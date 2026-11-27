La Beca Sor Juana Inés de la Cruz 2026 reconocerá el aprovechamiento académico de estudiantes de escuelas públicas del Estado de México con un apoyo de hasta 8 mil pesos. / SECTI EDOMEX

La excelencia académica será recompensada en el Estado de México con la Beca Sor Juana Inés de la Cruz para Educación Básica, un apoyo para estudiantes de primaria y secundaria que destacan por su desempeño escolar.

La convocatoria para el ciclo escolar 2026-2027 ya fue publicada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y contempla la entrega de un apoyo económico para ayudar a que niñas, niños y adolescentes continúen sus estudios. Además de representar un respaldo para las familias, el programa busca reconocer el esfuerzo de quienes mantienen buenas calificaciones.

Beca Sor Juana Inés de la Cruz 2026: ¿quiénes pueden registrarse?

La beca es para estudiantes de escuelas públicas del Estado de México que cursen alguno de los siguientes grados en modalidad escolarizada y en instituciones de los subsistemas estatal o federalizado:

Segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto grado de primaria.

Primero, segundo o tercer grado de secundaria.

Además de estar inscritos durante el ciclo escolar 2026-2027, los aspirantes deberán cumplir con estas condiciones:

Ser estudiantes regulares.

Acreditar un promedio mínimo de 9.0 durante el ciclo escolar 2025-2026.

Residir en el Estado de México.

Este apoyo corresponde al Programa de Becas por Aprovechamiento Académico, en su vertiente Sor Juana Inés de la Cruz para Educación Básica, por lo que está enfocado en reconocer a estudiantes con un desempeño escolar sobresaliente.

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La convocatoria de la Beca Sor Juana Inés de la Cruz 2026 establece un apoyo de hasta 8 mil pesos para estudiantes de primaria y secundaria con promedio mínimo de 9.0. / SECTI EDOMEX Ampliar La convocatoria de la Beca Sor Juana Inés de la Cruz 2026 establece un apoyo de hasta 8 mil pesos para estudiantes de primaria y secundaria con promedio mínimo de 9.0. / SECTI EDOMEX Cerrar

Beca Por Aprovechamiento Académico Edomex: ¿cuánto dinero da?

De acuerdo con la convocatoria, cada beneficiario podrá obtener un apoyo económico total de 8 mil pesos, que se entregará en hasta 10 exhibiciones durante la vigencia del programa.

Beca De Aprovechamiento Edomex 2026: fechas de registro según apellido

El registro se realizará exclusivamente por internet, a través de la plataforma oficial de becas del Estado de México. Para organizar el proceso, las autoridades asignaron una fecha a cada grupo de aspirantes, de acuerdo con la primera letra de su apellido.

El calendario quedó de la siguiente manera:

A, B, C, D y E: 2 de diciembre de 2026.

F, G, H, I y J: 3 de diciembre de 2026.

K, L, M, N, Ñ y O: 4 de diciembre de 2026.

P, Q, R, S y T: 7 de diciembre de 2026.

U, V, W, X, Y y Z: 8 de diciembre de 2026.

La plataforma estará disponible las 24 horas durante el día que corresponda a cada grupo, así que podrás realizar el trámite en el horario que te resulte más conveniente. Eso sí, las fechas establecidas no tendrán prórroga, por lo que es importante identificar desde ahora cuándo te toca registrarte.

Checa la convocatoria completa aquí: Beca Sor Juana Inés de la Cruz

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Beca Por Aprovechamiento Académico: documentos que piden en Edomex

Una vez que se complete el registro en línea, las personas aspirantes tendrán un plazo de dos días naturales para cargar los documentos solicitados y formar su expediente digital. Por eso, lo mejor es tenerlos preparados con anticipación para evitar contratiempos.

La documentación que deberán presentar es:

Formato de registro.

Acta de nacimiento del estudiante.

Constancia de estudios.

Comprobante de domicilio del Estado de México.

Manifestación electrónica bajo protesta de decir verdad sobre otros apoyos o becas.

También hay que revisar que la constancia de estudios incluya todos los datos necesarios, ya que deberá contener lo siguiente:

Nombre del estudiante.

CURP.

Nivel educativo.

Promedio mínimo de 9.0 obtenido en el ciclo escolar 2025-2026.

Condición de estudiante regular.

La carga de los archivos será responsabilidad de la persona solicitante. Toma en cuenta que, una vez enviados, los documentos ya no podrán modificarse, así que antes debes revisar que estén completos y que la información sea correcta.

Beca Sor Juana Inés de la Cruz 2026: cuándo salen los resultados

Apunta estas fechas, porque los resultados de la convocatoria se publicarán los días siguientes:

27 de enero de 2027.

28 de enero de 2027.

29 de enero de 2027.

Para consultar si el estudiante fue seleccionado será necesario utilizar el folio que se genera durante el registro electrónico. Además, quienes obtengan la beca deberán ingresar a la plataforma durante esas mismas fechas para descargar e imprimir su Dictamen de Asignación de Beca, documento que funcionará como comprobante oficial del apoyo.

La convocatoria fue publicada por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México. Si estás interesado en solicitar la beca, revisa con anticipación los requisitos y prepara los documentos para que no se te pase la fecha de registro.

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