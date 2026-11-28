La Selección Mexicana femenil se disputa uno de los partidos más importantes de unos años para saber si logran ir al Mundial Femenil 2027 en Brasil. Así que te contamos todos los detalles por si quieres verlas jugar contra Haití y dejar su vida en plena cancha.

México vs. Haití Femenil: ¿Dónde ver EN VIVO?

Un partido que se juega con el corazón y la Selección Mexicana femenil lo sabe, pues este sábado 28 de noviembre de 2026, se enfrentan a Haití. Y lo importante para sus seguidoras y seguidores, es que está en juego el boleto para el pase al Mundial Femenil de 2027 en Brasil y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Así que, esta fecha no puede pasarse desapercibida, por lo que podrás ver a Charlyn Corral o Scarlett Camberos completamente en vivo a través de:

ESPN

Disney+

Y existe otra opción si andas en mood de salir a convivir con miles de personas, que se darán cita en la Utopía Mixhiuca en la alcaldía Iztacalco, pero para que sepas mejor la información, te dejamos la notita completa a continuación.

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México vs. Haití Femenil: ¿A qué hora juegan las selecciones?

Entre otras de las cosas que están en juego, este partido también representa los cuartos de final del torneo de Concacaf W 2026, por lo que las jugadoras deben y necesitan ganar sí o sí. No te lo pierdas en punto de las 3:30PM, hora del Centro de México, y apoya a las jugadoras en este partido tan importante no solo para ellas, sino para el futbol femenil a nivel nacional e internacional.

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México vs, Haití Femenil: Posibles alineaciones durante el partido

La Selección Mexicana Femenil se prepara para enfrentar a Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, con la mira puesta en conseguir su boleto a la Copa Mundial de Brasil 2027. Para este compromiso, el técnico Pedro López tendría como titulares a Esthefanny Barreras en la portería; Nicolette Hernández, Kenti Robles, Kimberly Rodríguez y Aaliyah Farmer en la defensa; Rebeca Bernal y Alexia Delgado en el medio campo, acompañadas por Maricarmen Reyes, Scarlett Camberos y Jacqueline Ovalle, mientras que Charlyn Corral sería la encargada de comandar el ataque.

El encuentro representa una oportunidad importante para el conjunto tricolor, ya que una victoria no solamente le daría el pase a las semifinales del certamen, sino también la clasificación al próximo Mundial Femenil.