El conjunto de la “Hormiga” González quiere reponerse después de la dolorosa derrota en la competición europea ante el AC Milan. Aún se encuentran debajo de líder por cuatro puntos, por lo que no pueden relajarse en la Superliga Griega, se enfrentaran a un equipo que suma dos triunfos consecutivos, por lo que buscará aumentar esa racha.

El mexicano disputó 67 minutos contra el AC Milan / Milos Bicanski Ampliar El mexicano disputó 67 minutos contra el AC Milan / Milos Bicanski Cerrar

Perdieron tras 12 juegos sin derrota

Olympiacos no perdía desde el 12 de septiembre cuando cayeron por la mínima ante el OFI Crete, sumaron 10 victorias y dos empates en ese lapso, hasta que sufrieron su primera derrota en casi tres meses contra el AC Milan a pesar de que estuvieron arriba en el marcador con dos anotaciones. Un autogol de Mike Maignan y Jota Silva al 49´hicieron que soñaran con seguir en la parte alta de la UEFA Europa League.

Ruben Amorin hizo algunas modificaciones para la segunda mitad y le funcionaron casi al instante, al minuto 56, Omari Hutchinson acercó a los italianos, el inglés asistió los dos siguientes tantos; Aphadjo Cisse y Christian Pulisic con el que le dio la vuelta al marcador, mientras que Diego Moreira en el agregado finiquitó el encuentro. Olympiacos bajó a puestos de repechaje, se encuentran en la novena posición, Milan marcha en el vigésimo lugar con seis unidades.

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Posibles alineaciones

Aris Salonica (4-2-3-1)

Ricardo Velho; Jeremy Petris, Fabiano Leismann, Boško Šutalo, Omar Richards; Fredrik Jensen, Martin Hongla, Tino Kadewere; Bruma, Benjamín Garré, Christian Kouamé.

Olympiacos (4-2-3-1)

Stefan Ortega; Manolis Saliakas, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Nayair Tiknizyan; Remo Freuler, Lorenzo Scipioni, Jota Silva; Leon Bailey, Konstantinos Fortounis, Armando González.

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