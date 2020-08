Los dichos de la comida: ¿Qué dicen de nosotros?

Liliana Martínez Lomelí, Socióloga de la Alimentación, École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia. Directora y Fundadora de Fundación para la Alimentación y Desarrollo (México) y Spreading Knowledge Foundation (Miami, Florida). Columnista alimentación y sociedad “Punto y Como”, todos los martes en El Economista.

• Según varios estudios sociológicos, antropológicos y lingüísticos, en TODOS los idiomas del mundo hay dichos, frases o refranes que incluyen comida. Se les llama “expresiones idiomáticas”.

• Estas expresiones nos dejan ver las características de diferentes culturas y sociedades, sus costumbres, hábitos sociales y alimenticios, preferencias culinarias, el valor social y simbólico que se le da a diferentes comidas.

• Pueden incluir solamente una palabra que se refiere a un alimento en específico, o un refrán o dicho popular, una comparación, una metáfora y muchas otras expresiones más.

• En español, inglés y francés, existen dos tipos de motivaciones para estas expresiones:

1. Las motivaciones que tienen que ver con un aparato cognitivo: Por ejemplo, una imagen mental sería el tomate rojo. Tanto en español como en francés, es común usar la expresión: se puso rojo como tomate, o sea, que alguien sintió vergüenza

2. Las motivaciones culturales, que tienen que ver con la religión, la mitología la historia o la literatura, o simplemente, la cultura popular

Algunas de las expresiones culturales que tienen que ver con la religión, están basadas, por ejemplo, en la Biblia (que es el libro más traducido de la historia).

• Algunas de estas frases que existen en varios idiomas, son por ejemplo: la manzana de la discordia (la pomme de discorde, bad apple/ rotten apple), refiriéndose a un elemento que causa tensión en algún conflicto. Evidentemente, la manzana es el símbolo del pecado en el libro del Génesis, al ser el fruto prohibido por el que expulsaron a Adán y Eva del paraíso.

• Lo mismo sucede con la frase “Ganarse el pan con el sudor de su frente” que se refiere a la necesidad de trabajar y se remonta a la expulsión de Adán y Eva del paraíso.

Las expresiones idiomáticas y los símbolos de un alimento

Tenemos expresiones que designan lo que simboliza un alimento para muchas personas, no importando el idioma que hablen, por ejemplo:

• El pan: es como todo lo bueno, lo fácil, lo simple. Como es un alimento tan antiguo y de base en muchas culturas, es lo bueno, lo básico, y lo simple, por ejemplo: “estar más bueno que el pan, “esa persona es un pan”, “esta situación es pan comido”, “esto se vende como pan caliente”, “a quién le dan pan que llore”, “el que hambre tiene en pan piensa”, “to break bread with” (comer con alguien).

• El nabo: es una verdura poco apreciada y poco usada. Por ejemplo, en México decimos: “Está del nabo” para referirnos a algo que está muy mal, en Francia dicen “c’est un navet” para referirse a una muy mala película (a su vez, algo a lo que llamaríamos “churro” en México).

• Hay expresiones sobre lo que significa un alimento que están inscritas en ingredientes de las cocinas, sobre todo en lugares donde las cocinas tienen un alto valor patrimonial (como es el caso de México y Francia).

• Algunos alimentos que en Francia se usan para describir ciertas situaciones incluyen: las crepas, el boudin (que es un embutido típico), las papas a la francesa, el queso.• Comparar los alimentos con características de la personalidad: Ser muy mala leche, no ser una perita en dulce, ser un garbanzo de a libra, ser bueno como el pan, ser malo como la carne de puerco, ser un mango, ser muy fresa, estar mamey, ser muy sope.

En México, tenemos diferentes ejemplos de alimentos o ingredientes propios de nuestra gastronomía que son comúnmente utilizados en expresiones, por ejemplo:

• El chile. Figura en las expresiones idiomáticas mexicanas, por ejemplo “Aquí ningún chile les embona”, “Ahora es cuando el chile verde le ha de saber dar sabor al caldo”, “De chile, de dulce y de manteca”, “De chile, mole y pozole”, “¡Al chile!”.

• La papa: La papa es algo muy fácil “el examen está muy papa”, o “ahí está la papa” (ahí está el dinero, el negocio, lo fácil, etc).• El atole: “Dar atole con el dedo”: considerar que las personas son como niños inocentes, a quienes les daban atole con el dedo. Tener atole en las venas.

• El pinole: alguien que no conozca la consistencia, el origen o qué es el pinole, no puede entender frases como “El que siembra su maíz, que se coma su pinole”, “el que tiene más saliva, traga más pinole”, “No se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo”

• El camote: “Mascar camote”, “Medirle el agua a los camotes”, “Lo pusieron como camote”. En el medio de los cocineros, estar camote, significa estar muy ocupado.

La palabra camote sólo es usada en México, viene del náhuatl “camohtli”. En otros países le llaman de diferentes maneras, por lo que las expresiones idiomáticas que contienen la palabra camote son de uso mexicano.

“Tragar camote” ha tenido recientemente dos acepciones:La primera y la más usada, es la que se refiere al hecho de estar distraído y ser sorprendido: “me agarraron tragando camote”.

