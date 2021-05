Arranca vacunación 50-59 años en ZMG

Con largas filas aunque de manera ágil y ordenada arrancó este lunes la vacunación contra el covid-19 para mayores de 50 años residentes de Tonalá, El Salto, Tlajomulco y Tlaquepaque, en el macro módulo del Auditorio Benito Juárez. A diferencia de otras jornadas únicamente se vacuna a quienes de manera previa obtuvieron su cita a través de la plataforma estatal:

"Se ve rápido, yo tengo cita a las 9 y parece que sí va a hacer a las 9, había poca gente acaso unas 100 personas, - en cuanto llegó el personal nos dijeron que sí se iba a respetar el horario-, - yo tengo poco rato pero según en esta fila van a empezar a sacar a la gente según el horario que traigan-, -muy rápido poquito improvisado pero mejor-".

Las aglomeraciones se registran principalmente debido a la gente que acude de forma anticipada a su cita. Cabe recordar que el módulo estará habilitado hasta el próximo viernes, en tanto en el Museo del Ejército se lleva a cabo la vacunación de mujeres embarazadas.

Zapopanos confundidos por el módulo está en su municipio pero aun no les toca

Entre dudas y confusión, acuden personas de Zapopan en espera de recibir la vacuna contra el covid-19 al macro módulo habilitado en el Auditorio Benito Juárez en el mismo municipio para residentes de Tonalá, El Salto, Tlajomulco y Tlaquepaque:

"Ahorita me acaban de comentar que solo le toca a Tlajomulco, o sea son otros municipios, de la colonia Vista Hermosa aquí a Zapopan es lo que me está comentando que aun no, que hasta la que viene, -tengo como dos meses, entonces venimos a preguntar pero ya nos dijeron que en unas 2 semanas ya nos tocaría".

Pese a la situación, resalta la atención al exterior del lugar por parte del personal de la Secretaría del Bienestar, así como voluntarios de diversas dependencias estatales que brindan orientación a los asistentes y los exhortan a completar su proceso y esperar la convocatoria correspondiente.

Por: Dalia Rojas