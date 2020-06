Aparecen espectaculares contra AMLO en Gdl

Por: Redacción W Radio

En la Zona Metropolitana de Guadalajara han aparecido espectaculares contra AMLO en diferentes puntos de la ciudad, se apreciaron en Periférico y Guadalupe y otro en López Mateos sur en los gavilanes así como otros puntos de la ciudad, con temática de caperucita roja se leen mensajes como: ´Lobo estás ahí...´ "Para tu cuento me has fallado, yo creía en ti... Andrés Manuel te queremos fuera del gobierno" o "Ya déjate de cuentos, no tengo trabajo yo tengo otros datos". Los anuncios vienen sin firma y tampoco se sabe quién los mandó poner, al llamar a la empresa Imagen espectacular mencionan que no pueden dar información al respecto.

El regidor de Morena de Zapopan Hiram Torres señala que éstos espectaculares tienen el respaldo del gobierno pues los reglamentos municipales prohíben publicar mensajes que inciten al odio o violencia y Zona Metropolitana de Guadalajara es gobernada por MC. Asimismo dijo que denunciaron ante al INE la campaña contra el gobierno federal.

Las casualidades no existen, el gobernador @EnriqueAlfaroR calumnia a Morena y sigue sin presentar pruebas.

El día de hoy aparecen espectaculares promoviendo odio hacia el Gobierno Federal bajo el cobijo y respaldo de las autoridades locales.@INEMexico @lorenzocordovav pic.twitter.com/dHorDxaIyz — Hiram Torres #QuedateEnCasa 🏠 (@Hiramtorres) June 9, 2020