Transportistas piden ser tomados en cuenta en restricciones de horarios

Aseguran transportistas de carga y comerciantes del Mercado de Abastos que no fueron invitados para dar su opinión y aportes a la iniciativa presentada por el presiente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora para ampliar el horario de restricción de ingreso a la ciudad a sus unidades de carga y lo califican como una acción política para atraer reflectores, indicó Diego Bolio, Delegado de Carga de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos:

"Obviamente es un rotundo no por nuestra parte, mientras no se nos den de alguna forma las condiciones para poderlo hacer o sea no se han cumplido con todas las promesas que se tuvieron desde la vez pasada que se aceptaron esas 3 horas que si ustedes recuerdan la iniciativa la ley anterior decía que solo circular en las noches, obviamente no, sería cambiar las formas de vivir de las ciudades".

Mientras que el presidente de los comerciantes del Mercado de Abastos, Francisco Zaragoza, indicó que se podría dar una escasez de alimentos y encarecimiento de los productos debido al aumento de los costos de traslado.

Por: Víctor Ramírez