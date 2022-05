Madres de desaparecidos marchan por sus hijos

María del Rosario Cervantes desde el 22 de julio del 2014 busca a su hijo Javier quien ese día salió para su trabajo en Zapopan, pero no llegó ni al trabajo ni a su casa en la noche y desde entonces inició su peregrinar y en donde las autoridades no le dicen nada y para ella este 10 de Mayo no hay nada qué festejar, aunque tiene dos hijos más que la esperan con sentimientos de encontratos:

"Se vive entre el dolor y la felicidad, yo tengo otros dos hijos y no puedo ignorar su presencia pero me duele la ausencia de Oswaldo estás entre esas dos realidades".

Por eso se sumó a la manifestación de familiares de desaparecidos que salió desde la Glorieta de Niños Héroes al centro de Guadalajara.

En memoria de las madres que han fallecido o que su salud se deteriora mientras mantienen la esperanza de encontrar a sus hijos desaparecidos o no localizados alrededor de 100 personas marcharon para pedir que se agilicen los trámites y los encuentren vivos, ya que para muchas madres este 10 de mayo es de dolor, señaló Martha Leticia García:

"Esta fecha del 10 de mayo se convierte en una fecha de mucho dolor, todo el 10 de mayo se suma a la fecha del día en que se los llevan y el día de cumpleaños de ellos, se suma entonces esta fecha en este mes y todas las mamás se enferman, y esa es la tristeza que nos vamos a hacer estudios pero todo está bien es de tristeza de dolor".

Algunas de ellas fallecieron en medio de sus molestias ya que ante la falta de información de las autoridades ellas tiene que movilizarse sin importar su estado de salud.