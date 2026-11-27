México Sub-17 avanzó como primer lugar del Grupo K y jugará ante Argentina por el pase a los Octavos de Final del Mundial en Qatar. Terminaron la primera fase invictos y además no recibieron gol, aunque los Albicelestes anotaron la misma cantidad de tantos que los mexicanos. Los Dieciseisavos de Final se jugarán entre el lunes 30 de noviembre y el miércoles 1 de diciembre.

Empataron sin goles ante Venezuela en su último compromiso / Lewis Storey - FIFA Ampliar Empataron sin goles ante Venezuela en su último compromiso / Lewis Storey - FIFA Cerrar

Paso perfecto en fase de grupos

El Tricolor comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo al vencer por la mínima a Rumania en un encuentro parejo, en donde México supo aprovechar el único disparo a puerta que se realizó por los dos equipos. Adán Sánchez fue el autor de la anotación que le dio los primeros tres puntos a la Selección Mexicana.

Tras el buen inicio en el torneo, el ánimo del conjunto dirigido por Jürgen Castañeda se reflejó contra Camerún. Aunque en el primer tiempo no hubo goles, Miguel Rivera abrió el marcador al minuto 51, otra vez Sánchez marcó, pero ahora desde los once pasos y México dominaba el juego. Para finalizar la goleada, un doblete de Gerson Gutiérrez hizo que quedaran por encima de la Vinotinto en la tabla.

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Venezuela había ganado sus dos partidos previos, venció 2 goles por 1 a Camerún y ganó por la mínima ante Rumania, por lo que se encontraban abajo de México por tres anotaciones y tenían que vencer al Tricolor por dos goles o más. En el juego hubieron más llegadas de la Vinotinto, pero la defensa mexicana supo defender su arco por 90 minutos y con el empate, quedaron en primer lugar con siete unidades.

¿Cómo llega Argentina?

La escuadra dirigida por Diego Placente perdió el primer partido contra Australia, aunque lograron reponerse rápidamente ante Mozambique, vencieron 2 goles por 1 a la Selección Africana. En su último juego de la fase de grupos igualaron a tres anotaciones contra Dinamarca. Finalizaron en tercer lugar con cuatro puntos en el Grupo C, clasificaron como uno de los mejores terceros.

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Cruces de Dieciseisavos de Final