La segunda, como un sinónimo de una situación difícil. Por ejemplo: “ya me encamoté” (sobre todo en el argot de cocineros de restaurant) , significa que ya hicieron muchos pedidos y el trabajo de cocina está muy complicado.

• Los tacos:

Echarle mucha crema a los tacos: Exagerar una situación, ser muy presumido o engreído. De la crema también deriva el uso “ser muy cremoso” para referirse a alguien engreído.

De lengua me como un taco. Cuando no le crees algo a alguien. Es como que usaron mucha “lengua” para inventar las mentiras, y sólo en los tacos el interlocutor “se la come”, más no en creer las mentiras.

Darse un taco de ojo, “recrear la pupila”, estar viendo a alguien que parece físicamente atractivo, “Voy a ver la última película de George Clooney para echarme un taco de ojo”.

En el modo de agarrar un taco se reconoce al que es tragón. Nadie nos enseña cómo comer tacos en México, la gestualidad de agarrar un taco para que no se le salga el relleno, se incorpora por imitación.

• El mole: Es como un platillo icónico, que tiene un proceso culinario complicado y que es muy apreciado. A darle que es mole de olla, Es mi mero mole, Quiso hacer mole y le salió caldillo, el ajonjolí de todos los moles.

• El chicharrón: Buscarle ruido al chicharrón, Aquí mis chicharrones truenan, Que se te haga la boca chicharrón.

Las expresiones que compartimos en varios idiomas.

• Culturalmente, existen expresiones idiomáticas que compartimos en el significado y en la manera en la que se expresan, por ejemplo:

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. Para hacer una tortilla, hay que romper varios huevos.

Avoir du jus de navet dans les veines (tener jugo de nabo en las venas): Tener sangre de atole.

To spill the beans (revelar información, usualmente secreta). Regar el tepache (al final las dos expresiones usan el verbo “regar”.

He got caught with his hand in the cookie jar. Lo agarraron con las manos en la masa.

Put all one’s eggs in one basket / Mettre tous ses oeufs dans le même panier / Poner todos los huevos en la misma canasta.

En algunas de estas frases existen adaptaciones, por ejemplo, en lugar de omelette, tortilla (española), para expresar la misma intención.

Aquí es un ejemplo de cómo las personas adaptamos estas cuestiones a alimentos que culturalmente nos hacen mayor sentido cuando hablamos. Pero, al mismo tiempo, si conocemos el idioma, pero no exactamente la frase, podemos inferir el significado, porque sus usos sociales permiten entenderlo.

Expresiones basadas en saberes culinarios:

Para entenderlas, hay que tener un entendimiento básico de los usos y costumbres en la preparación y consumo de ciertos alimentos:

• Salió más caro el caldo que las albóndigas: Esta es una expresión idiomática que nos viene desde España. Las albóndigas son de origen árabe, y generalmente, están compuestas por carne. La carne es un alimento que históricamente ha sido más valorado, y más costoso. Que un caldo que tiene base de agua, sea más caro que la carne, quiere decir que una situación secundaria puede requerir más recursos que una situación más importante. Por ejemplo, que un envío por paquetería sea más costoso que la mercancía que se compró.

• No está el horno para bollos: También esta frase nos viene de España. Aunque en México entendemos como bollo a un pedazo de pan, generalmente para hacer hamburguesas, en España se le llama bollería a los panes dulces. La temperatura y cuidado que requiere hornear un pan dulce en el horno, es diferente del horneado del pan común. Se usa esta frase para referirse a que no es el momento adecuado para hacer algo, pedir algo o tener algo. “¿Quieres salir al cine en plena pandemia? Te quedas en casa porque no está el horno para bollos”.

• Me importa una pura y dos con sal (se refiere a tomar tequila puro y dos con sal). No tener preocupación ni interés por una situación

• Pareces pepita en comal (las pepitas en el comal con el calor brincan). Estar ansioso, impaciente

• Se le volteó la tortilla (aunque aplica para las tortillas mexicanas, también es aplicada para las tortillas de patatas españolas, que hay que voltear para cocer).

• Enchílame otra/ Si no son enchiladas. Para referirse a una situación que no es tan sencilla como la quieren hacer ver.

• El comal le dijo a la olla. (el comal tiene su origen en la palabra náhuatl comalli y es un utensilio de origen mexicano).

• Estar como agua para chocolate (el agua tiene que estar caliente e hirviendo, comparada con un estado de ánimo, para que se haga el chocolate)

.• ¿Y tú nieve?- La nieve viene al final, como un postre o añadido en el orden culinario.

• La comida no sólo es buena para comer o nutrirnos. Es un elemento IMPORTANTÍSIMO en nuestras culturas, para pensar, para comunicarnos y para crear comunidades a partir de los significados que compartimos y que todos comprendemos.

• Estas frases se usan porque dan sentido a las situaciones y circunstancias que su uso representa. Lo que no se usa en una cultura, tiende a desaparecer. La comida tiende a representar la abundancia, la salud, la riqueza, la energía, el placer, la importancia, la comodidad, el status, las celebraciones, los saberes culinarios, la transmisión, la diversión, la picardía.

• En el contexto mexicano, las expresiones idiomáticas con alimentos, platillos, ingredientes y preparaciones propios de la cocina mexicana, hablan de la riqueza y de la importancia de la gastronomía no sólo para alimentarnos, sino para crear una comunidad con intereses e identidades compartidas.