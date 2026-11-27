El Instituto Nacional Electoral propuso mantener para las elecciones federales de 2027 los criterios para la asignación de diputaciones por representación proporcional, entre ellos la verificación de los límites constitucionales de sobrerrepresentación por partido político de manera individual.

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La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el proyecto que deberá ser considerado por el Consejo General del INE.

¿Cómo se asignarán las diputaciones plurinominales en 2027?

El mecanismo también contempla identificar, mediante la llamada afiliación efectiva, a qué partido deben contabilizarse los triunfos de mayoría relativa obtenidos por candidaturas postuladas en coalición.

El proyecto incorpora además un mecanismo de mínima intervención para garantizar la paridad de género en la integración de la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Por qué el INE propone mantener estos criterios electorales?

El INE señala que estos criterios ya fueron utilizados en los procesos de 2020-2021 y 2023-2024, y propone darles continuidad para 2027.

La fórmula constitucional para la representación proporcional, precisa el Instituto, no ha cambiado desde 1996.

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