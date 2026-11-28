El frente frío número 8 y la primera tormenta invernal ocasionan bajas temperaturas y dejan una víctima mortal en Edomex. Autoridades llaman a tomar precauciones. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

Bajas temperaturas, cielo nublado y lluvias marcan este sábado como resultado de la conjugación de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 y el frente frío número 8. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) esta tarde y noche las precipitaciones podrían intensificarse y las condiciones climatológicas prevén caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas del Valle de México.

La primera tormenta invernal y el frente frío provocan lluvias intensas y caída de aguanieve en el Valle de México, en particular en las zonas altas de la Ciudad de México y Estado de México, en donde las temperaturas han llegado a grados inesperados.

Las condiciones meteorológicas se extienden a varios estados de la República, entre ellos: Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Desde sus redes sociales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada hizo un llamado a manejar con precaución y cubrirse del frío.

La primera víctima mortal de la tormenta invernal

En el Estado de México, la mañana de este sábado autoridades reportaron el hallazgo de un hombre que, en situación vulnerable y al intentar resguardarse del frío, perdió la vida mientras se encontraba al interior de un tubo de concreto ubicado en la calle de Josefa Ortiz de Domínguez, dentro de la Central de Abastos de Toluca.

A pesar de la asistencia de personal de auxilio del SUEM, al llegar al sitio, la persona ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades de Protección Civil hacen un llamado a resguardarse y tomar precauciones ante las bajas temperaturas.

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