"Felipe el oscuro" ahora no puede decir: No sé nada, afirma Olga Wornat

“Felipe, el oscuro” es el título del libro de la periodista Olga Wornat que fue escrito en otra época y que orilló a su salida de México así como amenazas a su familia y la posterior salida del periodista Edgar Monroy.

La autora argentina narra en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco el gran trabajo que invirtió en el 2010 para que este título pudiera integrarse con datos de archivo, entrevistas con diversos personajes y crónicas de las marchas de las víctimas de la guerra declarada al narco por el ex presidente Felipe Calderón.

Wornat describe a Calderón como una persona fría, distante, callada que nunca dio una palabra de aliento ni apoyo a las familias de las innumerables víctimas de su guerra desatada.

Señala que el expresidente falló en todos los aspectos en su gobierno pues nunca hubo un marco de contención ni apoyo a las víctimas.

Detalla que durante las manifestaciones por las 53 víctimas de la Guardería ABC, y ante el ofrecimiento de Margarita Zavala de una beca, lo que ellas pedían era que el presidente les pidiera perdón pues nunca hubo reparación a las víctimas, cosa que debe existir en todo país democrático aunque eso no les devolviera a sus hijos.

La autora detalla que lo más delicado al salir por amenazas hacia estados Unidos, fue que se metieran con su hija y su madre, al igual que con el periodista Edgar Monroy quien tiempo más tarde fue apoyado Articulo 19 para salir del país. “Lo más doloroso fue que tocaran a mi hija que la amenazaran que se metieran con su vida cuando estaba esperando a su bebé” y que se metieran con su mamá quien falleció en el 2012. Sin embargo señala “estoy viva y eso es lo más importante”.

Finalmente señala que Felipe Calderón tenía complicidad con Genaro García Luna durante el sexenio lo que puede ser comprobable, aunque García Luna venía desde el sexenio de Fox haciendo tropelías. Esa relación de complicidad de Calderón con García Luna sin duda fue la que llevó al General Ángeles a la cárcel bajo un cargo de narcotráfico por lo que asegura “ahora no puede decir no sé nada” Felipe Calderón no puede decir yo no sabía.