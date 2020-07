Inauguran base de la Guardia Nacional en Zapopan

Por: Antonio Neri

Durante la entrega de un cuartel de la Guardia Nacional en la colonia el Fortin en Zapopan Jalisco, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dio su apoyo al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, para combatir a grupos delictivos: “Se va a seguir respaldando a los gobiernos municipales a los gobiernos estatales en este caso de Jalisco, ante amenazas intimidaciones le decimos al gobernador Enrique Alfaro que no está solo cuenta con el apoyo del gobierno federal estamos juntos para enfrentar el desafío de la delincuencia”. La Guardia Nacional cuenta con 29 cuarteles distribuidos en los 125 municipios de esta entidad y el patrullaje será permanente.

En temas de seguridad no puede haber divisiones ni tampoco agendas políticas, por lo tanto el Secretario de Seguridad Federal Alfonso Durazo Montaño, dijo que las tropas de la Guardia Nacional seguirán coordinados de forma permanente y se tendrá el apoyo a la Policía del Estado y las Comisarías Municipales: “Reconozco al gobernador Enrique Alfaro en primer lugar su disposición para coordinarnos estrechamente ha habido diferencias en otros ámbitos no así en la seguridad pública y reconozco su asistencia a las mesas de estatal de seguridad por la asistencia permanente porque nos permite coordinar a varias dependencias en este ámbito”. La Guardia Nacional, cuenta con 96 mil elementos operativos que están patrullando las calles y no solo 15 mil que había con la extinta Policía Federal.