abogado, un cura o un psicólogo, hacer una asamblea familiar, en fin, sacudirlo todo.

• Considerar qué tanto nos interesa darle una nueva oportunidad a la relación, qué tanta confianza nos inspira el otro

• Lo que propongo es revisar toda la relación y desmenuzarla hasta las últimas consecuencias.

• Muchas veces somos nosotros mismos quienes consentimos transitar por el calvario de un adulterio que no merecemos

¿Se puede prevenir?

• Siempre sean sinceros, trabajen para mantener viva la llama de la pasión, siempre recuerden la razón por la que están juntos, por qué se sintieron atraídos, una reflexión que deben realizar en conjunto

• Eviten a toda costa los riesgos, si notas vulnerabilidad ante una persona aléjate y siempre ten presente que si tú lo haces, tu pareja también puede serte infiel.

• Mantente siempre atractivo para tu pareja, no importa los años, no importa las circunstancias, no des por hecho que siempre te querrá estés como estés, mantener el interés por ti, también es tu responsabilidad

• Escúchense, hablen claro y eviten caer en la rutina, que él sepa que la intimidad también es importante para ti e improvisen, intenten, exploren nuevas cosas

• Actuar a tiempo puede evitar una infidelidad y las consecuencias que esa decisión conlleva, así que manos a la obra que es un trabajo en pareja de todos los días.

¿Se puede amar a dos personas a la vez?

• Claro que sí. Se puede amar tanto a la amante como a la pareja y ahí viene el conflicto, porque te inmoviliza y uno no sabe qué hacer. Lo mejor es romper con todo y empezar de cero, porque si no puede pasarte como a aquel burro que le gustaba tanto el heno como la alfalfa y le pusieron dos montones delante, uno de cada cosa. A los pocos días se murió de hambre porque no acababa de decidirse.

¿Hay personas fieles?

• Las estadísticas dan un margen de seguridad y esperanza a los que creen en la fidelidad: poco más del 40 % de las personas son fieles.

• La pregunta que surge es la siguiente: ¿qué tienen estos individuos que no caen?

• La respuesta puede ser decepcionante para los “amantes” del romanticismo: NO TIENEN NADA ESPECIAL.

• Aunque hay estilos personales y habilidades únicas, estos extraños ejemplares de fidelidad tienen un factor común: permanecen en alerta, han tomado la “decisión” de no dejarse seducir, conocen sus debilidades y saben dónde está el peligro.

• No son esencialmente inconquistables, sino que han aprendido el complejo arte de esquivar y capotear la atracción inconveniente.

• Tampoco son santos, son buenos jugadores, se acercan a la hoguera, pero no meten la mano. Esto no significa que el amor no importe para no caer en la infidelidad.