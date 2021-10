Felix Gallardo obligado a pagar 20 millones reparación del daño

Pierde amparo promovido el líder del extinto Cártel de Guadalajara, luego de que un Juez de Distrito rechazó que dejara de pagar 20 millones de pesos a los deudos del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar.

El Juzgado Sexto de Distrito con residencia en Jalisco, notificó a Miguel Ángel Felix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” actualmente preso en el reclusorio de sentenciados de Puente Grande, que su petición no procedía debido a que su defensa argumentó que el Juez Cuarto de Distrito que lo condenó de 37 años de prisión y ordenó la reparación del daño en favor de la familia del ex agente antidrogas de la Unión Americana y del piloto Alfredo Zavala Avelar, asesinados en 1985, no era competente para conocer sobre el pago y que debería atenderlo un Juez de Ejecución de Penas, sin embargo esto fue negado.