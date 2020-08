La CROM dejará las filas del PRI

Por Víctor Ramírez

Cómo una decisión difícil de tomar y con todo el dolor de su alma, el dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana en Jalisco, Alejandro García, dio a conocer que esa organización sindical dejaba las filas del Partido Revolucionario Institucional ya que el instituto político dejó de ver por los intereses de ese sector popular que le dieron origen al partido y sólo veían interese personales de los dirigentes.

“Reniego de mi partido con todo el dolor de mi corazón de verdad, pero yo tengo que ver los intereses de la organización que represento, que es lo que he venido haciendo, por tal motivo renuncio al partido Revolucionario Institucional porque no hay a donde ya ir con el partido y las opciones para la gente que represento son muchas y yo estoy viendo los intereses de los trabajadores y de la gente que represento, ya que yo no aspiraba a ser regidor, ni diputado ni ningún puesto ni cago público me interesa".

Trascendió que una vez que se oficializó esta renuncia ya se está en pláticas para sumar toda la fuerza de la organización sindical a las filas de Movimiento Ciudadano