Marchan Wixárikas hasta Palacio Nacional, buscan hablar con AMLO

Ante lo que consideran una falta de seriedad de los temas agrarios de su comunidad, habitantes de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan caminan rumbo a la Ciudad de México para tener una audiencia con el presidente AMLO y en su paso por Guadalajara de la caravana por la Dignidad y Conciencia Wixárica señalan que aún están en disputa más de 11 mil hectáreas de tierra comunal de ambos pueblos, señaló Oscar Hernández, presidente de Buenes Comunales:

"No se le dio seriedad más bien, estos dos años pudiera decir y pues son similares todas las demandas yo creo que el problema principal en las comunidades es el tema agrario escuchamos que le están poniendo las pilas, en cantidad de dinero no sé pero si 11 mil hectáreas mas o menos".

Desde el 25 de abril iniciaron su caminata de poco más de 900 kilómetros y que esperan realizarlo en 28 días, al mismo tiempo agradecen la solidaridad mostrada por los ciudadanos quienes los apoyan y alimentan a su paso.

SÓLO EL PRESIDENTE LOPEZ OBRADOR PUEDE DARLES UNA RESPUESTA

Al completar la tercera parte de su caminata rumbo a la Ciudad de México, los integrantes de las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, en su caravana por la Dignidad y Conciencia Wixárika, señalan que esperan los reciba el presidente Andrés Manuel López Obrador y les dé una solución definitiva ya que los intermediarios no tienen nada qué hacer, explicó Oscar Hernández, presidente de Bienes Comunales:

"Hasta el momento no hemos recibido nada formal, solo mensajes a lo mejor si y que a lo mejor no, tiene que estar el presidente los intermiediarios no tienen nada que hacer, hay mucho ánimo, nadie se queja al principio si traian muchas ampollas".

A la fecha caminan 200 personas y se espera que sean más al concluir su caminata en donde no han enfrentado ningún problema de inseguridad y hay versiones de que no quieren que salgan de la entidad.

OFRECE GOBIERNO DE JALISCO TODO EL APOYO A CARAVANA POR LA DIGNIDAD Y CONCIENCIA WIXÁRICA

Todo el apoyo que se necesite a lo largo de la caminata de la Caravana por la Dignidad y Conciencia Wixárica para llegar sanos y a salvo a la Ciudad de México para hacer un reclamo justo a sus demandas así como los autobuses para su regreso, ofreció el gobernador Enrique Alfaro a los habitantes de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan:

"Estamos aquí para expresarles la solidaridad del gobierno de Jalisco y la lucha que están dando es un tema que no está en la cancha del gobierno del estado, pero los felicito por el esfuerzo y hacer este gran recorrido, vamos a estar al pendiente de lo que necesiten".

Al alcanzarlos en uno de los puntos de su caminata también ofreció mediar con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para que ya estén preparados y les diga quién los va a recibir, en especial que sea el presidente Andrés Manuel López Obrador.