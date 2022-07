Mujer con hijo autista recibe amenazas desde hace 5 años

Sandra, tiene un hijo con autismo. Su historia es similar a la de Luz Raquel Padilla, quien previo a su muerte había denunciado agresiones y amenazas por parte de su vecino.

Desde hace cinco años comenzaron los ataques, no obstante las autoridades desde entonces han minimizado los hechos, reduciendo el tema a un conflicto vecinal.

Ahora, a casi cinco años y luego de haberse tenido que mudar en dos ocasiones, cuenta con un pulso de vida. Sin embargo, recientemente este dispositivo empezó a fallar y hasta el momento no se le ha otorgado uno nuevo:

"Trató de matarme con un pico de campo, para eso yo ya tenía una denuncia penal desde agosto del 2017... La primer Ministerio Público que le pedí el auxilio en este caso me preguntó tal cual, te golpearon, te mataron, no verdad, yo necesito que el señor cumpla sus amenazas para yo poder trabajar... En este año que tengo las medidas de protección ha sido un peregrinar porque los dispositivos no funcionan al 100... a veces hasta la tercera que aprietas el botón te contestan, pero en este lapso ya pasó un minuto o minuto y medio o te reportan que estás en otra ubicación".

A lo largo de este tiempo, su carpeta ha sido cambiada de Ministerio Público en al menos cuatro ocasiones, lo que ha hecho que cada vez se enfrente de nueva cuenta a la indiferencia, malos tratos y revictimización de las autoridades.