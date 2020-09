Morena no es partido orgánico, tenemos que organizar y auditar: Muñoz Ledo

Con frases como “Cuando una ola es muy grande también arrastra basura” y “El país que polariza se paraliza”, el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo sostuvo una charla en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, en la que se dijo dispuesto a contender por la dirigencia de Morena, del que dijo no es un partido orgánico, sino un movimiento que debe organizarse y auditarse.

El diputado señaló que la elección será un concurso abierto por encuestas en el que muchos podrán levantar la mano pero sólo quedarán seis y de ellos uno, celebró la participación y aspiración política y en su caso en compañía de Citlalli Hernández a quien reconoció como una senadora joven muy valiosa de la Ciudad de México con un gran prestigio y honorabilidad.

Dijo que entre las propuestas está la reducción a la mitad del presupuesto de los partidos y que los recursos estén bajo supervisión. “el manejo del dinero es fundamental y ha habido muchas coladeras y malas prácticas”, por lo que aseguró que “lo primero es auditar y lo segundo organizarlo porque es un movimiento, no un partido”

El presidente no va a estar en la boleta, no va a arrastrar el voto de los demás; no tenemos un partido orgánico, el CEN no se ha vuelto a reunir desde hace cuatro años, por lo que hay que buscar que no haya fracturas en su interior. Y señaló que “cuando una ola es muy grande también arrastra basura”.

Y aunque reconoció que “el dirigente del partido es Andrés Manuel, dijo que un partido se crea para muchos años, ambos son interdepedientes pero tienen funciones distintas, en una democracia moderna ha diferenciación de funciones hay estado gobierno y partido”.

Dijo que como político nunca ha sentido el rechazo de nadie, un político es quien resuelve por lo que aseguró “hay que polarizar menos, el país que se polariza se paraliza”.

Finalmente reconoció que en la contienda pueden levantar la mano tres mil, afortunadamente habrá piso parejo y confía en los consejeros del INE para las encuestas.