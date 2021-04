"Llegaron en taxi" pariente de familia Villaseñor Romo

Don Salvador Romo López, padre de una de las personas que fueron raptados por tres semanas en el municipio de Acatic, explicó que sus familiares llegaron en un taxi hasta su casa, luego de que los delincuentes los dejaron libres en una casa donde los mantuvieron en cautiverio el municipio de Zapotlanejo, y después avisaron a la fiscalía:

“La noticia se me dio, cuando mi hija habló con el papá de mi yerno porque fue el único teléfono que se acordaron entonces él me habló por teléfono y ellos ya habían tomado el taxi para llegar a casa y los espere, el principio pensábamos que era alguna extorsión o bromear pero gracias a dios se dieron las cosas y gracias por los milagros, de momento se desconoce cual sea el móvil y no queremos entorpecer, solo agradecer y darle gracias a la fiscalía”.

La investigación para dar con los demás participantes de este hecho seguirá por parte de la Fiscalía Estatal.

Esta mañana rindieron su declaración ante el agente del Ministerio Público, tres de las cinco cinco personas que fueron raptadas en el municipio de Acatic.

Se trata de Jimena Romo Jiménez de 25 años, de Julio Alberto Villaseñor Cabrera, de 35, y su hermana Virginia, de 33 años de edad, quienes se encuentran en las instalaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos localizada en la calzada Independencia y Sierra Nevada en Guadalajara narrando cómo ocurrió su plagio ademas de donde los mantuvieron en cautiverio hasta que fueron liberados en la población de La Laja en Zapotlanejo. Al respecto Salvador Romo López, padre de Jimena relató:

“No hay palabras para agradecer a tanta gente que se unió con nosotros y ahorita es un final feliz, esperemos en Dios, mucha gente que tiene este problema por el cual pasamos nosotros pues también pronto llegue su consuelo y que encuentren a su familia”.

El pequeño Iker y Julia Isabel, de 9 y dos años de edad, fueron entregados a sus familiares.

Por: Antonio Neri