El Estadio Akron será el escenario donde se defina el boleto a las Semifinales del Apertura 2026. Chivas recibe a los Tuzos del Pachuca este domingo 29 de noviembre, en el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX.

La serie llega abierta después de que Pachuca se impuso 2-1 en la ida disputada el pasado jueves en el Estadio Hidalgo. Un autogol de Eduardo Bauermann al minuto 6 puso adelante al Rebaño, pero dos golazos de Oussama Idrissi le dieron la ventaja a los hidalguenses. El marroquí terminó expulsado tras el segundo tanto, por lo que no podrá jugar en Zapopan.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Así sería el jersey guinda de México por el centenario de la FMF

¿Qué necesita cada equipo para avanzar?

Chivas, superlíder de la fase regular con 33 puntos bajo el mando de Gabriel Milito, tiene la ventaja deportiva. Un triunfo por cualquier marcador en el Akron le da el pase a Semifinales incluso un 1-0 dejaría el global 2-2 y avanzaría por posición.

Los Tuzos, que llegaron como octavos y cerraron la fase regular con cuatro victorias consecutivas, incluyendo ante América y Toluca, viajan con la mínima ventaja y sin su figura de la ida. Contarán, en cambio, con Salomón Rondón, campeón de goleo del Apertura 2026 con 17 anotaciones.

Contexto de ambos equipos

Chivas llegó a la Liguilla en su mejor momento bajo Milito: mejor defensa del torneo solo 15 goles en contra, invicto de visita y primera vez como superlíder desde el Apertura 2011. El argentino ha insistido en que el liderato no es el objetivo final y que no ha conseguido lo que tanto anhela, por lo que, el Rebaño buscará apoyarse en el Akron y en la ausencia de Idrissi.

Pachuca, dirigido por Benjamín Mora, mostró carácter en la ida y ahora debe defender el resultado lejos de casa. La baja de Idrissi es sensible, pero la presencia de Rondón y la solidez mostrada en el cierre de temporada les dan argumentos para pelear la clasificación.

Posibles alineaciones

Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González; Fernando González, Omar Govea, Richard Ledezma; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval.

Pachuca: Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Alán Bautista, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro; Kenedy, Nicolás Vallejo y Salomón Rondón.

La afición rojiblanca espera un Akron lleno y ruidoso. Para Chivas es la oportunidad de hacer valer el trabajo de toda la fase regular y mantener vivo el sueño de la estrella 13. Para Pachuca, la chance de dar el golpe y seguir en la Fiesta Grande sin su máximo artífice de la ida.

CHIVAS VS PACHUCA: DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER